  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ali Erbaş'tan Ramazan Bayramı mesajı
Şanlıurfa'da Filistinlilere dua!
Ayasofya'da bayram namazı coşkusu
Bakan Gül'den Mescid-i Aksa açıklaması
İSLAM 13.05.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

13.05.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-05-13 07:18:00 -
13.05.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراًۙ      اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراًۜ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır."

"Evet, doğrusu her güçlüğün yanında bir kolaylık var."

 (İnşirâh Suresi - 5-6)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

TEFSİRİ:

 

Hz. Peygamber ve arkadaşları Mekke döneminde müşriklerin giderek türlü işkencelere kadar varan baskılarından acı çekiyorlardı. Bu durum hem peygamberi hem de müminleri üzüyordu. Yüce Allah resulünü ve müminleri teselli edip gönüllerini rahatlatmak için bu âyetleri indirerek sıkıntılardan sonra ferahlığın ve başarının geleceğini müjdelemiştir.

Rivayete göre bu sûre inince Hz. Peygamber, 5 ve 6. âyetlerde güçlüğün yanında kolaylığın da bulunacağının iki defa zikredilmesini göz önüne alarak kendisine inananlara, “Müjdeler olsun! Size kolaylık geldi; artık bir güçlük iki kolaylığa asla galip gelemez!” buyurmuştu (Muvatta’, “Cihâd”, 6; Taberî, XXX, 151).

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِى تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.

“Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında   diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer.”

(M6586 Müslim, Birr, 66; B6011 Buhârî, Edeb, 27)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail çocukları öldürüyor! Ölü sayısı 56'ya yükseldi
Dünya

İsrail çocukları öldürüyor! Ölü sayısı 56'ya yükseldi

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 56 Filistinli hayatını kaybederken..
Şeyh Ahmed Yasin: İsrail 2027'de yok olacak
Dünya

Şeyh Ahmed Yasin: İsrail 2027'de yok olacak

Terörist İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Hamas'ın kurucularından şehit Şeyh Ahmed Yasin'in işgalci İsrail'in düzenlediği suikastta..
Uzman isim 'Hareketlilik oluşursa' deyip gram altın için bomba tahmini yaptı
Ekonomi

Uzman isim 'Hareketlilik oluşursa' deyip gram altın için bomba tahmini yaptı

Geçtiğimiz aylarda yatay seyirde istikrarını sürdüren altın fiyatları bir anda adeta fırladı. Altının bu hızlı yükselişi ve önümüzdeki dönem..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay