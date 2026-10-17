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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görünce harekete geçti, korumalar apar topar devreye girdi: Camideyiz bağırma
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görünce harekete geçti, korumalar apar topar devreye girdi: Camideyiz bağırma

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Üsküdar Belediye Başkan Vekili merhum Dündar Ziya Gültekin'in cenaze töreni için Büyük Çamlıca Camii'ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı. Camide Erdoğan'ı görünce heyecanla övgüler yağdıran bir vatandaş, ibadethane ortamının hassasiyeti göz önünde bulundurularak korumalar tarafından nazikçe uyarılıp susturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’in cenaze törenine katılmak üzere geldiği Büyük Çamlıca Camii’nde dikkat çeken bir olay yaşandı. Tören alanına girişi sırasında vatandaşların yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan, cenaze namazı öncesinde taziye dileklerini iletti.

 

"BU ÜLKE SİZİNLE GURUR DUYUYOR"

Camide Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören bir vatandaş, duygularını yüksek sesle dile getirerek sevgisini şu sözlerle ifade etti: "Sayın Cumhurbaşkanım Allah sizden razı olsun. Bu ülke sizinle gurur duyuyor. Hep sizin arkanızdayız. Ülkenize sahip çıkın. Bu ülke size minnettar... Allah sizden razı olsun."

 

KORUMADAN UYARI: CAMİDEYİZ BAĞIRMA

Vatandaşın yüksek sesle seslendiği anlarda araya giren Cumhurbaşkanlığı korumalarından biri, ibadethane ortamına dikkat çekerek vatandaşı nazikçe uyardı. Korumadan gelen "Camideyiz bağırma" uyarısının ardından vatandaş sessizliğini korurken, cenaze töreni kılınan namazın ardından dualarla tamamlandı.

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