Sudan'da sivillere İHA saldırısı! 30 ölü

Sudan'da bir hayvan pazarını hedef alan İHA saldırısında 30 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) saldırıdan orduyu sorumlu tutarken askeri bir kaynak, sorumluluğu üstlenmeden bölgeye yönelik saldırıların artırıldığını doğruladı.

Nisan 2023'ten bu yana savaş halinde olan HDK ve Sudan ordusu, savaşçılarını kaybetmeden uzak mesafelerdeki hedeflere saldırabilmek amacıyla İHA kullanımını giderek artırıyor.

Sudan'ın ikinci büyük kenti ve Güney Darfur eyaletinin başkenti olan Nyala, HDK'nin geçen yıl kurduğu ve tek taraflı olarak ilan ettiği yönetimin merkezi olarak kullanılıyor.

Nyala Hastanesi'nde görev yapan bir sağlık çalışanı, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Bugün kentin hayvan pazarına düzenlenen İHA saldırısında 30 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor" dedi.

Basına açıklama yapma yetkisi bulunmadığı için isminin açıklanmasını istemeyen sağlık çalışanı, saldırıdan kimin sorumlu olduğunu belirtmedi.

Saldırı, cuma sabahı hayvan pazarını hedef aldı. Bu saatlerde pazar genellikle tüccarlar ve alışveriş yapanlarla dolup taşarken yol kenarındaki tezgâhlarda Darfur'da yaygın bir kahvaltı olan ızgara et satılıyor.

HDK, cuma günkü saldırıyı Türk yapımı bir İHA kullanarak Sudan ordusunun gerçekleştirdiğini iddia etti.

Grup, yayımladığı açıklamada saldırının sivillerin yoğun olarak bulunduğu bir bölgeyi hedef aldığını belirtti.

HDK, ilk bilgilere göre hayatını kaybedenler arasında 17 kadın ve beş çocuğun bulunduğunu bildirdi.

İsminin açıklanmaması şartıyla AFP'ye konuşan askeri bir kaynak ise ordunun cuma günü Nyala içindeki HDK mevzilerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını söyledi.

Kaynak, ordunun 48 saat önce Nyala Havalimanı'nı da hedef aldığını belirterek bütün saldırıların askeri hedeflere yönelik olduğunu savundu.

Dördüncü yılına giren Sudan savaşı, on binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve 11 milyondan fazla kişinin yerinden edilmesine neden oldu. Savaş, Birleşmiş Milletler'in dünyanın en ağır insani krizlerinden biri olarak nitelendirdiği durumu ortaya çıkardı.

BM'ye göre yalnızca bu yılın ilk yarısında Sudan genelinde düzenlenen İHA saldırılarında 1100'den fazla kişi hayatını kaybetti. HDK ve ordunun karşılıklı saldırılarında en ağır kaybı siviller yaşadı. Her iki taraf da doğrudan sivilleri hedef alan saldırılar gerçekleştirdi.

Kaynak: Mepa News