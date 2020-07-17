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Zinayı kim serbest bıraktı 

Türkiye’nin en önemli sorunu rasyonel bir tartışma yapamamaktır. En temel konular bir etiket üzerinden tartışılır, bir süre sonra tartışmanın gerçekle tüm bağı kopar. Artık gerçeğin ne olduğunun hiç kimse farkında olmadığı gibi, hiç kimse gerçeğin ne olduğunu araştırmaya bile ihtiyaç duymaz. 

Gerçek olan olgular üzerinden değil, algılar üzerinden ilerleyip, sonunda gerçeğin ne önemi var sonuç itibariyle ortada bir algı var deyip, olmayan düşman yok edilerek sorun çözülmeye çalışılır. Yel değirmenlerine açılan savaş hiçbir zaman da bizi zafere götürmez. Her seferinde ortadan kaldırıldığı sanılan düşman, bir başka surette karşımıza dikilir. 

AK Parti iktidarının yirminci yılındayız. Şu kadar zaman içinde aile ve ahlak politikaları alanında aklımıza sığmayacak sayıda düzenlemeye rağmen, sorunlarda bir azalma olmaması hatta her düzenleme yapıldığında sorunun daha fazla artmasının sebebi, soruna bir türlü doğru bir bakış açısı ve yalın gerçek temelinde yaklaşmamanızdır.

Türkiye yine aile ve ahlak politikaları temelinde bir tartışma kıskacının ortasında.

Aile ve ahlak politikaları ile ilgili konuları salim bir akıl temelinde tartışarak problemi doğru tespit edip en doğru çözümü aramadıkça en kısa zamanda bir başka duvara gelip dayanacağımızdan hiç kuşkunuz olmasın.

AK Parti’ye yönelen en ağır eleştirilerden biri Zinayı Serbest Bıraktı iddiası değil mi? 

Bu tartışma üzerinden AK Parti‘yi etiketleyenlerin bir teki bile gerçeğin ne olduğunu araştırma ihtiyacı duymuyor.

Uzman birine sormaya da gerek yok. İnternet üzerinden çok küçük bir araştırma ile bu iddianın hiçbir tekelinin bulunmadığı anlaşılabilir ama ortalığı slogan terörüne boğanların bir teki bile konuyu araştırma ihtiyacı duymuyor. Daha da ilginci, suçlananlar da garip bir kabulleniş içinde. Bugün AK Parti yöneticileri arasında anket yapın, yüzde doksan beşi bu suçlamayı kabullenmiş durumda.

Oysa zinanın suç olmaktan çıkarılması ile AK Parti’nin uzaktan yakından ilgisi yok. Zina, AK Parti kurulmadan yıllar önce Anayasa Mahkemesi’nin bir iptal kararı ile suç olmaktan çıkarıldı.

Haddizatında 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan zina suçu, fıkhi anlamda bir zina tanımına uygun değildi. Evli olmayanlar için zina suçu diye bir suç zaten tanımlanmamıştı. Evli kadının zinası ile evli erkeğin zinası farklı tanımlanmıştı. Özellikle de evli erkekler bakımından zina suçu sürekli birlikte yaşamak ve kadının geçimini temin etmek koşuluna bağlı tutulduğu için, bildiğiniz zina suçunun fıkhi ölçüleri ile uzaktan yakından ilgisi olmayan, ağırlıklı olarak dini nikâhlı ikinci evlilikleri zina sayan bir suç tanımı vardı. Onu da AK Parti kurulmadan yıllar önce Anayasa Mahkemesi iptal etti. 

Zinanın suç olmaktan çıktığı tarihte AK Parti siyaset sahnesinde hiç yoktu. Ama birileri bir yel değirmeni icad etti, algı gerçeğin önüne öyle geçti. Şimdi AK Partililer de bu algıyı kabullenmiş durumda.

Aynen diğer konular gibi. Algılarla olgular yer değiştiriyor. Tartışmalar gerçekler üzerinden değil trollerin inşa ettiği gündem üzerinden tartışılıyor. Her seferinde bir yel değirmeni bulup öldürüyoruz ama nedense düşman hiçbir zaman bitmiyor. 

 

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Yorumlar

mustafa

ak partiyi aklayacağız diye uydurmadığınız yalan atmadığınız iftira yok sizin yatacak yeriniz yok haram zade şakşakçılar
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Mikail okuroğlu

Mustafa kim yalan ve abartılı söylüyor sa 1. ALLAH A 2. RASULE 3. MELEKLERE HAVALE EDİYORUM bende kim yalakaysa cuma vakti 64 yaşında beddualar ediyoruuuummmmm.
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