1. Lig'de küme düşen takımlar belli oldu!

1. Lig'de Balıkesirspor'un ardından Bursaspor, Kocaelispor ve Menemenspor küme düştü. Kocaelispor'u sahasında 2-1 mağlup eden Eyüpspor ise play-off bileti alan son takım oldu.

Ankaragücü ve Ümraniyespor'un Süper Lig bileti aldığı, Balıkesirspor'un ise küme düşmesinin kesinleştiği Spor Toto 1. Lig'de oynanan 37. hafta maçlarının ardından play-off'a kalan ve küme düşen takımlar belli oldu.

Küme düşme hattını ilgilendiren maçlarda Bursaspor, Bandırmaspor'a 4-2 mağlup oldu. Kocaelispor ise play-off bileti arayan Eyüpspor'a 2-1 yenildi. 18. sıradaki Menemenspor, Gençlerbirliği karşısında sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

2. Lig'e düşmesi daha önce kesinleşen Balıkesirspor'u ağırlayan Altınordu ise sahasında rakibini 2-1 mağlup etti.

Alınan sonuçların ardından Bursaspor, Kocaelispor ve Menemenspor'un matematiksel olarak ligde kalmak şansı sona erdi ve Altınordu lige tutundu.

Play-off'a son bilet Eyüpspor'un

Ankaragücü ve Ümraniyespor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takımın belirleneceği play-off için son bilet Eyüpspor'un oldu.

Sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Eyüpspor, altıncı sıradan play-off'a kalmayı garantiledi. Bandırmaspor, İstanbulspor ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, daha önce play-off'a kalmayı garantilemişti.