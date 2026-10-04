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Yerel 3’ü çocuk 5 kişi! Akşam yemeği hastanede bitti
Yerel

3’ü çocuk 5 kişi! Akşam yemeği hastanede bitti

Yeniakit Publisher
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3’ü çocuk 5 kişi! Akşam yemeği hastanede bitti

Kastamonu Cide'de mantar yedikten sonra rahatsızlanan 3’ü çocuk 5 kişi hastaneye başvurdu.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde mantar yedikten sonra karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşayan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Cide Devlet Hastanesine başvuran 5 kişiden 3'ü ilk müdahalelerinin ardından Ankara’ya sevk edildi.

 

Tedavileri süren kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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