ABD'de sandıklar açıldı, petrol piyasası ters köşe oldu! Stoklar azalırken fiyatlar düştü

ABD'de ara seçimlerin ardından oy sayımı devam ederken dünya enerji piyasalarında hareketlilik yaşanıyor. Normal şartlarda petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklemesi beklenen stok verilerine rağmen uluslararası piyasalarda düşüş görüldü.

Yatırımcıların odağında ise yalnızca ABD seçimleri değil, Washington yönetiminin İran ve Ukrayna'daki savaşların sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerde nasıl bir yol izleyeceği de bulunuyor.

BRENT PETROL DÖRT HAFTANIN DİBİNE YAKLAŞTI

Çarşamba günü erken saatlerde petrol fiyatları düşüşünü sürdürdü.

Türkiye saatiyle 04.57 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı 26 sentlik kayıpla 103,34 dolara geriledi. Bu düşüş yüzde 0,25 olarak kayıtlara geçti.

ABD Batı Teksas tipi (WTI) ham petrol ise yüzde 0,55 değer kaybederek 95,56 dolardan işlem gördü.

Brent petrol, önceki işlem gününde de yüzde 1'in üzerinde gerileyerek yaklaşık dört haftanın en düşük seviyesine inmişti.

ABD'NİN PETROL STOKLARINDA ŞAŞIRTAN GELİŞME

Petrol piyasalarında asıl dikkat çeken gelişme ise ABD'den gelen stok verileri oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) verilerine dayandırılan bilgilere göre, 30 Ekim'de sona eren haftada ABD'nin ham petrol stokları 5,27 milyon varil azaldı.

Oysa Reuters'ın anketine katılan sekiz analist, stokların ortalama 880 bin varil artacağını öngörüyordu.

Beklenen artışın aksine milyonlarca varillik düşüş yaşanması, petrol piyasasında dikkatleri stok verilerine çevirdi.

BENZİN STOKLARI ARTTI, MOTORİNDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

ABD'deki petrol ürünlerine ilişkin verilerde ise farklı bir tablo ortaya çıktı.

Benzin stokları bir önceki haftaya göre 1,43 milyon varil artarken motorin ve kalorifer yakıtı gibi ürünleri kapsayan distilat stokları 1,19 milyon varil azaldı.

Haitong Futures tarafından yayımlanan değerlendirmede, motorin stoklarının düşük seviyelerde kalmaya devam ettiği, benzin stoklarının ise beklentilerin üzerinde arttığı belirtildi.

Kuruluş, verilerin genel olarak petrol fiyatlarını destekleyici nitelikte olduğuna dikkat çekti.

PİYASALARIN GÖZÜ ABD SEÇİMLERİNDE

Petrol fiyatlarındaki gerilemede yatırımcıların ABD ara seçimlerinin siyasi sonuçlarına odaklanması öne çıkıyor.

Seçimlerin Washington'daki güç dengelerini nasıl değiştireceği ve bunun Orta Doğu'daki diplomatik temaslara nasıl yansıyacağı yakından izleniyor.

Özellikle İran ve Ukrayna'daki savaşların sona erdirilmesine yönelik görüşmeler, enerji piyasalarının takip ettiği önemli başlıklar arasında bulunuyor.

Petrol stoklarındaki sert azalışa rağmen fiyatların düşmesi, piyasalarda jeopolitik gelişmelere ilişkin beklentilerin de etkili olduğunu gösteriyor.