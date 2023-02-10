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Yaşam 109 saat sonra akraba iki küçük çocuk enkazdan kurtarıldı
Yaşam

109 saat sonra akraba iki küçük çocuk enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş depreminin etkilediği Hatay'da 109 saatin sonunda enkaz altından iki küçük çocuk kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 22:02:00 - 2023-02-10 22:11:10

Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarında 109 saat sonra iki küçük çocuk enkaz altından kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından bölgeye hareket eden Zonguldak UMKE ekibi; 109. saatte inanılmaz bir kurtuluş gerçekleştirdi. Suriye uyruklu, akraba oldukları ve aynı ismi taşıdıkları öğrenilen 4 ve 7 yaşlarındaki iki küçük çocuk Zonguldak UMKE ekibi tarafından kurtarıldı.

Hastaneye kaldırıldılar

Travma tahtasına alınan iki küçük çocuk, boyunluk takılmasının ardından hastaneye kaldırıldı. İlk müdahaleleri yapılan küçük çocukların durumlarının iyi olduğu ve müşahede altında tutulacakları öğrenildi.

Zonguldak UMKE ekibinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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