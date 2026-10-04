Kahramanmaraş’ta hava bir anda değişti! Yağmur ve dolu etkili oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kahramanmaraş’ta akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur ve dolu, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süreli ancak etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, kentin bazı noktaları doluyla kaplandı.
Kahramanmaraş’ta akşam saatlerinde etkili olan yağışlı hava, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Kent genelinde başlayan sağanak, kısa süre içerisinde şiddetini artırırken bazı bölgelerde yağmura dolu da eşlik etti.
CADDE VE SOKAKLARDA SU BİRİKTİ
Kısa sürede etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Sürücüler yağış sırasında trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar da sağanak ve doludan korunmaya çalıştı.
DOLU BAZI BÖLGELERİ BEYAZA BÜRÜDÜ
Kentin bazı noktalarında etkisini gösteren dolu yağışı ise dikkat çekici görüntüler oluşturdu.
Yağmur ve dolunun kısa süre sonra etkisini kaybetmesiyle kentte hava yeniden sakinleşti.