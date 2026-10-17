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Siyaset Video kaydı gündem olmuştu... Mustafa Sarıgül doğruladı!
Siyaset

Video kaydı gündem olmuştu... Mustafa Sarıgül doğruladı!

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CHP'den Yeni Parti'ye geçen Milletvekili Mustafa Sarıgül, şirket ve para trafiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı kara para aklama soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, oğulları Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül ile gazeteci Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında milletvekili dokunulmazlığı bulunan Mustafa Sarıgül'ün dosyasının ise ayrılarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği açıklandı.

 

ALMANLAR ŞİKAYET ETTİ

Soruşturmanın, Almanya vatandaşı iki iş insanının şikayeti ve sunulan deliller üzerine başlatıldığı öğrenildi. Müştekilerin beyanlarında; kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paraların yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla aklandığı, 80 milyon Euro'luk sözleşmeler ve 100 milyon Euro'luk havale işlemleri üzerinden nitelikli dolandırıcılık ile usulsüzlük yapıldığı iddia ediliyor.

 

VİDEO GÜNDEM OLDU

Olayın yansımaları sürerken, gazeteci Emrullah Erdinç’in sosyal medya hesabından paylaştığı bir video kaydı dikkat çekti. Söz konusu görüntüde, Mustafa Sarıgül’ün bir kişiyle para transferleri ve bu paraların şirketlere aktarılması süreci üzerine detaylı görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

SARIGÜL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Hakkındaki vahim iddialara ilişkin açıklama yapan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Alman vatandaşlarıyla şirket kurulması ve yatırım yapılması amacıyla birtakım ticari görüşmeler gerçekleştirdiğini doğruladı. Ancak söz konusu görüşmelerin somut bir yatırıma dönüşmediğini belirten Sarıgül, durumun bir ticari iş anlaşmazlığından ibaret olduğunu vurguladı. Karşı tarafın iddialarının gerçek dışı ve belgelerin kuşkulu olduğunu savunan Sarıgül, avukatının da kısa süre içerisinde detaylı bir açıklama yapacağını belirtti.

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Yorumlar

hasel

Aile olarak,tümden soygunculuğun RENKLİ GÜLLERİ.Sakın ADLİ KONTROL denmesin.En ağırı YAPIŞTIRILSIN.
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