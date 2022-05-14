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Spor 1. Lig'de küme düşen takımlar belli oldu!
Spor

1. Lig'de küme düşen takımlar belli oldu!

1. Lig'de Balıkesirspor'un ardından Süper Lig'in 5. şampiyonu Bursaspor, Kocaelispor ve Menemenspor küme düştü. Kocaelispor'u sahasında 2-1 mağlup eden Eyüpspor ise play-off bileti alan son takım oldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 18:08:00 -
1. Lig'de küme düşen takımlar belli oldu!

1. Lig'de Balıkesirspor'un ardından Bursaspor, Kocaelispor ve Menemenspor küme düştü. Kocaelispor'u sahasında 2-1 mağlup eden Eyüpspor ise play-off bileti alan son takım oldu.

Ankaragücü ve Ümraniyespor'un Süper Lig bileti aldığı, Balıkesirspor'un ise küme düşmesinin kesinleştiği Spor Toto 1. Lig'de oynanan 37. hafta maçlarının ardından play-off'a kalan ve küme düşen takımlar belli oldu.

Küme düşme hattını ilgilendiren maçlarda Bursaspor, Bandırmaspor'a 4-2 mağlup oldu. Kocaelispor ise play-off bileti arayan Eyüpspor'a 2-1 yenildi. 18. sıradaki Menemenspor, Gençlerbirliği karşısında sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

2. Lig'e düşmesi daha önce kesinleşen Balıkesirspor'u ağırlayan Altınordu ise sahasında rakibini 2-1 mağlup etti.

Alınan sonuçların ardından Bursaspor, Kocaelispor ve Menemenspor'un matematiksel olarak ligde kalmak şansı sona erdi ve Altınordu lige tutundu.

Play-off'a son bilet Eyüpspor'un
Ankaragücü ve Ümraniyespor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takımın belirleneceği play-off için son bilet Eyüpspor'un oldu.

Sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Eyüpspor, altıncı sıradan play-off'a kalmayı garantiledi. Bandırmaspor, İstanbulspor ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, daha önce play-off'a kalmayı garantilemişti.

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