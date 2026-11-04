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Dünya Demokrat Roy Cooper, Kuzey Carolina'da Senato koltuğunu Cumhuriyetçilerden geri aldı
Dünya

Demokrat Roy Cooper, Kuzey Carolina'da Senato koltuğunu Cumhuriyetçilerden geri aldı

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AA Giriş Tarihi:

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Demokrat Roy Cooper, Kuzey Carolina'da Senato koltuğunu Cumhuriyetçilerden geri aldı

AP'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Demokrat aday Roy Cooper, Kuzey Carolina Senato koltuğunu Cumhuriyetçi rakibi Michael Whatley'i yenerek geri aldı. Bu sonuçla Demokratlar Senato'daki koltuk sayısını 43'e çıkarırken Cumhuriyetçiler 34 sandalyeyle yarışı sürdürüyor.

AP'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Demokrat aday Roy Cooper, Kuzey Carolina Senato koltuğunu Cumhuriyetçi rakibi Michael Whatley'i yenerek geri aldı. Bu sonuçla Demokratlar Senato'daki koltuk sayısını 43'e çıkarırken Cumhuriyetçiler 34 sandalyeyle yarışı sürdürüyor.
ABD'de resmi olmayan Kongre ara seçim sonuçları açıklanırken Demokratlar, Kuzey Carolina'daki Senato koltuğunu Cumhuriyetçilerden geri aldı.

Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, Demokrat aday Roy Cooper, Cumhuriyetçi rakibi Michael Whatley'i mağlup etti.

Kuzey Carolina'daki Senato koltuğunu geri alan Demokratlar için gecenin ilk büyük kazanımı anlamına gelen sonuç, Senatoda çoğunluğu geri kazanmayı hedefleyen Demokratlar için önemli bir kazanç niteliği taşıyor.

Bu sonuçla Demokratlar, Senato'daki toplam koltuk sayısını 43'e çıkarırken, Cumhuriyetçiler 34 sandalyeyle yarışı sürdürüyor.

Kaynak: AA

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