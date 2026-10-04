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Dünya Letonya’da sandıktan Birleşik Liste çıktı
Dünya

Letonya’da sandıktan Birleşik Liste çıktı

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Letonya’da sandıktan Birleşik Liste çıktı

Letonya’da yapılan genel seçimlerde Başbakan Andris Kulbergs liderliğindeki Birleşik Liste oyların yüzde 35,29’unu alarak ilk sıraya yerleşti.

Letonya’da genel seçimlerin ardından sandıkların neredeyse tamamı açıldı. Letonya Merkez Seçim Komisyonu’nun internet sitesindeki verilere göre, dün yapılan genel seçimlerde kullanılan oyların yüzde 99,9’u sayıldı. Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, 6 siyasi parti yüzde 5'lik seçim barajını aşarak parlamentoya girmeye hak kazandı. Sayılan oyların yüzde 35,29'unu alan Başbakan Andris Kulbergs liderliğindeki Birleşik Liste (AS) ilk sırada yer aldı. 1 milyon 557 bin 615 kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede 807 bin 67 kişi oy kullandı, böylece seçimlere katılım oranı yüzde 51,8 oldu.

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