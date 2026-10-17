Çift ekranlı yeni Android telefon sahneye çıktı! Acer Sospiro A70’in özellikleri göz doldurdu!

6,67 inçlik 120Hz yenileme hızı sunan ana ekranının yanı sıra arka gövdesinde 1,88 inçlik ikinci bir ekran barındıran cihaz, sıra dışı tasarımıyla dikkat çekmeyi başardı.

Donanımı ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor

Gücünü 6 nm mimariyle üretilen sekiz çekirdekli Unisoc T8200 işlemcisinden alan telefonda 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. 64 megapiksel ana kamerası, 5.000 mAh bataryası ve Android 16 işletim sistemiyle öne çıkan modelin henüz satış fiyatı açıklanmazken, Türkiye pazarında satışa sunulup sunulmayacağı ise merak konusu.

Çift ekrana sahip akıllı telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. Acer, Sospiro A70'i tanıttı. Bununla birlikte telefonun özellikleri belli oldu. Fiyat etiketi ise henüz belli değil. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip cihazda sekiz çekirdekli Unisoc işlemcisi mevcut. Bu arada telefon yüksek yenileme hızı sunuyor.

Acer Sospiro A70'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,67 inç (Ana Ekran) / 1,88 inç (İkinci Ekran)

Ekran Teknolojisi: IPS (Ana Ekran) / TFT (İkinci Ekran)

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel, HD+ (Ana Ekran) / 240 x 284 piksel (İkinci Ekran)

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz (Ana Ekran)

İşlemci: Unisoc T8200

İşletim Sistemi: Android 16

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Ana Kamera: 64 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 5.000 mAh

Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

Boyut: 165,95 x 77,1 x 8,35 mm

Ağırlık: 210 gram