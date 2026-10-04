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Dünya İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi duyurdu! Petrol Bakanı Muhsin Paknejad istifa etti
Dünya

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi duyurdu! Petrol Bakanı Muhsin Paknejad istifa etti

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İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi duyurdu! Petrol Bakanı Muhsin Paknejad istifa etti

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad istifa etti.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, Petrol Bakanı Muhsin Paknejad’ın istifa ettiğini duyurdu.

İran basınına göre, Tabatabai, Paknejad’ın istifa ettiğini belirtti.

 

Pezeşkiyan kabul etti

Tabatabai, Paknejad’ın istifasının Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından kabul edildiğini ve Hamid Boverd’in vekaleten Petrol Bakanı olarak atandığını söyledi.

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