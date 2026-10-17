Girişimcilere 2,5 milyon TL’ye kadar destek!

İşletmesini büyütmek, üretim kapasitesini artırmak veya teknoloji yatırımı yapmak isteyen girişimciler için KOSGEB desteklerinde başvuru süreci devam ediyor. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, KOSGEB’in yenilenen Girişimci Destek Programı’nın girişimciler ve işletmeler için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Murzioğlu, KOSGEB tarafından girişimcilere yönelik verilen desteklerle ilgili açıklamada bulundu. Girişimci Destek Programı’nın yeni iş kuran ve işletmesini geliştirmek isteyen girişimciler açısından önemli imkânlar sunduğunu belirten Başkan Salih Zeki Murzioğlu, işletmelerin kuruluş aşamasından büyüme sürecine kadar desteklenmesinin ekonomik kalkınma ve istihdam açısından önemli olduğunu vurguladı. Murzioğlu, "Girişimcilerimizin iş fikirlerini hayata geçirmeleri, işletmelerini büyütmeleri ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaları için finansmana erişim büyük önem taşıyor. KOSGEB tarafından sunulan desteklerin, işletmelerimizin ihtiyaçlarını karşılamalarına, üretim kapasitelerini geliştirmelerine ve rekabet güçlerini artırmalarına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Girişimcilerimizin bu fırsatları yakından takip etmelerini ve işletmelerinin ihtiyaçlarına uygun desteklerden yararlanmalarını önemsiyoruz" diye konuştu.

“8 brüt asgari ücrete kadar destek sağlanabiliyor”

KOSGEB tarafından yenilenen Girişimci Destek Programı kapsamında İş Kurma Desteği, İş Geliştirme Desteği ve İş Geliştirme Faiz/Kâr Payı Desteği olmak üzere üç temel destek mekanizması bulunduğunu söyleyen Murzioğlu, "KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin başvurabildiği İş Kurma Desteği, geri ödemesiz olarak uygulanıyor ve başvurular sürekli alınıyor. İş Kurma Desteği kapsamında Platform Giderleri Desteği ve Performans Desteği yer alıyor. Platform Giderleri Desteği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek "Dijital Şirket" tanımına uygun işletmelerin platform kayıt ücretlerini kapsıyor. Performans Desteği kapsamında ise belirlenen şartlar çerçevesinde 8 brüt asgari ücrete kadar destek sağlanabiliyor. Bu destekten girişimcisi genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olan işletmeler yararlanabiliyor" açıklamasında bulundu.

İş geliştirme desteği 2,5 milyon TL’ye kadar çıkıyor

İşletmelerin büyüme ve gelişme ihtiyaçlarına yönelik sunulan İş Geliştirme Desteği kapsamında personel, makine-teçhizat ve kalıp, yazılım ile hizmet alımı giderlerinin desteklendiğini kaydeden Murzioğlu, "Eğitim, danışmanlık ve yönlendirme, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin giderler de destek kapsamına giriyor. Destek oranı yüzde 80 olarak uygulanırken, işletmelere 2 milyon 250 bin TL’ye kadar destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması hâlinde destek üst limitine 250 bin TL ilave ediliyor ve toplam tutar 2 milyon 500 bin TL’ye ulaşıyor. Geri ödemeli olarak sunulan destekte geri ödemeler, 24 aylık program süresinin tamamlanmasından 12 ay sonra başlıyor. Geri ödemelerde faiz veya komisyon uygulanmıyor. İşletmelerimizin değişen piyasa koşullarına uyum sağlamaları, üretim süreçlerini geliştirmeleri ve verimliliklerini artırmaları gerekiyor. Makine-teçhizat yatırımları, yazılım altyapısı, nitelikli personel istihdamı ve pazarlama faaliyetleri işletmelerin gelişiminde önemli bir yere sahip. Bu alanlarda yatırım yapmayı planlayan girişimcilerimizin KOSGEB desteklerini incelemeleri ve projelerini doğru bir planlamayla hazırlamaları faydalı olacaktır. Desteklerin işletmelerimizin üretim kapasitesine, yeni pazarlara erişimine ve rekabet gücüne katkı sağlamasını önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadın ve genç girişimciler destekleri yakında takip etmeli

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, kadın ve genç girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla KOSGEB tarafından sunulan İş Geliştirme Faiz/Kâr Payı Desteği kapsamında 1 milyon TL’ye kadar işletme sermayesi desteği sağlandığını belirterek, "Kredi finansman maliyetinin yüzde 50’sinin KOSGEB tarafından geri ödemesiz karşılanması ve azami kredi vadesinin 36 ay olarak uygulanması, girişimcilerimiz açısından önemli bir fırsat sunuyor. İşletmelerimizin kuruluş ve büyüme süreçlerinde karşılaştıkları finansman sorunlarının azaltılması, yatırımlarını gerçekleştirebilmeleri ve faaliyetlerini sürdürülebilir bir yapıya kavuşturabilmeleri açısından büyük önem taşıyor. Özellikle kadın ve genç girişimcilerimizin sunulan destekleri yakından takip etmelerini, işletmelerinin ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun finansman seçeneklerini değerlendirmelerini istiyoruz. Girişimcilerimizin iş fikirlerini hayata geçirmeleri, yeni istihdam alanları oluşturmaları ve işletmelerini geliştirerek ekonomiye katkı sağlamaları, Samsun’un ekonomik potansiyelinin güçlenmesine de katkıda bulunacaktır" şeklinde konuştu.

İş Geliştirme Desteği başvuruları 31 Ekim’e kadar

Açıklamasında, KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği’nin 2026 yılı üçüncü dönem başvurularının 12-31 Ekim 2026 tarihleri arasında alındığını hatırlatan Murzioğlu, şöyle devam etti:

"İş Kurma Desteğine KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilirken, İş Geliştirme Desteği belirli sektörlerle sınırlandırılıyor. Bu kapsamda imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama ve danışmanlık, bilişim altyapısı, veri işleme ve barındırma hizmetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme alanlarında faaliyet gösteren işletmeler başvuru yapabiliyor. İş Geliştirme Desteği başvuruları, sektör bazında oluşturulan kurullarda KOSGEB personeli, öğretim elemanları ve bağımsız sektör temsilcileri tarafından değerlendiriliyor. Ülke genelinde ilk 1.000 proje ile il bazında ilk 6 proje jüri değerlendirmesine davet ediliyor. Jüri ve kurul puanlarının ortalamasına göre yapılacak sıralamada ülke genelinde ilk 500, il bazında ise ilk 3 proje destek almaya hak kazanıyor. Destek almaya hak kazanan kadın veya genç girişimciler, talep etmeleri hâlinde İş Geliştirme Desteği yerine İş Geliştirme Faiz/Kâr Payı Desteğinden yararlanabiliyor. Jüri puanı 50 ve üzerinde olup sıralamaya giremeyen kadın veya genç girişimciler de faiz/kâr payı desteğinden faydalanabiliyor."

Murzioğlu’ndan başvuru çağrısı

Başvuru sürecinde işletmelerin faaliyet alanlarını, başvuru koşullarını ve proje değerlendirme kriterlerini dikkatle incelemeleri gerektiğini kaydeden Murzioğlu, "Girişimcilerimizin başvuru takvimini takip etmeleri, projelerini kapsamlı bir iş planıyla hazırlamaları ve yapacakları yatırımın işletmelerine sağlayacağı katkıyı net biçimde ortaya koymaları gerekiyor. Doğru planlanan yatırımların işletmelerimizin gelişimine, istihdamın artmasına ve üretim kapasitesinin güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Samsun iş dünyasının üretim, teknoloji, AR-GE ve yenilikçilik alanlarında gelişmesi için girişimcilerimizin bu tür desteklerden yararlanmasını önemsiyoruz. Şartlara uyan tüm üyelerimizin bu destekten yararlanmaya davet ediyorum. Üyelerimiz detaylı bilgiye ve başvuruya kurumun internet sitesinden ulaşılabilir" diyerek açıklamasını tamamladı.