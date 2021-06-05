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İSLAM 05.06.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

05.06.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-06-05 07:32:00 -
05.06.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَذَرُوا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهُۜ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْسِبُونَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Günahın açığını da gizlisini de bırakın! Çünkü günah işleyenler, yaptıklarının cezasını mutlaka göreceklerdir"

 (En'âm Suresi - 120)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

 TEFSİRİ: 

 Bir önceki âyetin son cümlesiyle bağlantılı olarak bu âyet “Kötülüğü alenen yapmaktan da gizli yapmaktan da sakının” veya “Zina, hırsızlık gibi açık ve fiilî kötülükleri de; kibir, kıskançlık gibi gizli kötülükleri de bırakın” mânasında anlaşılabilir. Bir görüşe göre bu âyetle zinanın gizli yapılmasını helâl sayan Câhiliye Arapları’nın bu anlayışı reddedilmiştir (Râzî, XIII, 167). Ancak âyette her türlü kötülüğün açıktan yapılmasının da gizlice yapılmasının da haram kılındığını düşünmek daha isabetli olur. Elmalılı M. Hamdi, haklı olarak “Bu âyet, alelumum ahkâm-ı hürmet hakkında bir asl-ı küllî beyan etmektedir” der (III, 2039).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 463: 2

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“…Rüyası en doğru olanınız, en doğru sözlü olanınızdır…”

 (Müslim, Rü'yâ, 6)

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