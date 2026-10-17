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Dünya “Zam-2.0” su altında test edildi! Kuzey Kore’den yapay zekalı torpido hamlesi
Dünya

“Zam-2.0” su altında test edildi! Kuzey Kore’den yapay zekalı torpido hamlesi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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"Zam-2.0" su altında test edildi! Kuzey Kore’den yapay zekalı torpido hamlesi

Kuzey Kore, hedef tespit ve güdüm sistemlerinde yapay zeka kullandığını açıkladığı “Zam-2.0” adlı yeni torpidoyu su altında test etti.

Kuzey Kore, denizaltı ve su altı silah sistemlerine yönelik çalışmalarına yeni bir test daha ekledi. Pyongyang yönetiminden yapılan açıklamada, hedef tespit ve güdüm sistemlerinde yapay zekâ teknolojisini kullanan "Zam-2.0" adlı süper hızlı yeni torpido sisteminin su altında başarılı bir şekilde denendiği bildirildi. Söz konusu silah sisteminin son 5 yıl içinde 180’i aşkın performans testine tabi tutulduğu kaydedilirken, 15 Ekim’de yapılan son denemenin torpidonun su altında daha yüksek hız ve menzile ulaşmasını sağlayan roket itki sisteminin performansını doğruladığı vurgulandı. "Zam-2.0" adlı süper hızlı yeni torpido sisteminin operasyonel seviyeye ulaştığı ifade edildi.

 

14 Ekim’de denizaltıdan füze denemesi gerçekleştirmişti

Kuzey Kore son olarak denizaltıdan fırlatılan iki tür stratejik seyir füzesini 14 Ekim’de Doğu Denizi’nde test ettiğini açıklamıştı. Üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen denemenin, su altı savaş sistemlerinin yeteneklerini ve ülkenin askeri caydırıcılığını ortaya koyduğu belirtilmişti. Güney Koreli uzmanlar, Kuzey Kore’nin bu füze denemesini 2023 yılının Eylül ayında tanıtılan ve ülkenin "ilk taktik nükleer saldırı denizaltı" olarak adlandırılan "Hero Kim Kun Ok" isimli denizaltıdan gerçekleştirmiş olabileceği yorumunda bulunmuştu.

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