Türk donanmasının yükselişi İsrail’i alarma geçirdi! Netanyahu yeni hamleyi duyurdu

İsrail'in Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de giderek büyüyen deniz gücüne karşı başlattığı yeni hazırlıklara ilişkin dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ile birlikte Aşdod'daki deniz üssünü ziyaret etti. Netanyahu ve Katz'a donanmanın karşı karşıya bulunduğu tehditler ve güney bölgesindeki faaliyetler hakkında brifing verildi.

NETANYAHU: DAHA FAZLASINI İSTİYORLAR

Netanyahu, denizlerin artık uluslararası mücadelede çok daha kritik bir konuma geldiğini belirterek Hürmüz ve Bab el-Mandeb boğazlarındaki gelişmeleri örnek gösterdi.

Akdeniz'deki deniz alanları, limanlar ve deniz trafiğine yönelik tehditlerden söz eden Netanyahu, İsrail donanmasının yeni araçlarla güçlendirileceğini açıkladı.

Güvenlik yetkililerinin daha fazla ekipman talep ettiğini söyleyen Netanyahu, İsrail'e altıncı denizaltının ulaştığını hatırlatarak, “Daha fazlasını istiyorlar; daha fazla gemi ve burada ayrıntılarına girmek istemediğim başka sistemler” ifadelerini kullandı.

Netanyahu ayrıca İsrail'i hem su üstü hem de su altı savaşında dünyanın önde gelen güçlerinden biri haline getirmeyi hedeflediğini söyledi.

İSRAİL ORDU RADYOSU TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETMİŞTİ

Netanyahu'nun açıklamasından yaklaşık iki hafta önce İsrail Ordu Radyosu'nun yayımladığı haber ise yeni denizaltı arayışının Türkiye boyutunu ortaya koymuştu.

Habere göre İsrail güvenlik kurumları, Türk Deniz Kuvvetleri'nin denizaltı kapasitesindeki büyümeyi yakından takip ediyor.

İsrail savunma kurumlarının siyasi yönetime sunduğu değerlendirmede, denizaltı filosunun sekiz aktif denizaltıya çıkarılması tavsiye edildi.

İsrail Ordu Radyosu'nun haberinde bu değerlendirmede Türkiye'nin denizlerde artan gücünün etkili olduğu özellikle belirtildi.

TÜRKİYE 14'TEN 18'E ÇIKACAK

İsrail medyasının aktardığı verilere göre Türkiye halihazırda 14 operasyonel denizaltıya sahip.

Yeni denizaltıların hizmete girmesiyle Türk donanmasının bu kapasitesinin önümüzdeki yıllarda 18'e ulaşması bekleniyor.

İsrail ise altıncı denizaltısı INS Drakon'u kısa süre önce teslim aldı. İsrail Savunma Bakanlığı ve ordusu Drakon'un ülkenin altıncı denizaltısı olduğunu doğruluyor.

İsrail güvenlik kurumlarının hazırladığı plana göre ilk aşamada Almanya'dan yedinci denizaltının alınmasına ilişkin seçeneğin kullanılması, ardından sekizinci denizaltının tedarik edilmesi değerlendiriliyor. Böylece İsrail'in aynı anda sekiz operasyonel denizaltıya sahip olması hedefleniyor.

TÜRK DONANMASININ YÜKSELİŞİ TEL AVİV'İN RADARINDA

İsrail Ordu Radyosu'nun aktardığı değerlendirmeler ile Netanyahu'nun bugün yaptığı açıklama birlikte ele alındığında, Tel Aviv yönetiminin deniz kuvvetlerine yönelik önemli bir kapasite artışına hazırlandığı görülüyor.

Netanyahu bugünkü konuşmasında Türkiye'nin adını doğrudan zikretmese de İsrail güvenlik kurumlarının daha önce hazırladığı değerlendirmelerde Türk donanmasının büyümesi, denizaltı filosunun genişletilmesinin gerekçelerinden biri olarak gösterilmişti.