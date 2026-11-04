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Yerel Şanlıurfa’da anne ve kızına silahlı saldırı: 2 ölü, 1 çocuk yaralı
Yerel

Şanlıurfa’da anne ve kızına silahlı saldırı: 2 ölü, 1 çocuk yaralı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Şanlıurfa’da anne ve kızına silahlı saldırı: 2 ölü, 1 çocuk yaralı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde H.D., tartıştığı annesi ile kız kardeşini pompalı tüfekle öldürdü, 11 yaşındaki diğer kız kardeşini yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli, saklandığı adreste yakalandı.

Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi’ndeki bir evde yaşanan silahlı saldırıda Huriye Çiçekli (43) ile kızı Zeynep Demircan (23) hayatını kaybetti. Yaralanan 11 yaşındaki M.N.D. ise hastaneye kaldırıldı.

H.D. ile annesi Huriye Çiçekli ve kız kardeşi Zeynep Demircan arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma büyüdü. H.D., pompalı tüfekle ateş açtı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.D, pompalı tüfekle ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeynep Demircan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.


Olayda yaralanan anne Huriye Çiçekli ve diğer kız kardeş M.N.D. (11), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Anne Huriye Çiçekli, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, H.D'yi saklandığı adreste gözaltına aldı.

 

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