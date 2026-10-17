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Gündem Mustafa Sarıgül’ün oğluna canlı yayında ‘kayıp’ anonsu! Gazeteciler gülmekten konuşamadı
Gündem

Mustafa Sarıgül’ün oğluna canlı yayında ‘kayıp’ anonsu! Gazeteciler gülmekten konuşamadı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Gazeteciler Engin Balım ile Erdem Atay’ın programında Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül üzerinden yapılan esprili “kayıp” anonsu stüdyoyu kahkahaya boğdu. Balım’ın, “Baban çok üzülüyormuş, seni bekliyor” sözleri üzerine Atay gülme krizine girerken, “En son Sibel Can ile görmüşler” cümlesinin ardından ikili kendilerini tutamadı.

Gazeteciler Engin Balım ve Erdem Atay’ın programında izleyenleri güldüren anlar yaşandı.

Balım, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül hakkında konuşmaya başlayınca Erdem Atay daha ilk cümlelerden itibaren gülmeye başladı.

Balım, ciddi bir kayıp anonsu yapıyormuş gibi, “Bu arada Mustafa Sarıgül’ün oğlu kayıpmış. Buradan görenler, duyanlar, nerede olduğunu bilenler varsa...” ifadelerini kullandı.

Balım konuşmasını sürdürmeye çalışırken Atay’ın kahkahaları giderek arttı.

“BABAN ÇOK ÜZÜLÜYORMUŞ”

Balım daha sonra esprili çağrısını, “Mustafa Sarıgül çok üzülüyormuş. Oğlundan haber alamıyormuş” sözleriyle sürdürdü.

Atay ise bu sözler karşısında gülmekten kendisini alamadı.

Ancak stüdyodaki asıl kahkaha tufanı Balım’ın bir sonraki cümlesiyle koptu.

“EN SON SİBEL CAN İLE GÖRMÜŞLER”

Balım’ın,

“En son Sibel Can ile görmüşler...”

demesinin ardından Erdem Atay adeta gülme krizine girdi. Balım da ciddi görüntüsünü daha fazla koruyamayınca iki gazeteci birlikte kahkahaya boğuldu.

Programdaki esprili “kayıp anonsu” bununla da bitmedi.

Balım kameraya dönerek Mustafa Sarıgül’ün oğluna şu sözlerle seslendi:

“Buradan bizi duyuyorsan haber ver. Baban çok üzgün, seni bekliyor.”

İkilinin ciddi bir anons havasında başlayıp kahkahalar arasında tamamladığı diyalog, programın en renkli anlarından biri oldu.

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