Ülkücüler yerine, CHP’liler ve FETÖ’cüler alınmış!

1991-1995 arasındaki DYP-SHP koalisyon hükümeti döneminde, iki solcu adalet bakanı görev yaptı.

Birisi Seyfi Dede..

Yani Seyfi Oktay..

Diğeri de..

“Adalet Bakanlığı için 5 bin kadro açtım. Bu kadroları, ülkücülerle mi dolduracaktım? Tabii ki parti kadroma tahsis ettim” sözleri ile ünlü Mehmet Moğultay..

Biz dışardan bakarken, solcu adalet bakanlarının, teşkilatı solcularla doldurduğunu sanarken..

Ülkücüler yerine, CHP’lileri bakanlığa aldıklarını sanarken..

Meğerse..

Aradan FETÖ’cüleri de geçirivermişler..

Bakıyoruz, 17-25 Aralık darbe girişiminde etkin rol oynayan FETÖ’cü savcı ve hakimlere..

Hemen tamamı, bir ekip halinde, 1991-1995 arasında hakim ve savcılığa girenlerden..

Seyfi Dede zamanında..

Veya..

Mehmet Moğultay döneminde savcılık-hakimlik stajına başlayıp, atamaları yapılan isimler..

Yurtdışına kaçan Zekeriya Öz de öyle..

Fikret Seçen de öyle..

Ama lafa gelince..

Söylenen şu: “FETÖ, AK Parti itkidarı döneminde palazlandı..”

İyi de..

Tarihler ortada..

Zekeriya Öz’ün de..

Fikret Seçen’in de..

Diğer önemli FETÖ’cülerin de hakimlik-savcılığa alındıkları tarih, AK Parti’nin kurulmasından yıllar önce..

Haydi Refah Partisi’ni de, AK Parti’nin kökü olarak kabul edelim..

Refah Partisi’nin koalisyon ortaklığından yıllar önce..

1991-1995 arasında..

O yıllarda, Adalet Bakanlığı’nda tek bir muhafazakar hakimin dahi, önemli bir mahkemeye getirildiğine şahit olamazsınız..

Ankara’daki hakimlerin hemen tamamı..

CHP’nin Seyfi Dede ekolünden idi..

Bir süre Ankara Adliyesi’nde hakimlik yapar..

Akabinde de, Yargıtay’a seçilirlerdi..

Yargıtay’a seçim nasıl olurdu?

HSYK tarafından..

Diyeceksiniz ki, “Adalet Bakanlığı’nı anladık da.. HSYK’da sol hakimiyeti nasıl olabiliyor ki?”

Onu ne siz sorun.. Ne de ben anlatayım..

7 kişilik HSYK’da, bir üye Çorumlu..

Bir üye Tuncelili.

Bir üye Hacıbektaşlı..

Ee?!..

Anlayın artık siz de..

Sanki karşımızda Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yok da..

Alevi Dernekleri Federasyonu var..

O kadar derin bir kadrolaşma..

O kadar sığ bir bakış açısı..

“HSYK üyeleri nasıl belirleniyordu” diye sorarsanız..

Şöyle..

HSYK üyeleri, yerel mahkemelerden birinci sınıfa ayrılan hakimler içinden Yargıtay üyelerini seçiyordu..

Yargıtay üyeleri de, kendi içlerinden, HSYK üyelerini belirliyordu..

Tavuk yumurtadan çıkıyordu..

Yumurta da, tavuktan..

Kafanız mı karıştı?

O tarihlerde bizim de kafamız karışıyordu.

Ama FETÖ belası ortaya çıktıktan sonra..

Hepten karıştı..

Biz, HSYK’nın, sadece solcu hakimleri etkin görevlere getirdiklerini sanarken..

Yerel mahkemelerin hemen tamamında, ağır ceza başkanlarının, önemli mahkemelerin Seyfi Dede ekolünün isimlerinden oluştuğunu görürken..

O tarihlerde yargıdaki davalarımızda, hep belli çizgideki hakimlerin kritik davalara baktıklarını görüp, “Yargıda bir tane de mi, muhafazakar hakim-savcı yoktur” diye aranır dururken.

Muhafazakar gibi görünen hakimlerin içinden, önemli bir bölümü de..

FETÖ’cü oldukları için..

Seyfi Dede ekolü ile birlikte hareket ediyorlarmış..

FETÖ belası deşifre olduktan sonra bunu gördük..

17-25 Aralık ihaneti yaşandıktan sonra, gerçekleri gördük..

Gördük ki..

FETÖ’cü hakimlerin göreve alınmalarında da..

Etkin görevlere getirilmelerinde de..

Hep, Seyfi Dede ve ekibi rol almış.

Hakimliğe-savcılığa alınırken Seyfi Dede; Adalet Bakanı..

Bu FETÖ’cüler, İstanbul’da DGM mahkemelerine savcı ve hakim olarak doldurulurken de..

Seyfi Dede ekolünün belirlediği HSYK üyeleri görevde..

Karar alıcılar, onlar..

Bir tane alnı secdeli hakim-savcının büyük illere atamasını yapmayan HSYK..

FETÖ’cüleri, bol keseden, İstanbul’a doldurmuş..

İstanbul’un DGM’lerine doldurmuş..

Ne zaman ki..

Ergenekon-Balyoz davaları başladı..

O tarihten sonra, HSYK üyeleri içinden mırıldanmalar başladı..

“Bunlar kim? Ne operasyonları yapıyorlar?” diye sorgulamalar başladığında..

İş işten geçmişti..

Bilerek mi iş işten geçirilmişti?

Yoksa FETÖ’cüler bunları ayakta mı uyutmuştu, kestirmek mümkün değil..

Seyfi Dede konuşursa..

Dönemin HSYK üyeleri konuşursa, gerçek belki ortaya çıkar..

Öyle ya..

Hakimliğe-savcılığa almada, haydi atladılar diyelim..

Ama..

1991-1995 arasında mesleğe alınan hakim savcılardan, kaç tanesi, 2004’lerde İstanbul’a atanmıştır ki, Zekeriya Öz de atanabilmiştir?

10 yıllık kaç hakim-savcı, istanbul’a gelebilmiştir ki, Zekeriya Öz de gelmiştir?

O tarihteki, Seyfi Dede’nin HSYK’sı (tarihleri karıştırmıyorum.. Seyfi Dede’nin kurduğu ekip sayesinde, 2010’a kadarki HSYK, hep Seyfi Dede’nin ekolündendir) kimin referansı ile, Zekeriya Öz’ü, İstanbul’a atamıştır?

Haltı yemişler..

Kendi kuyularını da, milletin kuyusunu da kazmışlar..

Bari, açıklasınlar da..

Millet gerçekleri bilsin..

Kimdir, solcu HSYK üyelerine, FETÖ’cü Zekeriya Öz’ü tavsiye edenler?