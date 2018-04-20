Ulusalcı avukat-FETÖ’cü hain işbirliği
20 Nisan 2018 Cuma
Hep anlatıyoruz..
“Derin devlet tektir.. Bir gün Ergenekon ile karşımıza çıkar. Bir gün Balyoz ile.. Bir gün Susurluk ile karşımıza çıkar, bir gün FETÖ ile..”
Ama anlayanlar çok az olmalı ki..
Aynı yerden, defalarca ısırılıyoruz..
“Nasıl olur.. FETÖ’cüler, Ergenekon’cuları tasfiyeye çalıştılar. Görmedin mi?” diye soracaklara..
Hatırlatayım..
“Bugün FETÖ’cüleri mahkemelerde, kimler savunuyor?”
Cevabını da vereyim: “Ulusalcı avukatlar!”
Hem nasıl savunma..
Ölümüne..
FETÖ’cü sanığın sözümona savunma yaparken, mahkeme heyetine karşı dönerek durmadan su içip, hakimleri tahkir etme girişimine, “Suyu ordan kaldırın, savunmasını yapsın” denildiğinde..
Ortalığı birbirine katan ulusalcı avukatlar..
Daha somut konuşalım..
İsimler verelim..
FETÖ’cü sanık, dün ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Fatih Şahin..
Darbeci Semih Terzi’yi vuran kahraman Ömer Halisdemir’i şehit eden FETÖ’cü hain..
Bu FETÖ’cü haini, mahkemede kim savunuyor biliyor musunuz?
Ulusalcı avukat Çiğdem Koç..
Nerden tanıyorum ben Çiğdem Koç’u?
Savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde, bana yaptığı hakaretlerden..
Kısaca hatırlatayım, ulusalcı avukatın, Akit düşmanlığını..
5-6 ay öncesi idi..
Adalet Bakanlığı’nın arabuluculuk kapsamını genişletmek üzere yaptığı çalışmalarda son aşamaya geldiği bir ortamda, avukat sıfatı ile bir TV’deki tartışma programına katılan zatın birisi, “AK Parti avukatlığı tasfiye etmek istiyor” türünden bir söz sarfetmişti.
Onun şahsında..
Avukatlığa “İhtilaf çıksın. Avukatlar para kazansın..” gözü ile bakanlara cevap vermiş, “Ne güzel, insanlar birbirleri ile sürekli husumet yaşamasın. Mahkemeye gitmeden, arabuluculuk ile ihtilaflar çözülsün. Avukatlar da, bu işe destek versin. Kazanamayacakları parayı düşünmesinler” mealinde bir yazı kaleme almıştım...
Aydın Barosu’nun MHP kaçkını başkanı Gökhan Bozkurt’tan başlayın..
Birçok baro başkanı hakkımda şikayette bulunmuşlardı.
Gökhan Bozkurt’un şikayet dilekçesindeki 20 avukattan birincisi, Çiğdem Koç idi..
Dilekçeye şöyle bir bakınca..
“Bu şikayet dilekçesi falan değil, bu düpedüz bir küfürname” demiştim, kendi kendime..
Dindar insanları itekleyen..
İkinci sınıf insan gibi görmek isteyen. Toplumdan dışarı atmak isteyen düpedüz yasakçı bir kafa..
Bir savcılığa verilen şikayet dilekçesindeki, kin ve nefret dolu şu ifadelere bakar mısınız:
“(..) şüpheli, bu cehaletten beslenmek adına..”
“(..) bu cehalete dayanan ahlak anlayışının arkasına sığınarak..”
“Kendi karanlık çağdışı ahlak anlayışının dar ve tehlikeli bakış açısıyla..”
“(..) sığ, karanlık, çağdışı bir ahlakçılığa karşı durmanın..”
“(..) şüpheli, içine sindirememiştir.”
“Müvekkil Gökhan Bozkurt ne şüpheli şahısla, ne de onun gibi karanlığından ona buna çirkef atarak nemalanmaya çalışan zihniyetle kardeştir.”
“Yazdığı her cümleden yalan, yobazlık ve düşmanlık taşan şüpheli ile değil kardeş olarak anılmak, aynı ülkede yaşamanın birle zul geldiği..”
“(..) şüpheli şahsın, müvekkilin tutarlığını sorgulama hadsizliği”
“(..) kişisel yalanlar ve çirkin uslupla..”
“(..) kendi beslendikleri karanlık, yobaz, eril karanlığı..”
Dilekçe böyle böyle gidiyor..
Peki bu avukat, nerden alıyor bu cesareti?
TSK içindeki darbe girişimini tersine çeviren Ömer Halisdemir’i şehit eden Fatih Şahin’in avukatlığını üstlenirken desteklendiği merkezden alıyor..
Düşünebiliyor musunuz..
15 Temmuz’da bir darbe girişiminde bulunulmuş..
En kritik görevlerden birisini Semih Terzi üstlenmiş..
O darbeci generali, vatansever Ömer Halisdemir vurup, darbenin daha fazla kan dökmesini önlemiş.
O Ömer Halisdemir’i, darbeci generalin yanındaki binbaşı Fatih Şahin, 10’dan fazla kurşun sıkarak şehit etmiş..
Bu katil darbeciyi, Aydın Barosu’nun, sözde milliyetçi geçinen başkanı Gökhan Bozkurt’un avukatı Çiğdem Koç savunuyor..
Savunuyor da, “Biz yapmadık. Yanlışlıkla ismimiz dosyaya karışmış” mı diyorlar?
Hayır..
“15 Temmuz darbesi senaryodur” söylemi ile..
Tam da Pensilvanya’daki hainin dile getirdiği söylem ile..
“Bana ne.. Bana ne.. Ben burada Zekai Aksakallı’yı görmek istiyorum. Ona soracağım sorular var” diyerek..
Sanki Zekai Paşa mahkemeye gelse..
Ömer Halisdemir’i şehit eden hainin işlediği cinayet ortadan kalkacak..
Sanki Ömer Halisdemir’i vuran katilin suçunda farklılaşma olacak, cezasında değişiklik olacak..
Maksat ne?
Davayı sulandırmak..
Aynen, bir duruşma sırasında, ulusalcı avukat Çiğdem Koç’un savunduğu sanık Fatih Şahin’in, bir yandan “Ben dağlarda üç gün susuz gezdim” deyip.. Bir yandan da, sözümona savunma yaptığını söylerken, durup durup su içerek, birilerine mesaj vermesindeki gibi..
Savunulan hain işi sulandırmak ister de..
Avukatı istemez mi?
O da bir duruşmada şöyle diyor:
“Zekai Aksakallı emir subayını arayıp bir generali öldürme emri veriyor. Ömer Halisdemir komutanına emrine uydu diyoruz ve kahraman olarak anıyoruz. Buradakiler ‘Operasyona gidiyoruz’ diyen komutanının emrini sorgulamadı diye suçlanıyor.”
Aklı sıra, mantık oyunları ile, mahkemenin kafasını karıştıracak..
Hiç düşünmüyor ulusalcı avukat, “Biri darbe için emir veriyor. Diğeri ise, darbeyi durdurmak için. Biri vazife, diğeri cinayet”
Ne dedik?
Bu ülkede derin yapı tektir..
Bir gün FETÖ olarak karşımıza çıkar. Bir gün Ergenekon olarak.
Ama arkasındaki güç, hep aynıdır..
YORUM YAZ
Daha fazla yorum göster
attilla34 dk önce fetullah-recep çıkar çatışmasından fetullah galip çıksaydı,bu gün hepiniz hoca efendi diye fetullahın etrafında pervane olmuştunuz.... Hay bin gunduz1 sa önce bir kişi nasıl bu kadar vatan haini olabilir aklım almıyor A. Öz1 sa önce hala içimiz hain fatöşçü hakimlerlede dolu. temizlenmedi bir türlü. ülkemiz suçlular cenneti oldu. adamlar suçlu fakat hep dışardalar. adalet nerede. hsk... kurmu ne iş yapar. disiplin nerede , denetim nerede. chpkk nın arka bahçesi bu fatoşçu hakimlersayesinde50 senedir haklı haksız , haksız haklı oluyordu davalarda. tabii parası olan haksızda olsa işi götürüyordu. ispatımı açın 2006/723 nolu dosya çağlayan adliyesi 3, fikri ve sınai hakl. hukuk mhk. yargıtay aşamasıda bitmiş fatoşçular kazandı. dosya arşivde tabii yok etmedilerse. dosyanın tüm fotokopileride bende.avukat , bilirkişi , hakim paslaşmasıyla nasıl gol atılır okuyun. bilirkişi bile davalıların avukatıyla aynı müessesede görevli çıktı , gerekçe tesadüfmüş.ona rağmen davalılar kazandı. işte rezalet okuyun öğrenin.Ben davacı A.öz vezir bakırcı2 sa önce değerli yazar ali bey insan yakınındaki pisliği uzaktaki pislikten daha fazla temizlemeye çalışmalıdır akit yazarı komşun ben fetönün yerinde olsaydım başlıklı yazıyla fetö hayranı kripto fetöcü olduğunu net şekilde belli etti. dünyada en değer verdiğim insanın fetöcü olduğunu bilsem naletlerim Allah kılıcdaroğlunu islah etsin bile derim fakat fetöyü etmesin bunu bile hak etmeyen hoca büstüne bürünmüş munafıktır. lütfen o aşağılık yazara ağır bir yazıyla cevap yaz erhan2 sa önce Hala " Nasıl olurda şu,şununla dayanışır " diyorsunuz. ya arkadaşım bunları , Erdoğan AKP ve karşıtlığı, husumeti birleştiriyor. "tek yeter ki, akp ,Erdoğan gitsin de ne olursa olsun, kimle olursa olsun "diyenlerin, bu duygu ve düşüncede olanlarınittifakı Aytekin Sarı2 sa önce yazarlarınızı bi kontrol edin.... mehmet2 sa önce Bahar BAHAR......sen hangi kafadasın kol bacak kopartmak bu ülkede hangi müslüman bunu uyguladı dışarının besleme köpegi sende dinsiz imansızın tekisinsözüm ona haklı görünmek için islama saldırıyorsun ama kuduz salyaların seni ele veriyor ergenokon yalnmıydı ....lk adamvatan ihanet eden şerefsizlerin önde gidenleri ergonokun göbegindeydi fet deyipte şu itleri temizliyeceginimi sanıyorsun şerefsiz köpek ulan ne tez unutıunuz esat gibi askerleriniz vardı ergenokncu paşalar halkın anasını aglatı sivastada bu ...enklerin parmagı vardı ne tez unutunuz zulümleri.itleşmeyin bu ülkede sizin gibi zalimlerim işi bitti bir türlü bunu hazmedemiyorsunuz ergenokon pkkk sol görüşün yüzde 90 feto ayni yerden besleniyorsunuz ..mahlukat..kudurmaya devam edin bittiniz bunu anla olurmu bahar bahar3 sa önce Hala Ergenekon,balyoz diyorsunuz. Kafanız basmadı gitti. Fetö ABD den aldığı destekle TSK yı ele geçirmek için komuta kademesine kumpas kurdu. Bunda tam başarılı olamayınca yani AKP ile çıkar savaşına erken başlayınca en sonunda 15 Temmuzu yapmak zorunda kaldılar.Yoksa TSK yı 5 yıl içinde otomatik olarak ele geçiriyorlardı. Neden Ergenekoncular yani Ulusalcı Milliyetçiler Fetö yü savunuyor biliyor musunuz. O kişiler yaptığı suçun cezasını görmesinler diye değil zamanında kendilerine yapılan yargısız infazlarda adalet olmadığı için.Hukuk der ki suçu ne olursa olsun herkesin adil yargılanma hakkı vardır. Sizin mantığa göre Sivas katiamında insanları diri diri yakanlarında avukatı olmaması lazımdı.Yargılama adilse suçluları avukat kurtaramaz bunu öğrenin.Hümanist olmayı öğrenin dinimiz hümanizm dini ama bugünün müslümanları hümanizmi unutturup cihat diye kafa kol kesmeyi islam zannediyorlar. tuğrul3 sa önce Bu güçte Siyonist israilin büyük şeytan olarak atadığı Amerika gavurudur. Osman193 sa önce Çag çagdaşlik nedir? Hacli Sionlarin Muslumanlari karalamak icin kullandigi bir kaç kelimeden biri.. Tipki Demokrasi özgurluk vs gibi