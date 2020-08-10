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Trollük yasaklansın yeterli olur

Türkiye son yıllarda kendini bir türlü tartışma sarmalından kurtaramıyor ve hiçbir konuyu rasyonel bir zeminde tartışamıyor ya.

Trollük yasaklansın, troller cezalandırılsın yeterli olur ve kısa sürede her şey normal düzenine döner.

Hiç başka bir düzenleme yapmaya gerek yok. Eğer trollük yasaklanırsa, geriye kalanların söylediği her şey bu ülkenin zenginliği olur. Troller aradan çekilsin de ondan sonra doğru olsun yanlış olsun, isterse de en sarsıcı görüşler olsun her türlü görüşlerin ifade edilmesinden hiçbir sorun çıkmaz.

Her konu tartışılabilir ve her konu konuşulabilir. Yeter ki biri tartışmayı provoke etmesin, yeter ki tartışma rasyonel olsun, yeter ki açıkça yalan dolan ve çarpıtma yapılmasın.

Türkiye’de okuyan araştıran çalışan insanların görüşleri yerine, daha konunun temel kavramlarını bile bilmeyenlerin sloganları gündemi esir alıyor, bir avuç trol insanların onurunu, namusunu, şerefini ve saygınlığını tehdit altında tutabiliyorsa, esas tehlike burada başlar.

Eğer kanaat önderleri trol kampanyaları karşısında diz çöker ve el bağlarsa tehlike eşiği çoktan geçilmiştir.

O nedenle eğer her şeyin normal işleyişine dönmesini bekliyorsak, her şeyden önce bu trol zihniyetinden kurtulmak gerekir.

Eğer gündemi troller belirliyorsa, bir gün çözüm olarak ilan edilen şey, ertesi gün sorun olarak karşınıza çıkabilir.

Görüyoruz ki bu ülkede troller gündemi teslim almaya, gündemi belirlemeye, kanaat önderlerini diz çöktürmeye muvaffak olacak aşamaya kadar geldiler.

En temel konularda hiçbir bilgiye dayanmayan provokatif yorumlar manşetlerden insin artık.

Öngörüleri bininci kez gerçekleşmeyen yüzsüzlükler bu millerin gündemini esir almasın. 

Yalan konuşmanın bir maliyeti olsun. Yalan konuşma özgürlüğü, fikir ve ifade özgürlüğünün temel kriteri haline gelmesin.

Hiçbir bilgi kırıntısı barındırmayan provokasyonların bir bedeli olsun.

Son dönemlerde, hiçbir formasyonu olmadığı halde küresel ve yerel gündemi provoke eden trollerin sosyal medya üzerinden gündemi, hissiyatımızı ve giderek fikriyatımızı teslim almaya başladığını görüyoruz.

Bazıları siyaseti provoke ediyor, bazıları ticari sonuçları olan karalamalar yapıyor.

Bu kadar kolay olmamalı bu işler. Günlük hayatımıza etki edecek, hissiyatımızı, fikriyatımızı ve tercihlerimizi etkileyecek iddiada bulunanlar, bu iddialarını ispatlayamaz iseler bir bedel ödemeliler.

Nerede hazırlandığı belli olmayan gerçek dışı hikâyeler üzerinden komplo teorileriyle hiç kimse bizim akıl sağlığımızla oynamasın.

Sosyal medya düzenlemesi, paylaşımların izlenmesi konusundaki karanlık noktaları ortadan kaldırıyor ama sosyal medyayı esir alan troller konusunda bir yaptırım getirmiyor.

Sahte belgeler, gerçek dışı raporlar, uydurma hikâyeler üzerinden kurulan bu sanal sistem, geleceğimiz için en ağır tehdittir.

En kritik gündem maddeleri ile ilgili bir türlü sakin ve konunun bütün yönlerini konuşabilecek ortamı provoke edenler de bu troller ordusu.

Vurun konuşturmayın sloganları altında hangi konu akıl ve izan ölçüleri içinde tartışılabilir ki?

Şundan emin olun. Her kim bir konunun bütün yönlerinin konuşulmasından rahatsız oluyorsa, bilin ki kafasının arkasında gizli bir hesap vardır.

Rasyonel, nesneli hesaplanabilir ve doğrulanabilir olmayan akıl yürütmeler görüntüsü verilen provokatif sloganlar bizi doğru bir noktaya götürmez.

İhtiyacımız olan, sadece ve sadece itidal. İhtiyacımız olan sadece ve sadece gerçek.

 

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Yorumlar

fanidar

aynen hocam. troller her yerde. hatta burda gazetenizde yorumlar dahi yapiyorlar. organize calisiyorlar. ne fikirden, ne belgeden, ne terbiyeden anlamiyorlar. varsa yoksa yalan ve slogan. buna artik bir son gelsin.
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Yılın yazısı

On numara tesbit sayın yazar.Bunlar o hale geldi ki.Futursuzca saldırıyorlar. Memleketin yarısını hain ve fetöcülükle suçladılar. Insanları birbirine düşman ettiler.Iktidar bundan bir müddet nemalandı ancak artık onada zarar vermeye başladı. Hasta ruhlu insanlar topluluğu bunlar. Bu gazetenin yorumcuları arasında da çok var. Birazdan gelirler.Kendi kafalarına göre asıp keserler.Sadece onlar doğrudur ve haklıdır. Onların fikrinin karşısındaki tüm fikirler yanlıştır. Hocam onlar gelmeden bana müsaade
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