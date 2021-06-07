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İSLAM 07.06.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

07.06.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-06-07 05:12:00 -
07.06.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَالَّذ۪ينَ كَسَبُوا السَّيِّـَٔاتِ جَزَٓاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَاۙ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌۜ مَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍۚ كَاَنَّـمَٓا اُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ الَّيْلِ مُظْلِماًۜ اُو۬لٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِۚ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Bilerek ve isteyerek kötülük yapanlara gelince, kötülüğün karşılığı, dengi olan cezadır; bunlar aşağılanmışlık   içinde yaşarlar, kendilerini Allah’ın cezasından kurtaracak biri de yoktur.

 Yüzleri sanki kapkaranlık gecenin bir  parçasıyla kaplanmıştır. İşte bunlar da cehennemliklerdir, kendileri orada   devamlı kalıcıdırlar."

 (Yunus Suresi - 27)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

 TEFSİRİ: 

Böylesine bir mutluluktan mahrum olanlar, olmadık hayallerin peşine düşerek, hurafelere kapılarak kendi sonlarını hazırlamış olmaktadırlar. Hz. Peygamber’in vazifesi onları uyarmaktır, o da vahyi tebliğ ederek, gerekli açıklamaları yaparak vazifesini hakkıyla yerine getirmiştir, kimsenin “Bizi uyaran olmadı, biraz yardım görseydik böyle olmazdık” demeye hakkı yoktur.

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“(Evine girdiğin zaman) besmele çekerek kapını kapa. Çünkü şeytan (besmeleyle) kapanan bir kapıyı açamaz.   Besmele çekerek lambanı söndür. Besmele çekerek, (enine koyacağın) bir tahta parçası ile de olsa kabını(n         ağzını) ört. Yine besmele çekerek su kabını(n ağzını da) ört.”




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