SPK ne iş yapar?

Halka açık futbol kulüplerimiz var. Önemli ticari kararlarını mevzuat gereği KAP’a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) bildirmeleri gerekiyor; ki yatırımcılar halka açık şirketin hisselerini alırken veya satarken mümkün olduğu kadar gerçek bilgilerle kararını versin. Bildirimlerin zamanında ve usulüne uygun yapılmamasının ciddi müeyyideleri var.

Kurallar çok güzel de takan kim? SPK mevzuatına göre açık olarak işlenen suçlar görmezden geliniyor. Peki halka açık bütün şirketlere uygulanan kurallar, spor kulüpleri söz konusu olunca niye askıya alınıyor?

Galatasaray kulübü yöneticileri Falcao adlı oyuncu ile gidip otel odalarında fotoğraf çektiriyor, oyuncunun kulübü ve kendisi ile yüzde doksan dokuz anlaştıklarını aylardan bu yana söylüyorlar. Yarın öbür gün “Kulübümüz ile Monaco kulübü oyuncusu Falcao arasında görüşmelere başlanmıştır” diye KAP açıklaması yapacaklar. Kardeşim görüşmelere başlandığını dünyada duymayan kedi bile kalmadı. Dalga mı geçiyorsunuz? Bir başka halka açık şirket böyle davransa müeyyidesiz kalır mı?

Evvelki gün Galatasaray kulübü oyuncusu Kostas Mitroglou’nun Hollanda’nın PSV kulübüne kiralık transferini duyuruldu. Yaptıkları açıklamaya göre Mitroglou’yu PSV kulübüne vermişler karşılığında oyuncunun maaşının 700.000 Euro’luk kısmını da Galatasaray ödeyecek. Bir halka açık şirket, daha sekiz ay önce aldığı bir varlığını bir başkasına satmak için üste 700.000 Euro para verse SPK bunu böyle seyreder mi?

Geçen yıl Fenerbahçe transferlerinin maliyetine katlanan kulüp şirketi hissedarlarının hakkını SPK korumayacaksa kim koruyacak?

Sadece Galatasaray veya Fenerbahçe değil halka açık bütün kulüplerde durum aşağı yukarı böyle de bu yıl Galatasaray artık çok uç noktalarda.

Ali Koç sahibi olduğu halka açık şirketleri Fenerbahçe gibi yönetse şimdi cezaevinde olurdu değil mi?

Halka açık kulüp şirketlerin imtiyazlı hisseleri kulüp derneklerde. Kulüp dernekler, kulüp şirketler adına bütün kararları dışardan alıyor ve şirket yönetimlerine dikte ediyor. Halka açık şirketin ticari faaliyetlerini şirket hissedarı olan dernek yönetimi dışardan yürütüyor. Bir halka açık şirketin yönetimini şirket yönetimi ile resmî bağı olmayan hissedarlar yürütse ve hangi ticari kararın verileceğini SPK organlarından önce gazetecilere açıklasalardı şimdi cezaevinde olurlardı değil mi?

Halka açık şirketler üst üste beş yıl zarar etmişlerse imtiyazlı ortakların imtiyazlarının sona ermesi gerekiyor? Türkiye’de son beş yılda zarar etmeyen halka açık spor kulübü var mı? Peki sürekli zarar eden halka açık kulüplerin imtiyazlı hisse sahibi kulüp derneklerinin imtiyazı niye sona erdirilmiyor?

SPK’nın kuralları spor kulüpleri için işlemiyor mu?

Bakın buradan söyliyeyim; SPK, spor kulüpleri tarafından işlenen sermaye piyasası suçlarını görmezden gelmeye devam ederse bir süre sonra spor kulüpleri eliyle piyasa dolandırıcılığının yolunu açar. Yarın sadece piyasa dolandırıcılığı yapmak için halka açık spor kulüpleri kurulur. Benden söylemesi.

Hatırlar mısınız dernek lokallerine yapılan denetimler azaltılınca kumar derneklerinin ortalığı nasıl sardığını? Kanarya sevenler derneğinin tüm Türkiye’de nasıl yaygınlaştığını?

Bir piyasa kuralı var ve bu kural belirli kimseler hakkında geçersiz ise o piyasanın mafyalaşmasını hiçbir yolla önleyemezsiniz.

Ben, Galatasaray taraftarı ve bir futbol izleyicisiyim. Hiçbir kulübün zarar görmesini elbette istemem. Ama kuralların uygulanmaması sorunları halı altına süpürmekten başka bir işe yaramıyor. Sorunlar birikiyor. Altından kalkılamayacak hale geliyor.

Kulüplerin borçlarının yapılandırılmasının siyasete maliyetini hesaplayan var mı? Türkiye ekonomik krizdeyken, bankalar kulüplerin borçlarını yapılandırmak zorunda kaldı. Bir zorunluluk olduğunu kabul ediyorum ama zamanında kurallar uygulansaydı şimdiye kadar her şey yoluna girmiş olurdu. Sorunlar büyüyünce mecbur kalınan çözümün siyasete ciddi maliyeti oldu.

Yarın öbür gün SPK mevzuatını tanımayan uygulamalar da maliyetleri biriktirir ve başta SPK olmak üzere herkesin önüne bir fatura olarak döner.

Hazır kulüplerin banka borçlarının yapılandırması ve kulüp lisans talimatı ile finansal yapılarında beyaz sayfa açılmışken, SPK uygulamaları bakımından da bir başlangıç yapıp, her şeyi kuralına uygun olarak yürütülmesine başlamanın tam zamanındayız.

SPK bu finansal miladı kendi uygulamaları bakımından da bir milada dönüştürmezse altından kalkamayacağı büyük yük altına girer.