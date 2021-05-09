Kargolar çalışıyor mu? Koronavirüs salgını sebebiyle 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanıyor. Sağlık, gıda, lojistik gibi pek çok alanda çalışanlar kısıtlamadan muaf tutuluyor. Kapanma sürecinde kargolar hizmet vermeyi sürdürüyor. Peki, 10 11 12 Mayıs’ta kargolar açık mı?

10 Mayıs kargolar açık mı? Kargolar bu hafta açık mı?

Belirttiğimiz gibi kargo şirketleri tam kapanmada hizmet vermeye devam ediyor. 10 ve 11 Mayıs’ta kargolar hizmet vermeye devam edecek. Arife günüde ise bazı şirketler yarım gün çalışacak. Kargolar ramazan bayramında ise çalışmayacak.