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Dünya Savaş bir ülkeye daha sıçramak üzere! 5 İHA vuruldu
Dünya

Savaş bir ülkeye daha sıçramak üzere! 5 İHA vuruldu

Yeniakit Publisher
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Savaş bir ülkeye daha sıçramak üzere! 5 İHA vuruldu

Moldova, 24 saatten kısa sürede ülke topraklarına düşen beş İHA’nın Rusya’ya ait olduğunu açıklayarak Moskova yönetimine tepki gösterdi.

Moldova, 24 saatten kısa sürede ülke topraklarına düşen beş İHA’nın Rusya’ya ait olduğunu açıklayarak Moskova yönetimine tepki gösterdi.
Moldovalı yetkililere göre İHA’lar, perşembe ve cuma günleri 17 saati biraz aşan bir süre içinde ülkenin hava sahasına girdi.

Beş araç da ağırlıklı olarak kuzey ve doğu bölgelerine düştü. Geçen hafta da başkent Kişinev’in yaklaşık 35 kilometre uzağına bir İHA düşmüştü.

Moldova Dışişleri Bakanlığı, olayların vatandaşların güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, “Bu olaylar, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü saldırı savaşının bölgesel istikrar üzerindeki doğrudan sonuçlarını gösteriyor” açıklamasını yaptı.

Bakanlık, hava sahası ihlalleri nedeniyle Rusya’nın Kişinev Büyükelçisi Oleg Ozerov’u açıklama talebiyle defalarca çağırdı.

 

Ukrayna ile sınır komşusu olan ve 2030’a kadar Avrupa Birliği’ne katılmayı hedefleyen Moldova, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini kınıyor. Cumhurbaşkanı Maia Sandu da Rus dış politikasının ülkesinin çıkarlarıyla çeliştiğini savunuyor. Sandu, Moldova’da iki yılı aşkın süredir bulunan Ozerov’un güven mektubunu sunmasına da izin vermedi.

Moskova ise Sandu yönetimini Rusya karşıtı politikalar izlemekle suçluyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, perşembe günü yaptığı açıklamada, ilişkilerin ancak “Sandu hükümetinin Rusya nefretine dayalı politikalarından vazgeçmesi” halinde iyileşebileceğini söyledi.

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