‘Almanya’da emekliler krallar gibi yaşıyor’ diyenlere bu sözlerle cevap verdi!

Almanya’daki emeklilerin 2-3 bin euro maaş aldığı ve emeklilik dönemini “krallar gibi” geçirdiği yönündeki yaygın söylem, resmi verilerle karşılaştırıldığında oldukça farklı bir tablo ortaya koyuyor. Videoda erkek emeklinin yaklaşık 1.100 euro brüt, kadın emeklinin ise 909 euro civarında aylık aldığının ve bu tutarlardan ayrıca kesintiler yapıldığının belirtilmesi dikkat çekti.

“2 BİN-3 BİN EURO MAAŞ ALIYORLAR” SÖYLEMİ RAKAMLARA TAKILDI

Alman Federal Meclisi'nin yayımladığı verilere göre 2023 yılında yaşlılık aylığı ortalaması kadınlarda 903 euro, erkeklerde ise 1.346 euro seviyesindeydi. Daha güncel Alman Emeklilik Sigortası verilerinde ise 2025 sonu itibarıyla sağlık ve bakım sigortası kesintilerinden sonraki ortalama yaşlılık aylığı kadınlarda 994 euro, erkeklerde 1.449 euro olarak kaydedildi. Dolayısıyla Almanya'da her emeklinin 2-3 bin euro aylık aldığı şeklindeki genelleme gerçeği yansıtmıyor. Üstelik bu gelirler yüksek kira, enerji ve günlük yaşam giderleriyle birlikte değerlendiriliyor. Rakamlar, Türkiye’deki emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısını ortadan kaldırmıyor; ancak “Alman emeklisi 2-3 bin euroyu cebine koyup rahat içinde yaşıyor” şeklindeki yaygın kıyaslamanın da gerçeğin tamamını anlatmadığını gösteriyor.

Videoda şu ifadeler öne çıktı:

“Hani Almanya’da emekliler 2 bin, 3 bin euro maaş alıyorlardı? Krallar gibi yaşıyorlardı. Gerçek öyle değil işte.”

“BİZİM EMEKLİMİZİN ZOR DURUMDA OLDUĞUNU ANLIYORUM”

Konuşmada dikkat çeken bir başka nokta ise Türkiye’deki emeklilerin ekonomik sıkıntılarının inkâr edilmemesi oldu.

Videoda, “Tamam, emeklimiz zor durumda, anlıyorum” denilerek Türkiye’de yaşanan geçim sıkıntısına dikkat çekilirken, bunun yalnızca Türkiye’ye özgü bir mesele olmadığı görüşü dile getirildi.

Konuşmacı, Avrupa'daki yüksek maaş rakamlarının tek başına değerlendirilmesinin yanıltıcı olabileceğini savunarak Almanya’daki yaşam şartları ve giderlerin de hesaba katılması gerektiğini vurguladı.

“DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE EMEKLİLER RAHAT DEĞİL”

Videonun en dikkat çeken ifadelerinden biri ise şu oldu:

“Dünyanın hiçbir yerinde emekliler rahat değil.”

Böylece Türkiye-Almanya karşılaştırmasında yalnızca euro üzerinden maaş hesabı yapılmasına itiraz edilirken, maaşın satın alma gücü, kira ve temel yaşam giderleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiği mesajı verildi.

Sosyal medyada dikkat çeken görüntüler, “Almanya’daki emekliler gerçekten sanıldığı kadar rahat mı?” tartışmasını da beraberinde getirdi.