  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
TÜM YAZILARI
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

29 Mayıs 2020

Kişisel bilgilerin “gizliliği”!?
Ahmet Gülümseyen
Ahmet Gülümseyen

Ahmet Gülümseyen

29 Mayıs 2020

Sporun zararı nasıl olur?
Ahmet Varol
Ahmet Varol

Ahmet Varol

29 Mayıs 2020

Rusya’nın Libya’da fitneci örgüte desteği
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

29 Mayıs 2020

YÖK’e çağrı: Darbeye “Meşru” diyen hukuk hokkabazlarının isimlerini silin!
Av. Yaşar Baş
Av. Yaşar Baş

Av. Yaşar Baş

29 Mayıs 2020

Baro seçim sistemleri

Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

29 Mayıs 2020

Menderes’in Naaşı İlk Defa Ne Zaman Getirilmek İstendi -2-
Kenan Alpay
Kenan Alpay

Kenan Alpay

29 Mayıs 2020

İhtiyaca göre tarih yazıp kahraman yaratılabilir mi?
Prof. Dr. Ahmet Maranki
Prof. Dr. Ahmet Maranki

Prof. Dr. Ahmet Maranki

29 Mayıs 2020

Darbeciler hâlâ içimizde mi?
Şevki Yılmaz
Şevki Yılmaz

Şevki Yılmaz

29 Mayıs 2020

Fatih ve Ordusuna Selam olsun!
Süleyman Önsay
Süleyman Önsay

Süleyman Önsay

29 Mayıs 2020

Kişiye Özel Bayramları Unutmayalım!
Vehbi Kara
Vehbi Kara

Vehbi Kara

29 Mayıs 2020

Feto’nun Derin İlişkiler Süreci
Yavuz Bahadıroğlu
Yavuz Bahadıroğlu

Yavuz Bahadıroğlu

29 Mayıs 2020

Fâtih’ten birkaç ayrıntı
Erdoğan'dan ABD'deki ırkçı cinayete tepki
Siyaset

Erdoğan'dan ABD'deki ırkçı cinayete tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki ırkçı cinayet ile ilgili, "Irkçı yaklaşım hepimizi üzdü." ifadelerini kullandı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun icraat anketine gelen yorumlar olay oldu
Gündem

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun icraat anketine gelen yorumlar olay oldu

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 11 aylık görev süresince birçok tartışmalı karara imza attı. CHP'lileri bile çileden çıkaran CHP'li beled..
Torunlarına saldıran dev yılanı tüfekle vurdu
Yaşam

Torunlarına saldıran dev yılanı tüfekle vurdu

Güneydoğu Asya ve Afrika'da görmeye alıştığımız dev yılanlar Sinop’ta ortaya çıktı. Recep Gördal isimli vatandaş torunlarına saldıran 4 met..
Yeni Asya'dan alçak Erdoğan karikatürü
Gündem

Yeni Asya'dan alçak Erdoğan karikatürü

FETÖ yancısı Yeni Asya’da çizen İbrahim Özdabak, alçak bir karikatüre imza attı. 1960 darbesinin yıl dönümünde yayınlanan karikatürde Cumhur..
Sosyal medyayı salladı! Bakan Berat Albayrak büyüdüğü 'sosyete' köyünü paylaştı
Gündem

Sosyal medyayı salladı! Bakan Berat Albayrak büyüdüğü 'sosyete' köyünü paylaştı

Sülalesi devletten geçinen CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın 'sosyete damat' diyerek hedef aldığı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyüdüğü ..
Ölen insan kaçakçısının intikamı için 30 sığınmacıyı katlettiler
Dünya

Ölen insan kaçakçısının intikamı için 30 sığınmacıyı katlettiler

Libya’da insan kaçakçılığı yapan Libyalı şahsın sığınmacılar tarafından öldürülmesi üzerine ailesi intikam için 30 sığınmacıyı katlettiler...
Bakan Soylu duyurdu! Van'da ele geçirildi
Gündem

Bakan Soylu duyurdu! Van'da ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da 670 kilo eroin ele geçirildiğini duyurdu.

Emekliye 4 bin 500 lira müjdesi
Ekonomi

Emekliye 4 bin 500 lira müjdesi

Emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzeri mevcut emekliler için de gündemde. Onay çıkarsa, emekliler 3 maaş..
Türkiye'nin yeni İHA'sı Libya'da ortaya çıktı! Anında imha ediyor
Gündem

Türkiye'nin yeni İHA'sı Libya'da ortaya çıktı! Anında imha ediyor

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) tarafından geliştirilen ve üretilen KARGU Otonom Döner Kanatlı Vurucu İHA, 27 Mayıs ..
Bahçelievler’de hangi camilerde cuma namazı kılınacak? Bahçelievler’de namaz kılınacak camiler hangileri?
Gündem

Bahçelievler’de hangi camilerde cuma namazı kılınacak? Bahçelievler’de namaz kılınacak camiler hangileri?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada 29 Mayıs’ta şartları taşıyan camilerin ibadete açılacağını duyurmuştu. İstanbul Valisi..
29 Mayıs 2020

YÖK’e çağrı: Darbeye “Meşru” diyen hukuk hokkabazlarının isimlerini silin!

İnsanın aklı resmen duruyor..

Kilitleniyorsunuz..

Bir kelime konuşmaktan aciz hale düşüyorsunuz..

Lütfen söyler misiniz.. 

“Bu ülkenin üniversitelerinde, daha önemlisi hukuk fakültelerinde..

Bugün dahi..

27 Mayıs darbesini meşru göstermek için bildiri hazırlayan adamların ders kitapları okutuluyor” dersem..

“Yok daha neler” demeyecek bir akıl sahibi olabilir mi?

27 Mayıs 1960’ta, belinde silah olan, TSK’nın utanç duyacağı bir avuç çete, ülkenin seçilmiş başbakanını derdest ediyorlar..

Hangi yetki ile?

TSK içindeki on tane albayın, 20 tane subayın, “İşler iyi gitmiyor” demeleri halinde, başbakanı görevden alabileceğine dair bir kanun maddesi nerede yazılı?

1924 Anayasası’nın neresinde yazılı?

Kanunların neresinde yazılı?

Bu ahlaksızlığı, bu cinayeti işleyen darbecilerin yaptıklarının hukuki olduğunu söyleyebilen insanlar, bugün hukuk fakültelerinde okutulan anayasa hukuku kitaplarının kapağında ismi olan hukuk hokkabazları..

İsimlerini de vereyim..

O tarihte İstanbul Üniversitesi Rektörü olan, sözümona idare hukukçusu olan Ord.Prof. Sıddık Sami Onar..

Hokkabazlığa bakın, o tarihte İstanbul Hukuk Fakültesi Dekanı olan ceza hukukçusu Prof. Naci Şensoy..

Soytarılığa bakın.. Medeni hukukta ordinaryüslüğe çıkmış  Prof. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu..

Rezalete bakın, İstanbul Hukuk Fakültesi’nde anayasa hukuku profesörü olan Prof. Hüseyin Nail Kübalı..

 Hukuksuzluğa tüy diktirilmesine bakın, İstanbul Hukuk Fakültesi idare hukuku profesörü Prof. Ragıp Sarıca..

O tarihten sonra öğrencilerine hangi yüzle hukuk dersi verdiğini merak ettiğim İstanbul Hukuk Fakültesi anayasa hukuku profesörü Prof. Tarık Zafer Tunaya..

“Meşrudur” dediği darbecilere yaranamayıp, bir süre sonra üniversiteden atılan, sonra onları tekrar memnun edip Anayasa’yı hazırlama komisyonuna giren idare hukukçusu İsmet Giritli..

Merak ediyorsunuz değil mi?

Bu böyük böyük hukukçular, acaba 27 Mayıs darbesini, hangi gerekçelerle meşru ilan etmişler?

Ben vereceğim ama..

Merak etmenize gerek yok..

Tırışkadan nameler..

Değil hukuk profesörlerinin, en utanmaz mafya liderlerinin bile dillendiremeyeceği gerekçeler..

Buyrun birlikte okuyalım..

Meşruiyet bildirisinin ilk paragrafını size aktarıyorum..

Bugünün “Darbe olmaz, o devirler çoktan kapandı” diyen solcularından başlayın..

Bizim mahalleden, “Ama beni koltuktan indirdi. Ama benim oyuncağımı elimden aldı. Ama olmaz ki, ben seçime girip seçilmiştim” mavalları ile, kendilerine gerekçe üreten isimler güzel okusunlar..

Darbe için adım atıldığında, kendilerinin esamesi okunur mu okunmaz mı, iyi anlasınlar..

İfade aynen şöyle:

“Millî Birlik Komitesi ve Türk Silahlı Kuvvetler Başkumandanlığı tarafından yeni bir Anayasa ön projesi hazırlamak üzere Ankara’ya çağrılarak görevlendirilmiş olan İstanbul Üniversitesi Rektörü ve Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Ord. Profesörü Sıddık Sami Onar, İstanbul Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ord. Prof. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, İstanbul Hukuk Fakültesi Esas Teşkilât Hukuku Profesörü Hüseyin Nail Kubalı, İstanbul Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Profesörü Ragıp Sanca, İstanbul Hukuk Fakültesi Esas Teşkilât Hukuku Prof. Tarık Zafer Tunaya, İstanbul Hukuk Fakültesi Doçenti İsmet Giritliden kurulmuş olan Komisyon, Rektör Sıddık Sami Onar’ın başkanlığında toplanarak, aşağıdaki esasları tespit etmiş ve Millî Birlik Komitesi Başkanlığına sunmuştur.”

10 tane milli irade düşmanı, kendilerine milletin emanet ettiği silahı, milletin seçtiği insanlara doğrultup, darbe yapmışlar..

Cumhurbaşkanı derdest edilmiş.. Başbakan derdest edilmiş.. 

Böyle bir süreçte, profesöründen araştırma görevlisine kadar.. Hakiminden avukatına kadar.. Tüm hukukçuların yekvücut olup, “Darbe meşru değildir.. Direniyoruz” demeleri gerekirken..

27 Mayıs’ta darbe yapılıyor. Üç beş gün sonra değil. Aynı gün, darbeye teşne sözümona hukukçular, askeri uçakla, Ankara’ya gidip, darbecilerin emrinde, “adam öldürmenin haklılığı” konusunda sözümona hukuki gerekçeler hazırlıyorlar..

Yuh size..

Yuh olsun topunuza..

Yuh olsun, bugün dahi sizin isimlerinizi övgü ile anan sözde hukukçulara.

Devam ediyor, “cinayet”i meşru göstermek için, hukuki gerekçeler üretmeye çalışan, mafya babası avukatlığına soyunan sözde hukukçular:

“Bugün içinde bulunduğumuz durumu adi ve siyasî bir hükümet darbesi saymak doğru değildir. Devlet, hukuk, adalet, ahlâk, amme menfaati ve amme hizmeti fikrini temsil etmesi ve amme haklarını koruması gereken siyasî kudret maatteessüf aylardan, hatta senelerden beri bu mahiyetini kaybetmiş, şahsi nüfuz ve ihtiraslarla zümre menfaatini temsil eden maddî bir kuvvet haline gelmiştir. Her şeyden evvel hukuka bağlı sosyal bir kuvvet olması lazım gelen devlet kudreti, bu hırs ve etkinin gerçekleşme vasıtası haline getirilmiştir.”

Bu lafları bir yerlerden hatırlıyorsunuz değil mi?

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan başlayın..

Meral Akşener’e, Ali Babacan’a, Ahmet Davutoğlu’na kadar.. HDP eşbaşkanlarına kadar.. Hepsinin ağzındaki ifadeler, tam da bunlar, değil mi..

“Hukuk mahiyetini kaybetmiş..” 

“Zümre menfaati gözetilir olmuş..”

Mış mış da mış mış.. Muş muş da muş muş..

Size ne hokkabazlar?

Velev ki dedikleriniz doğru olsun..

Bunun yolu, seçimde milletin oyları ile, ikitdarın değişmesi değil mi?

Siz nereden çıktınız?

Size bu tespiti yapma yetkisini kim verdi?

Devam ediyor, cinayete mazeret üretme soytarılığı:

“Bunun içindir ki siyasî güç, asıl devlet kuvveti olan ordusuyla, adliyesi ve barolarıyla, üniversiteleriyle, kamu efkârının mümessili olan basını ve öteki sosyal kuruluş ve kuvvetleriyle her türlü manevî bağlantısını kaybederek..”

Ne zaman milleti layıkıyla temsil eden bir idare, sandıktan çıkarsa..

Bu sözlerin aynısı ile, kafayı çıkartıyorlar, değil mi?

Kafayı çıkartıp, denemeleri yapıyorlar..

Defalarca denediler..

Şimdi tekrar denemek istiyorlar..

Aynı cümlelerle..

Aynı isnatlarla..

Onun için diyorum ki..

27 Mayıs darbesini meşru göstermek için bu bildiriye imza atan ve bugün dahi hukuk fakültelerinde, siyasal bilimler fakültelerinde kitapları okutan şu hukuk katillerinin isimlerinin, ilim yuvalarından silinmesi için, YÖK adımını atmalıdır..

Bunların kitapları fakültelerden çıkartılmalı, bunların isimleri, üniversite içindeki salonlardan silinmelidir..

Silinmelidir ki, “Darbe hayatımızdan gerçekten çıkmıştır” diyebilelim..

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Murat

Benimki psikopat ruh hali acaba amerikaya uşaklık yapan hangi şerefsiz evlatlarıydı mesela ımf den ilk borç alarak mesela ya da bizim çocuklar başardı diye cia nın iltifatına mazhar olan namussızlar kimdi aslında sorun şu bu şerefsiz zihniyet inim inim inletilerek kanırta kanırta bedel ödetilmediği için ve islam dini böyle namussuzlara merhamet edin diyen din bilgini kılıklı şarlatanlar yüzünden bunlar on yıllardır yüz buldu şimdi mesele şudur bunların hayatı cehenneme çevrilmediği için azdılar ama merak etmesinler azanın başına ne geleceği bellidir
  • Yanıtla

aziz

darbelerin, zulmun, amerikan/nato siparislerinin, millet -egemenlik-degerlerinin gaspedilmesinin, SIYASI/IDEOLOJIK TETIKCILIGIN ve darbe cinayetlerin sorumluluguna ORTAK OLANLARIN ADALET ILE INSAN HAK/HUKUKUYLA ISI OLAMAZ ZATEN... CHP NIN ADALETI DE BOYLEDIR, chp ye pozitif ayrimcilik yapan adaletsiz hukukcu?! larin da
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı