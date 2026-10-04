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Gündem Kahramanmaraş’ta hava bir anda değişti! Yağmur ve dolu etkili oldu
Gündem

Kahramanmaraş’ta hava bir anda değişti! Yağmur ve dolu etkili oldu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Kahramanmaraş’ta akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur ve dolu, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süreli ancak etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, kentin bazı noktaları doluyla kaplandı.

Kahramanmaraş’ta akşam saatlerinde etkili olan yağışlı hava, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kent genelinde başlayan sağanak, kısa süre içerisinde şiddetini artırırken bazı bölgelerde yağmura dolu da eşlik etti.

CADDE VE SOKAKLARDA SU BİRİKTİ

Kısa sürede etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Sürücüler yağış sırasında trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar da sağanak ve doludan korunmaya çalıştı.

DOLU BAZI BÖLGELERİ BEYAZA BÜRÜDÜ

Kentin bazı noktalarında etkisini gösteren dolu yağışı ise dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Yağmur ve dolunun kısa süre sonra etkisini kaybetmesiyle kentte hava yeniden sakinleşti.

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