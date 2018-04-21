Meral Akşener gök kubbeyi tepemize indiriyor!

Sosyal medyayı ben de kullanıyorum. Bazen programlarımı duyuruyorum, bazen yazılarımı, bazen de düşüncelerimi paylaşıyorum…

Ama hiçbir zaman ısınamadığımı itiraf edeyim. Bir kere alışageldiğim hayat tarzına çok uzak. Sıcak ve sempatik değil. Ayrıca da hiçbir konuda hiçbir fikri olmayanların, fikri olanlara saldırı alanı…

Kendi başarılarıyla toplumda var olamayanlar, sosyal medya kanalıyla var olmak istiyor. Bunu bir yere kadar anlıyorum, ama sadece tepkide kalmanın hiçbir şeye yaramadığını düşünüyorum. Önemli olan üretmektir. Önemli olan hayata katkı yapmaktır. Zaten fikri olmayanın tepkisi ciddiye alınmaz. Bir “tık”la yok edilir (engellenir), olur biter!

Engellediğiniz isme (rumuza) başka hiçbir alanda rastlayamazsınız, çünkü aslında hiç var olmamıştır. Varlığı sosyal medya ile sınırlıdır ve sosyal medya ile kaimdir.

Hele de “medya fenomeni” geçinenler, hiç sıkılmadan kendilerini öyle takdim edenler, sonra bu unvanlarına dayanıp gençleri “irşad”a çıkanlar ve bu imkânı onlara sağlayanlar (bazı belediyeler), gençliğimizin geleceği adına canımı çok sıkıyor!..

“Medya fenomeni” nedir Allahınızı severseniz?.. Neyin uzmanıdır?.. Hangi fakülteyi bitirenler “medya fenomeni” olur? “Boşluk uzmanı” desek kızdırır mıyız?

Zira kızdırmaya gelmezler. Hiçbir şey yapmadıklarını bildikleri için tekerlerine çomak sokanlara karşı çok fena saldırganlaşabiliyorlar. Milyonlarca takipçiden oluşan “trol”leri var. Başınıza bir üşüştüler mi, yanar gidersiniz!

Hoş, Allah’ın yakmadığını kimse yakamaz ya, o da başka bir konu.

Seçim tarihinin açıklandığı gün, “Seçim sath-ı mailine girdik. Cumhurbaşkanı seçiminin öne çekilmesi isabetli oldu. Harp hiledir. Allah hayırlı etsin” şeklinde bir twit attım.

Hemen saldırı başladı.Akıl veren verene!Seçim “demokratik yarış”mış da ben bunu “savaş” mı sanmışım da, yoksa “iç savaş” mı çıkarmak istiyormuşum, vs.

“Harp” kelimesini “mecaz” olarak kullandığımı, mecazdan haberi olmayanlara nasıl anlatacaksınız?

İş bu kadarla kalmadı. Baktım bir mitinginde Meral Akşener benim üzerimden iktidara yükleniyor. Tehditler savuruyor. Tepemize “gök kubbeyi indirme”kten, “yerden alev püskürtmek”ten söz ediyor! “Ocaklarına ateş düşsün” demeyi unuttuğu için, Pensilvanya üslubu yarım kaldı!

Gerçi çok güldüm. Ama eğer şu aralar bir kalleşliğe uğrar da başıma bir iş gelirse, sorumlusu Meral Akşener’dir! Bunu da herkes bilsin.

“Harp hiledir” cümlesine gelince…

Bu bir hadis mealidir. Kasdettiğim de Türkiye’nin bugün yedi düvele karşı tek başına verdiği “harp”tır! Türkiye erken seçimle yeni sistemi oturtacak, elini güçlendirecek ve dış güçlerin saldırılarını daha rahat göğüsleyebilecektir. Dışardan gelen saldırılarla içerideki yardakçılarının oyununu bozmuş olacaktır. Yani “hile” kelimesi seçimle ilgili değil, Türkiye’ye yönelik siyasi, sosyal, ekonomik saldırıları boşa çıkarmayla ilgilidir. Yoksa benim hile-hurda ile işim olmadığını tanıyanlar bilir.

Sen de bilirsin Akşener!İçişleri Bakanlığın döneminde büroma gelmiş, “sağlam duruş”umu ve kitaplarımı öve öve bitirememiştin. Doğrusu o gün çok sıkılmış, ayrıca da “estağfurullah” demekten yorulmuştum.

Pensilvanya’dan gelen talimatları dinlemeye alışkın olanlar, herkesi kendileri gibi sanıyor, ama “seçime hile katın” desem bile beni kimse dinlemez. Sütten ağzı yananlar çoktan beri yoğurdu üfleyerek içiyorlar!

15 Temmuz gecesi sokağa fırlayan vatanseverler şehit ya da gazi olurken, kadınlarımız şemsiye ile otomatik tüfekli teröristleri kovalarken, hocalarımız ezanla, salâ ile bombardıman uçakları indirirken, gençlerimiz canlarını tankların altına atarken, havadan gelecek başbakanlık hayalleri kurup mest olanlar, bizim “vatan-millet” derdimizi anlayamazlar!

En iyisi sen dikkat et de başımıza indirmeye kalkıştığın gök kubbe, seçim sonrasında kendi başına inmesin!