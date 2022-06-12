1 tane haber gösterin de görelim! Topunun maskesi indirildi

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Van'da konuşma yaptığı sırada Diyarbakır'da basın açıklaması yapan sözde gazetecilerin maskelerini indirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Van’da düzenlenen Toplu Açılış Töreni’nde, “Biz niçin Diyarbakır annelerinin yanında olduk? Diyarbakır anneleri Kürt değil miydi?” diye sorarken, aynı saatlerde Diyarbakır’da da sivil toplum kuruluşu adı altında bazı dernekler, basın toplantısı düzenliyorlardı.

Erdoğan Van’da, “Birileri evlatlarınızı dağa götürüp, onların kanı üzerinden kendi çocuklarına müreffeh bir gelecek kurarken biz eğitimiyle, sağlığıyla, istihdamıyla onlara iyi bir gelecek kurmanın çabası içindeyiz. Birileri size bırakınız hakkı, hukuku, refahı yaşamayı bile çok görürken, biz ne dedik? ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.’ Yeri geldiğinde kendi gövdemizi namlulara siper ettik” der iken..

DİSK Basın İş, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği ve Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu ve daha başka sözde sivil toplum kuruluşları, Diyarbakır’daki basın toplantısında, “Nefes alamıyoruz gazetecilik boğulamaz” pankartı altında “Saray iktidarı seçime sadece kendi medyasıyla girmek istiyor. Daha önce başarılamadığı gibi, bu kez de başarılamayacak. Gazetecilik yapmaya her koşulda devam edeceğiz. Bütün gazetecileri, meslek örgütlerini mesleklerine sahip çıkmaya, dayanışmaya çağırıyoruz” açıklaması yapıyorlardı..

Erdoğan’ın sözleri net: “Birileri evlatlarınızı dağa götürüyor” diyor..

Diyarbakır’daki sivil toplum kuruluşu adı altındaki derneklerin temsilcileri ise, her zamanki türden, soyut siyasi sloganlarla konuşuyorlar: “Gazetecilik engelleniyor!”

Gazetecilik engelleniyor diyenler..

Önce Erdoğan›ın tespitleri hakkında hangi gazeteciliği yaptıklarını açıklamaları gerekmez mi?

Dağa çocuklar kaçırılıyor mu?

Kaçırılıyor.

Siz de gözaltında olan kişileri kastederek, “gazetecilik engelleniyor” diyor musunuz..

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