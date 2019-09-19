“Deveye diken, insana öpen yaranıyor”muş!..

Ahmet Piriştina’nın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesiyle, 21 Haziran 2004’te İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen hemşehrim Aziz Kocaoğlu, göreve geldikten sonra tam tamına üç ayını, “beklenti” içindeki CHP’lilerin tebrik(!) ziyaretlerinde “elense” çekerek geçirmişti.

Kocaoğlu, elense faslını geçerek “başkanlık” yapmaya başlayınca ilk olarak;

Konak Meydanı ile Pasaport ve Kordon arasına bir köprü inşa ettirdi.

İnşaat tamamlanıp köprü hizmete açıldığında, ince topuklu ayakkabı giyen İzmirli kadınların köprüden geçemediği anlaşıldı.

Bu kez kadınların köprüden rahat geçebilmesi için tabandaki tahtaların arasının kapatılması çalışması başladı.

İster inanın ister inanmayın…

Tahtaların arasının kapatılması çalışması tam iki yıl sürdü.

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Aziz Kocaoğlu, 15 yıl sürdürdüğü başkanlık görevinde başka neler mi yaptı?

Mesela!

Musevilere ait Beth Hillel Simagogu’nu restore ettirdi.

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50 yıl boyunca Amerikan askerleri tarafından kullanılan Aziz Yuhanna Katedral Bazilikası’nın onarılıp tekrar kullanıma açılmasını sağladı.

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Sabetaycılığın fikir babası Sabetay Sevi’nin doğduğu evi belediye bütçesinden ayırdığı parayla yeniden ihya etti.

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“Su Tasarrufu Kampanyası’’ düzenleyerek 21 milyon metreküp su tasarrufu sağladı.

Suyun arsenikli olduğu ortaya çıkınca,

“Vatandaşlarımıza İzmir’in suyu içilebilir diyemem” dedi.

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Kanserden ölen Çiğli Belediye Başkanı Ensari Bulut'un cenaze töreninden sonra, Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği içkili yemekte Önder Sav, Yılmaz Ateş ve Bihlun Tamaylıgil ile “kahkaha” atarken objektiflere yakalandı.

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Şehit ailelerine 1 yıl boyunca randevu vermezken…

*

Tacizden 1 yıl hapis ve 5 yıl haklardan men cezasına çarptırılan birine “Kültüre Katkı Ödülü” verdi.

*

367 Sabih’i “Demokrasi,”

Kütüphane çalışanı Muazzez İlmiye Çığ’ı “Bilim,”

“Bidon Kafa”yı da “Basın” ödülüne layık gördü.

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Yetmedi…

Arkadaşının lise mezunu oğlunu, üniversite mezunlarının bulunduğu Metro İstasyonu’na “İşletme Şefi” olarak atadı.

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Başörtülülere “paso yasağı” uyguladı.

*

“Çocuklara dağıttık” diye fatura ettiği kumanyadan “rakı” çıktı

*

“Körfez K” adlı operasyonu başlatan Sayıştay raporunda;

“Mobil tuvalet ihalesinde bile yolsuzluk yaptığı” ortaya çıktı.

*

Özel günlerde dağıtılacak şal ve kaşkollar için 600 bin liralık meyve faturası kestiği ispatlandı.

*

Hakkında, 34 ayrı suçtan 397 yıl hapis cezası istendi. Bu suçlamalarla aday olduğu yerel seçimlerde; “Çete reisi olarak karşınızdayım” diyerek oy istedi.

*

Suya ve ulaşıma zam yaptı.

Ücretsiz seyahat etmesi gereken 60-65 yaş arası yaşlılara “öğrenci tarifesi” uyguladı.

*

Bir türlü bitiremediği metro projesi için;

“Metro bitmedi. Ağlayıp da gözden mi olalım” diyerek, adeta İzmirlilerin aklıyla alay etti.

*

Cumhuriyet gazetesi ile birlikte 2008 yılında, 106 sayfalık kuşe kâğıda basılı bir ek çıkardı.

“Cumhuriyetin İzmir’i” adıyla basılan ekin kapağında;

“İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet Gazetesi imecesidir” yazıyordu.

Ekin,

“İmece” usulüyle mi?

“Emmece” usulüyle mi? yapıldığı tam olarak anlaşılamadı.

*

27 Mart 2014’te FETÖ’nün foyasının ortaya çıktığı günlerde, Türk okulları ile Türkçe Olimpiyatları'na sahip çıktı…

“Hep birlikte bunları ağırlamamız gerekiyor” dedi.

*

“FETÖ’cülere salon ve su vermeyeceğiz” diyen Erdoğan’ın sözlerini eleştirerek;

“Belediyeye ait olan salon, fuar alanı, meydanların ücretsiz tahsis edilmesi kadar doğal bir şey yoktur" dedi.

*

HDP’li Osman Baydemir’in davetlisi olarak 190 kişi ile Diyarbakır’a “barış çıkarması” yaptı.

“Genel Başkan genel politikaları belirler, ben gönlümü rehber yaptım” diyerek Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerini iplemediğini açıkça ifade etti.

*

HDP’li Osman Baydemir,

“Bu salonda gerilla anneleri var” diyerek, Aziz Kocaoğlu’nu PKK’lıların annelerinin önünde “64. Akil İnsan” ilan etti.

Birlikte,

“İzmir ve Diyarbakır arasında uzanacak barış köprüsünün temelini attıklarını” söylediler.

***

CHP’li Aziz Kocaoğlu bu işlerle ilgilenirken…

İzmir’de oynanan “UNIVERSIADE Yaz Oyunları”nın ihtiyaçlarını Ak Partili Mehmet Ali Şahin karşıladı.

*

1999’da CHP’li Ahmet Piriştina döneminde projesi geliştirilen ve ekonomik gerekçelerle sürüncemede kalan 80 kilometrelik “EGERAY Aliağa-Menderes Banliyö Hattı” Başbakan Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın desteğiyle tamamlanıp, hizmete açıldı.

*

“İzmir Başbakan çıkaracak” diyen Kılıçdaroğlu’nun öngörüsü gerçekleşip “Başbakanlık” koltuğuna İzmir Milletvekili Binali Yıldırım oturunca, CHP'li Kocaoğlu'na;

"Kapım da açık, telefonum da... İstediğin zaman gel... Gelemediğin zaman da telefonla ara" diyerek “Başbakanlık” makamının tüm kapılarını İzmirlilere ardına kadar açtı.

*

İzmir’in iki kez aday olduğu “Expo” fuarları için Ak Partililerin verdiği desteği ise en iyi, “Expo 2015 İzmir Genel Sekreterliği göreni yürüten Tunç Soyer bilecektir.

*

Hasılı…

Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart seçimlerinde aday tercihini Tunç Soyer’den yana kullandı…

Malumunuz!..

İzmir’de değil Tunç Soyer’i, bir bidonu aday gösterse seçimi yine CHP kazanacaktı ve öyle de oldu.

*

Veee!..

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 büyükşehir belediye başkanını Beştepe’de ağırladı…

Görüşmeden paylaşılan fotoğraflarda Erdoğan’la tokalaşan Tunç Soyer’in hayran hayran Cumhurbaşkanına baktığı objektiflere yansıdı.

Soyer’in, fotoğraflara yansıyan mutluluğunun sebebi kısa süre sonra anlaşıldı.

Zira!

Tunç Soyer, İzmir'in 5 mühim sorunu için Erdoğan'dan destek istemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da CHP’li başkanın taleplerinin takipçisi olacağını belirterek görüşmede hazır bulunan ilgili bakanlara tek tek talimat vermişti.

*

Peki, Tunç Soyer toplantıdan sonra ne yaptı? dersiniz…

Dans mı?

Hayır!..

Beştepe’den ayrılır ayrılmaz doğruca gidip Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek’e konuştu.

Ve!

İster inanın ister inanmayın;

“Ankara tarafından şimdiye kadar İzmir'e ‘üvey evlat’ muamelesi yapıldı” dedi.

Adam haklı!

Malum, “deveye diken” yaranıyor…

*

Not: Yazıda, 23 Aralık 2018 tarihinde kaleme aldığım “Teşekkür(!)ler Aziz Kocaoğlu” başlıklı makalemden ziyadesiyle alıntı yaptım. Affola!