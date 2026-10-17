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Yerel Tavuk dürüm faciası! 88 kişi hastanelik oldu
Yerel

Tavuk dürüm faciası! 88 kişi hastanelik oldu

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Tavuk dürüm faciası! 88 kişi hastanelik oldu

Siirt’in Kurtalan ilçesinde tavuk dürüm tüketimi sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 77’si öğrenci olmak üzere 88’e çıktı. Hastalardan 33’ü tedavi altına alınırken işletme sahibi gözaltına alındı. Zehirlenmenin nedeninin belirlenmesi için numuneler incelemeye gönderildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran kişi sayısı 88'e yükseldi.

Kurtalan Kaymakamlığından paylaşılan açıklamada, ilçenin Kayabağlar beldesinde dün gıda zehirlenmesi şüphesinin oluştuğu hatırlatıldı.

Zehirlenme şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısının 88'e yükseldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

 

TAVUK DÜRÜM ŞÜPHESİ

"Başvuranların 77'si öğrenci, 11'i sivil olup 55 kişiye ayakta tedavi uygulanmış, 33 kişi ise hastanede yatarak tedavi altına alınmıştır. İlk incelemelerde, rahatsızlanan kişilerin bir kısmının Kayabağlar beldesinde faaliyet gösteren bir işletmeden alınan tavuk dürümü tükettiği belirlenmiştir. Tavuk dürümlerin bir kısmının okul kantininden paketli olarak, bir kısmının ise doğrudan işletmeden satın alındığı öğrenilmiştir. Olayın nedeninin belirlenmesi amacıyla numuneler alınmış, adli soruşturma kapsamında işletme sahibi gözaltına alınmıştır. İlgili sağlık kuruluşlarımızda vatandaşlarımızın muayene, tedavi ve takip işlemleri titizlikle yürütülmekte olup süreç, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde takip edilmektedir. Gelişmeler hakkında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir."

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