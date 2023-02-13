13 Şubat 2004: Eski Çeçenistan Devlet Başkanı Selimhan Yandarbiyev'in vefatı

Selimhan Abdulmuslimoviç Yandarbiyev 1996 ile 1997 yılları arasında İçkerya Çeçen Cumhuriyeti’nin ikinci cumhurbaşkanı olarak görev yapan bir yazar ve politikacıydı. 2004 yılında sürgünde olan Yandarbiyev’e Katar’da suikast düzenlendi. Aslen bir edebi bilim adamı, şair ve çocuk edebiyatı yazarı olan Yandarbiyev, Sovyetler Birliği çökmeye başladığında Çeçen milliyetçi hareketinde lider oldu. Temmuz 1989’da Kafkas etnik gruplarının “Rus emperyalizmine” karşı birliklerini destekleyen demokratik bir parti olan Bart (Birlik) Partisi’ni kurdu. Mayıs 1990’da bağımsız bir Çeçenistan’a bağlı olan ilk Çeçen siyasi partisi olan Vainakh Demokrat Partisi’ni (VDP) kurdu ve yönetti.







VDP başlangıçta Çeçen ve Rus İnguş’u, Çeçenistan’nın Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti’nden bağımsızlık ilanından bölünene kadar temsil etti.



Kasım 1990’da Cahar Dudayev liderliğindeki ve Sovyetlere bağlılığı deviren ve yeni kurulan Çeçen Halkı Tüm Ulusal Kongresi’ne (NCChP) başkan yardımcısı oldu. Dudayev ile İnguş liderleri ile ortak Çeçen İnguş cumhuriyetini ikiye bölen bir anlaşma imzaladı. İlk Çeçen parlamentosunda, 1991-1993 yılları arasında Yandarbiyev medya komitesine başkanlık etti. 1993 yılının Nisan ayında Dudayev tarafından İçkerya cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atandı. Nisan 1996’da, selefi Cahar Dudayev’in suikastının ardından Başkan Vekili oldu. Mayıs 1996’nın sonlarında Yandarbiyev, Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin ve Rusya Başbakanı Viktor Chernomyrdin ile Kremlin’deki barış görüşmeleri için 27 Mayıs 1996’da ateşkes anlaşması imzalanmasıyla sonuçlanan bir Çeçen heyetine başkanlık etti.







1997 yılında, Moskova’daki Rus-Çeçen Barış Antlaşması’nın imzalanması sırasında Yandarbiyev, Rus mevkidaşı Cumhurbaşkanı Boris Yeltsin’i egemen bir devlet başkanı olarak kabul edilebilmesi için müzakere masasında sandalyesini değiştirmeye, eşit şartlarda karşılıklı olarak oturmaya zorladı. Yandarbiyev, Şubat 1997’de Çeçenistan’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarıştı ancak Çeçen ayrılıkçı üst askeri lider General Aslan Mashadov’un yüzde 10 oy alarak Mashadov ve Şamil Basayev’in ardından üçüncü sırada yer aldı. Mashadov ile birlikte Yandarbiyev, Moskova’daki “kalıcı” barış anlaşmasının imzalanmasına katıldı. 13 Şubat 2004 yılında sürgünde bulunduğu Katar’ın başkenti Doha’da Rus istihbarat servisi tarafından suikast düzenledi. Arabasına koyulan bombanın infilak etmesi sonucu Yandarbiyev ağır yaralandı ve hastanede öldü. 13 yaşındaki oğlu Daud ağır yaralandı.