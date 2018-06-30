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Süleyman Soylu haksız mı?

30 Haziran 2018 Cumartesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya atfedilen, Ağrı’daki bir vatandaşımızın PKK’lılar tarafından öldürülmesine gösterdiği tepki için çok şeyler söylendi..

Ortada Soylu’nun söylediklerini gösteren yazılı bir metin de yok..

Görüntülü bir kayıt da yok..

HDP eşbaşkanı Pervin Buldan’ı arayıp, bazı tehditlerde bulunduğu ileri sürülüyor.

İlaveten..

CHP’nin 24 Haziran milletvekili seçimlerinde HDP’ye destek vermesini gerekçe göstererek, şehit cenazelerinde CHP il başkanının protokole kabul edilmemesi yönünde çağrıda bulunuyor.

Pervin Buldan’a, Bakan Soylu’nun sözleri nelerdi, hangi bağlamda söylendi, bilmiyoruz..

Onun için..

Pervin Buldan muhabbetini de atlayıp..

CHP il başkanlarının, şehit cenazelerinde protokole alınmaması konusuna geçelim..

Önce şu tespiti yapalım..

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu sözleri durup dururken mi sarfetti?

Hayır..

Bir sivil vatandaşın, hunharca katledilmesinden sonra..

24 Haziran seçim sonuçlarında, CHP’lilerin “Her evden bir oy CHP’ye, bir oy HDP’ye açıklaması yapılıp..

Seçim sonuçları açıklandığında da, bu davetin sandıkta da gerçekleştirildiği anlaşıldıktan sonra..

Kahramanmaraş’ta bir asker ile bir korucunun şehit edilmesinden sonra yaptı..

Yani..

Ülkede öyle şeyler yapıldı ki..

Adeta bardak taştı..

Terör ile arasına mesafe koymayan bir parti, CHP tarafından destekleniyor..

HDP’lilerin yüzleri olmadığı için katılamadıkları şehit cenazelerinde..

HDP il başkanları değil ama..

CHP il başkanları boy gösterip, PKK karşıtı seçmen kitlesinden oy devşirmeye kalkıyor..

Böylesi bir tabloda, İçişleri Bakanı’nın, bir protesto haykırışına hakkı yok mudur?

Milleti enayi yerine koyan bu tabloya dikkat çekmek için de olsa, “CHP il başkanlarını protokole almayın” demeye hakkı yok mudur?

Burda CHP’lilerin itirazları şu yönde olur..

Hemen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, sözlerini tekrar değerlendirmesi gerektiği çağrısını yaparız..

CHP’liler der ki:

“PKK’yı kınıyoruz. PKK’lıların cenazelerine katılan, katılmayanlar için de disiplin soruşturması açacağı tehdidi yapan HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ı kınıyoruz.. HDP’lilerin, güvenlik güçlerimizden şehit olanların cenazelerine katılmamalarını kınıyoruz.. Bu çerçevede, hiçbir seçmenimizin HDP’ye oy vermesi çağrısında bulunmadık.. ‘Her CHP’linin evinden bir oy CHP’ye, bir oy HDP’ye’ çağrısı yalandır.. Bizler, güvenlik güçlerimizden şehit olanların cenazelerine, protokole alınmasak da katılmaya devam edeceğiz.”

Bunu söylerler..

Biz de..

İçişleri Bakanı’nın çağrısını gözden geçirmesi gerektiğini hatırlatırız..

Ama..

CHP’liler bıyık altından gülerek..

Bir yandan güvenlik güçleri şehit edildiğinde sevinip..

Güvenlik güçlerini şehit eden PKK’lı katillerin cenazelerine katılan HDP’lilere de seçimlerde oy desteği sağlarlarsa..

Sonra dönüp..

Tekrar, PKK karşıtı seçmeni CHP’ye çağırırlarsa.. Bunun için şehit cenazelerini de istismara kalkarlarsa..

Bu rezilliğe de, kimsenin eyvallah etmemesi gerekir..

Süleyman Soylu’nun sözlerine gelen tepkiler hayli ilginç.

Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki: “İç savaş çağrısıdır!”

Ne demek şimdi bu?

Şehit cenazesinde, CHP il başkanı için protokolde yer ayrılmadı diye..

İç savaş mı çıkacak?

Namazın nasıl kılınacağının..

Abdestin nasıl alınacağının..

Okullarda öğretilmemesi gerektiğini..

Din dersinin, okullarda zorunlu olmaması gerektiğini söyleyen bir siyasi parti..

Namaza katılmanın..

Kendileri açısından bir hak olduğunu iddia etmeyecektir, herhalde..

Dini hassasiyeti ağır basan bizler için, namaza katılmak bir hak olabilir.

Öyledir de..

Biz, çocuklarımızın, dinlerini öğrenmeleri gerektiğini savunuyoruz.

Bunun için okullarda din dersinin olmasını istiyoruz.. 

Ama CHP kafası..

Onlarca, yüzlerce, binlerce açıklamasında..

Namaz ile ilgili temel bilgilerin çocuklara verilmesinin laikliğe aykırı olduğunu.. Temel hak ve özgürlüklere aykırı olduğunu yıllardır savundu, hala da savunmaya devam ediyor..

Bu durumda..

CHP’liler, şehit askerlerin cenaze namazlarına katılmakta, niye bu kadar ısrar ediyor ki?

Hani sabah namazına katılmayı dillendirseler.

Bir bakan, “CHP il başkanı, sabah namazına katılamaz” diye bir açıklama yapmış olsa.. Onlar da buna itiraz etseler..

Seçim zamanı dışında da, Cuma namazına katılmak isteseler.. Bir yetkilinin, “CHP’liler Cuma namazı için camiye giremez” şeklinde bir açıklaması olsa da.. Bunlar da, “Böyle saçmalık olmaz. Cuma namazını kılmak, bizim de hakkımız” diyerek protestoda bulunsalar..

Onlar için meyhaneye gitme vakti olan akşam saatlerinde, “Yatsı namazına iştirak etme”nin en tabii hakları olduğunu gündeme getirseler..

“Hidayete ermişler, kendilerini tebrik edelim” diyeceğim..

Ama..

Farz-ı ayın değil.. Herkesin kılması zorunlu olan namazlardan değil..

Birkaç Müslüman kılarsa, diğer Müslümanların üzerinden sakıt olan.. Yani dini tanımlaması ile, farz-ı kifaye hükmündeki cenaze namazına katılmayı..

Hem de cenaze namazında, protokolde olmayı, bu CHP’liler, bu kadar önemli görüp, bundan “iç savaş” çıkartmaya kalkarlarsa..

Ben de sorarım..

“Derdiniz ibadet mi?

Yoksa..

Seçmenin dini duygularını istismar mı?”

Kemal Bey, bunu da açıklasa da, biz de öğrensek..

 

YORUM YAZ

  • M.EminM.Emin2 sa önce
    Bazısı diyor ki ya şehit olanın ailesi CHP veya HDP li ise ne olur? Olabilir o da şehidimiz tabiki..Bu defa aileler diğer partilerin çelenk vs.gondermesini veya cenaze namazına katılmamasını talep eder..Tâ ki CHP veya HDP nin başına aklıselim kişiler geçinceye kadar böyle devam eder., selâmlar
  • GolgeAdamGolgeAdam4 sa önce
    Soylu bitmis bir siyasetci oldugu icin boyle flas aciklamalar yapiyor.Doktor kendi haline birakin dedi.Icisleri bakanligi zaten MHP ye verildi bile onun derdi gundemde kalip biryer kapmak.
  • BuğuBuğu5 sa önce
    Süleyman soyluyu sonuna kadar destekliyoruz tebrik ediyoruz mecliste böyle halkı dillendiren yürekli bir milletvekili olması gurur verici chp gırtlağına kadar battı tam bir akıl tutulması yaşıyor adamlar hdpnin hamisiama anlayamadığımız şey bu adama oy veren insanlaroy verdikleri bu partinin çizgisini görmüyorlarmı hiç mi vicdanları yok chpnin kazanması ki!(imkansız) bu ülkenin sonu olur farkında değillermi hiç mi öngörüyok bunlardabu fenerbahçe beşiktaş maçı değil beyler bayanlar chpliler kendinize gelin vatan millet meselesi Allahtan da korkmuyormusunuz bu adamlara oy verdiğiniz için pkk yı meclise soktuğunuz için memnunolmalısınız partiniz chphdp çizgisinde iyice ortada Atatürkçüyüm demeyin bari komik oluyor kullanmayın adamı ! Bu millet salak değilbizim gözümüz de chp+ hdp aynı liderinizinkar etmiyor adam onlara arkadaşlar deme gafletinde bulunuyor kim bilir ne dolap çevieriyorlar hapse ziyarete gidecek kadar futursuzlar partiniz pkk yanlısı dolu ataşehir belediye başkanın karısı da unutulmadı reizdans kraliçesi !! soylu adam gibi adam evet chp şehit cenazelerine katılmamalı pkk cenazelerine gitsin zati inandırıcı olmuyortürk millet istemiyor kendini bu milletin parçası hissetmeyen iki yüzlüleri istemiyoruz soylu milletin isteğini dile getiriyor Allah razı olsun Allah bu chp ye fısat vermesin oy verenlereat gözlüğünü çıkartmalarını vicdana gelmelerini istiyoruzAllah islah etsin diyoruz
  • samsunlusamsunlu5 sa önce
    içişleri bakanı sapına kadar haklı hem pkk yla açıktan destekleyen partiyi alalen seçimde 3 oydan 1 rini hdp ye verin dicen ondan sonra göstermelik şehit cenazelerine koşacan yahu siz bu milleti aptalmı zannediyonuz yahut siz kendinizi çokmu akıllı zannediyonuz hayır hayır çobanın oyu benimkinle birmi diyen chp zihniyeti sizin kuş kadar beyniniz dahi yok olsaydı bu millet size inanırdı içişleri bakanı az bile söyledi terörislerle beraber olan doğru kandile doğru dürüs olun
  • AlperenAlperen16 dk önce
    yiğit trabzonlu süleyman bey haklıdır allah u teala hizmetlerini berdevam ettirsin amin
  • BuğuBuğu1 sa önce
    Pkk a terörü 1984 ten beri var bey efendi onların bir maşa olduğunu yani batının amerikanınisrailinhatta bazı arap devletlerinin iranın Almanya fransa vs ve içimizde fetönün hfpnin son olarak chpnin hdpe destek vemekle onların da bu işe katılmasıylabu iş çığrından çıktı en faxla mücadeleyi bu iktidar yaptı yapıyor hele fötöcüler ordudan atılması bir dönüm oldu afrine kandile ırağa girdik bu mücadeleyi görmezmisiniz amerikanın silah desteğiortada ayıp oluyor nankörlük dip yapmış RTE düşmanlığı gözünüzü kör etmiş buraya nu şekilde yazanlar bu ülkenin hayrını düşünmüyor yazık çok biliyprsan maçan sıkıyorsakendini bilirkişi tayin etmişsinsoylu seni rahatsız etmiş çık savun savaşkendince olan fikirlerini soyluyla paylaş valla vatanını milletini seven bakan soylunun bu sözlerinden rahatsız olmaz millet chp den rahatsızpkknın hamisi oldu öcalanın iki yiğeni ve hdpchp ve seçmenlerinin hdpye oy vermesi yüzünden mecliste chp nin oy oranı niye100 de 22 ye geriledi araştırın sahillerde oylar kime gitti
  • ayhanayhan7 sa önce
    Aynen öyle.Haklısınız.
  • İhsanİhsan6 sa önce
    Sn ali bey .....chp ye üye bir vatandaşın evladı şehit olsa süleyman efendi cenazeye chp lileri almayacakmı bu nasıl iştir böyle...
  • Anadolu fatihiAnadolu fatihi3 sa önce
    Süleyman soyluya katılmamak elden değil.Bunlar z8vanadan çıkt8lar.Devletin bunlara haddini bildirmesi elzemdir.
  • BuğuBuğu46 dk önce
    Pkk a terörü 1984 ten beri var bey efendi onların bir maşa olduğunu yani batının amerikanınisrailinhatta bazı arap devletlerinin iranın Almanya fransa vs ve içimizde fetönün hdpnin son olarak chpnin hdpe destek vemekle onların da bu işe katılmasıylabu iş çığrından çıktı en fazla mücadeleyi bu iktidar yaptı yapıyor hele fötöcüler ordudan atılması bir dönüm oldu afrine kandile ırağa girdik bu mücadeleyi görmezmisiniz amerikanın silah desteğiortada ayıp oluyor nankörlük dip yapmış RTE düşmanlığı gözünüzü kör etmiş buraya nu şekilde yazanlar bu ülkenin hayrını düşünmüyor yazık çok biliyorsan maçan sıkıyorsakendini bilirkişi tayin etmişsinsoylu seni rahatsız etmiş çık savun savaşkendince olan fikirlerini soyluyla paylaş valla vatanını milletini seven bakan soylunun bu sözlerinden rahatsız olmaz millet chp den rahatsızpkknın hamisi oldu öcalanın iki yiğeni ve hdpchp ve seçmenlerinin hdpye oy vermesi yüzünden mecliste chp nin oy oranı niye100 de 22 ye geriledi araştırın sahillerde oylar kime gittitabiiki hdpye Allah size akılınızı iyi yerlerde kullanmayı sağ duyulu ve mümince düşünmeyi nasip etsinşeytanı yakanızdan düşürsün hakkı hak olarak görmeyi tabii olmayı batıldan kaçmayınasip etsin mümince bakıp eşyanın aslını hörmeyi nasip etsin amiiin
  • mutmainemutmaine6 sa önce
    pkk teröristtir , onu destekleyenlerde teröristtir açıklaması yapsınlar,Ne oldu zorunuza mı gitti !! bunu söyleyemeyen kim var !!! Burada yorum yapan Çok bilmişler ÖNCE BUNU AÇIKLAYIN
  • erdalerdal5 sa önce
    size göre özgürlük namaz kılarken ve islamın şartlarını yerine getirirsen var bunları yapmazsan ne özgürlüğü ....
  • Asil duruşAsil duruş4 sa önce
    Chpliler hdpnin barajı aşması için oy kulanmış mış iddiadan öteye geçmeyen bir kur söz.. 
  • Cabbar CokkibarCabbar Cokkibar3 sa önce
    Bakan bence soylenmesi gerekenin yuzde birini soylemis sadece.Chp ve hdp birbirinin aynisi partidir her acidan ve bati projesidirler.Aaclari ise takkiye teknigiyle kendi halklarinin ( bir kurt biri turk) kulturel kaputulasyonlarini siddet ve cebir yoluyla saglayip bati kultirunu yerlestirmektir.Boyle asagilik bir surecide cagdaslik ve uygarlik olarak yuttirmaya calisirlar.Ikisininde Ulu onderi vardir ( Mustafa ve Abdullah). Ikiside heykel sevdalisidir (sanirsin ki yedi sulalesi heykeltras).Mustafanin heykelleri her yerde vardir.Abdullah bu konuda biraz gecikmis olsada Chp nin yardimiyla yakinda ona yetisebilmeyi hayal etmektedir.Velhasil bu ulu ondercilerin topu tedavisi imkansiz akil hastalarindan ve aile boyu kriminallerden olusmaktadirlar.Sansizliklari ise internetin olmasi: Alternativ bilgi ve dusunceleri isik hiziyla yayiyor.Ve aptal olmayan insanlar bunlarin arasindan dogrulari ayiklayabiliyorlar.
  • KAYA KURT KAYA KURT 9 sa önce
    Sayın yazar, bu konuyu bir de değişik şekilde ele alalım. Farzedin ki chp iktidarda ve chp li içişleri bakanı " Ankara valisine talimat verdim. Akp li siyasetçiler Anıtkabir'e alınmayacak " dese aynı mealda yazı yazar mıydınız?Gerçi böyle bir ortam sizin gibi Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarının hoşuna giderdi. Ama akp nin Atatürk üzerinden oy devşirmesini engelleyeceği için tepki verirdiniz değil mi? Herşeyden önce içişleri bakanının bu talihsiz açıklaması insan ayrımcılığı kokmakta ve bunun sonucu da insanların çatışmasına kadar gidebilmektedir. Şehitlerimiz bu ülkede yaşayan herkesin evladıdır. Cenazelerine katılmak da her ferdin hakkıdır. Bundan sonra şehit cenazelerinde meydana gelebilecek her çatışmanın sorumlusu da içişleri bakanının ta kendisidir.
  • bahonibahoni5 sa önce
    Şehit cenazesine sevinen chp li yoktur....
  • ethemethem5 sa önce
    Hdp ile doğrudan yada dolaylı ittifak yapanlar niyetin terör mü demokrasimi olduğunuhdp pkk ypg ye ait yada tahsisli 8-10 tane türkçe kürtçe arapça yayın yapan tv kanallarına gazete ve internet sitelerine hiç mi bakmıyorlar
  • hercaihercai8 dk önce
    Golgeadam, Soylu gelecegin Baskanidir, bunu unutma. K Kilcikdaroglu da sacmaliyor ' ic savas sebebi' derken!Ince genelbaskan olursa CHP icin daha iyi olacak.
  • BuğuBuğu1 sa önce
    Genelde içiyor chpliler istisnalar vardır ak partililer de olablir ama gerçek bu RTE zamanında sevmeyip şimdi seven çok insan var ona oy veren chpliler var bayım soyludan bunlardan biri olablir ne yani olamaz mı örnğin eski chp li savcışu an fanatik tayipçi Ama bir gerçek var takım tutar gibi parti tutulmaz bu ülkeye millete hayrı olmayanteröristlerle kucak kucağa olan dikili birağacı olmayanyalanla dolanla üç kağıtladüşüp kalkan kargaları bile güldüren bir parti lideriyle nereye bütün olanlara rağmen hala o partiye oy vermenin açıklamasını yapamayan seçmene ne denir fötünün pkknın izinin açıkça göründüğü bir partiAk partiyle RTE la kıyaslanırmıbuncahizmet göz ardı edilirmi Allahtan korkunyapacaklar tabiymişne yapamadılar bunca yıldır yapsaydılar ya chpliler adam plan yok proje yokona saldır buna saldırhdpyle işbirliğifötöyle işbirliği batıyla iş birliği avrupayla iş birliği bu ne ya kimsiniz siz arkanızda kimler var niyetiniz iyi değil bunu çoğunluk anladı ama seçmeniniz anlamadıanlayan oy vermedi zaten sizi bu millet iktidar yapmayacak anlayın artık
  • Yunus16Yunus163 sa önce
    ZOMBİ YORUMCU; M.KEMALİN ASKERLERİYİZ, CUMHURİYET İLELEBET YAŞAYACAK DEMEKLE İLELEBET YAŞAMAZ. ÇALIŞMAN LAZIM, ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMAN LAZIM, 15 TAMMUZ GECE NERDEYDİN??? CUMHURİYETİ; 15 TEMMUZ GECESİ TBMM YE, CUMHURBAŞKANLIĞINA, GENEL KURMAYA, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA, BOĞAZ KÖPRÜSÜNE, ATATÜRK HAVA ALANINA .......VE AKINCI ÜSSÜNE KOŞAN MİLYONLAR DEĞİL ONBİNLERCE VATANSEVER CUMHURİYETİ DİREKTEN DÖNDÜRDÜ. ÖYLE İŞKEMBEDEN ATMAKLA CUMHURİYET İLELEBET YAŞAMAZ. SİYASET LE İŞİMİZ OLAMAZ DİYORSUN, DEVLETİ SİYASİLER YÖNETİR, SEN KOYUNMUSUN
  • "Şizofren" bunlar.....!"Şizofren" bunlar.....!6 sa önce
    Açıkca sırtını Pkk ya dayayan Hdpkk ya oy dilenenChp yönetimi öte yandan vatanları uğruna şehit düşen Mehmetçiklerimizin cenazelerine katılıyor...bu ne yüzsüzlük...Soylu az bile söylemiş....Hdpkk kapatılmalıdır.
  • AkpliAkpli5 sa önce
    Nedensuylununsözde çözüm süresince söylediklerine bakıyorsunuz bira adaletli olun bu ülkeyi Suriye gibimi yapmak istiyorsunuz herhalde asırlardır beraber yaşıyoruz chp lilerAKP liler MHPliler hdp lileraynı mahallenin insanlarıyız yapmayın yazık o zaman chplir askere gitmesin vergi vermesinhata ülkede gitsin ya hiç olurmu yapmayın etmeyin kişisel hırslarınıizi bir toplum a mal etmeyin
  • ZOMBİZOMBİ6 sa önce
    ... MUSTAFA KEMALİN ASKERLERİYİZ.. CUMHURİYET İLELEBET YAŞAYACAK.. SİYASİ PARTİLERLE İŞİM OLMAZ. ...
  • Yunus 16Yunus 168 sa önce
    SÜLEYMAN BEY ÇOK HAKLI. ÜLKEMİZDE TERÖR SEVERLER YARDIM VE YATAKLIK EDENLER DAHA CESUR KONUŞUYOR DAHA ÇOK SATAŞIP HALKIMIZI TAHRİK EDİYOR.
  • Hubeydullah Hubeydullah 6 sa önce
    O zaman CHP'li gençleri askere almasınlar. Madem teröristler. Hep CHP lileri askere al, CHP li gençler şehit olsun, hem de CHP lileri şehit cenazesine alma. ...
  • Mehmet CelikMehmet Celik5 sa önce
    .... Inna lillah ve Inna ileyhi raciun
  • cihadcihad5 sa önce
    cahadapakakalılar tavanın yüzeyine çıkmak için ellerinden geleni yapıyolar cahadapakakalı asker olacak şehid olacak ailesi yine sizleri almaz çünkü yaptığının sonucunu oracıkta anlıyo. olum cumhuriyet dönemi osmanlı paşaları olmayaydı mustafa kemal kiminle ne yapıcaktı kendinizi bu kadarda toprağa gömmeyin hem sizin kemalin askeriyiz diye diye Atatürkü teröristlerle yanyana koydunuz bide hala utanmanızda yok şehid cenazelerine geliceksiniz biraz ar kaldıysa cesaretinizde varsa partinizin içine düştüğü çukuru kapatmaya değil temizlemeye çalışın belki o zaman samimiyetiniz ortaya çıkar kendiniz samimi olduğunuza inanmıyosunuz millet peşinizden gelsin diye bekliyosunuz hangi alemde yaşıyosunuz anlamak zor.
  • uğuruğur4 sa önce
    Çok şükür bu seçimde de milletimiz bölücü yıkıcı baascı paralelci mandacılara teslim etmedi ülke yönetimini.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Sen Yalanlarına İnanmaya Devam Et. Ancak, Millet, İnanmıyor. Hiç Şüphesiz.
  • ProtokolProtokol2 sa önce
    Anlayamadığım bu protokol ne demek? Bildiğim kadarı ile camide herkes eşit. ...
  • Mehmet Ağcayazı Mehmet Ağcayazı 5 sa önce
    Sayın yorumcuOlay şudur: Akşam birini öldürüyorsun ertesi günde cenazesine katılıp başsağlığı diliyorsun. Bu durum öldürdüğün kişinin ailesi tarafından farkedilince senin gelmen istenmiyor cenazeye fakat sen diyorsun ki: Hakkımdır hem öldürür hem de cenazeye katılırım. Soylu çok az söylemiş bence bu şerefsizlere sempati duyan herkesi gömmek gerek
  • TarıkTarık3 sa önce
    Şehit cenazelerine alınacaklar ancak protokole alınmayacaklar herkes istediği yerde istediği namazı kılabilir
  • nostaljinostalji47 dk önce
    Süleyman Bey haksızdır. !
  • İkrarİkrar4 sa önce
    Can atakli ve yilmaz ozdil den emir vaki sozler bir o sozler icn pisman olacak diyor biride gorevden aldiyor alsana iki teror sevici bunlarin zihni esit pkk duyun ve isit pisit havlayan cok sahibi yok
  • ErsanErsan4 sa önce
    Sayin yazar yaziniza madde madde cevap verecegim ama tabi yorum yayinlanirsa.1-artim chp lileri alkolik gibi gostermeyin cevremde o kadar cok akp ye oy verip icki icen insan varki2-kurr acilimini chp yapmadi hdp lilerle dolmabahcede poz kim verdi3-askere alinirken insanlara chp li akp mhp ip saadetli hdp li diye sorulmuyor4-chp li olupda namaz kilan cok tanidigim var5-akdeniz ve egede o kadar cok muhafazakar otel varki hepsi tika basa dolu yani tatile sadece chp liler degil muhagazakar kesimde de gidiyor6-artik toplumu chpli akp li diye ayristirmayin7-sayin soylu akp ye katilmadan once akp ve sayin erdogan icin soyledikleri arsivlerde mevcuttur
  • Ahmet Faruk ÇarıkcıoğluAhmet Faruk Çarıkcıoğlu2 sa önce
    ......
  • AyhanAyhan5 sa önce
    Soylu Chp lilerin sehit cenazesine gelmelerini engelleyecegine , sehit cenezalerinin gelmesini engellese Ali Bey .
  • BuğuBuğu1 sa önce
    Soylunun tavrından rshatsız mı oldunuzsoylu bitmez bunu anlayınhazımsızlar biten sizsiniz bitmediğini anlamanız içinRTE nın cuma namazı sonrası gazetecilerle yaptığı röportajda yanında soylunun olması size ve sizin gibilere cevaptır anladıysanızbu bir destek görüntüsüdür soylunun yanında olduğu cevabıdır soylu çok değerli bir siyasetçidir biz Müslüman Türkler bu milletin tek savunucusu olan bu kardeşlerimizin başta RTEolmak üzere Ak partili ve Mhp li kardeşlerimizle el ele verdik Allahın izniyle maşalara hainlere geçit vermiyeceğimizisandıkta gösterdik hodri meydan
  • MUSAKARLIDAĞMUSAKARLIDAĞ1 sa önce
    HDPTEŞKİLATIPKK NINEMİRERİDİR
  • aliali3 sa önce
    Süleman Soylunun tırnağı etmez şerefsizler bakanımıza laf söylüyor bu cüreti gösteremeyeceksiniz az kaldı
  • TalhaTalha9 sa önce
    ileri sürülüyor değil fazlası var diyor bakan, hükümet yetkilileri bile savunamıyor, devlet ve millet kişisel çıkar ve ihtirasların çok çok ötesindedir
  • Secih BaşaranSecih Başaran2 sa önce
    YORUMLARDA VE SOSYAL MEDYADA ŞU ELEŞTİRİ ÇOK YAYGIN ; CHP NİN HDP YE DESTEĞİNİ ELEŞTİRİLMESİNE,BİZLERE AKPARTİDEKİKÜRT AÇILIMINI BİR TUTUP NEDEN ELEŞTİRDİĞİMİZ SORGULANIYOR. İŞTE KENDİLERİNİ HER DEFASINDA OKUMUŞ VE ÜSTEN GÖRENLERİN KAFASI, BU İKİ OLAYI BİRBİRİNE BENZETECEK KADAR ŞİZOFRENİK BİR VAKIA. CHP ŞUNU DESEYDİ HDP, PKKYI KINASIN ONLARLA BAĞIMIZ KOPARDIK DESİN BİZDE DESTEK VERECEĞİZ, DESE O ZAMAN KİMSEDE ELEŞTİRMEZDİ. HDP SIRTINI PKK YPD DESTEKLEDİĞİNİ AÇIKLIYOR, CHP AFRİNE, KANDİLE GİRMEYİN DİYOR, YPG NİN TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞUNA DAİR ELİMİZDE İSTİHBARAT YOK DERKEN ÖSO TERÖR ÖRGÜTÜDÜR AÇIKLAMASI YAPIYOR. BU ASLINDA ARTIK İKİSİNİNDE TEK BİR DÜŞÜNCEDE OLDUĞU VE BU MİLLETİN MENFATİNDEN ÇOK ABD NİN İSTEKLERİ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞTIKLARININ İSPATI. ABD ORDUMUZDAKİ KUVVETİNİ KAYBEDİNCE SİYASİ AKTÖRLERİNİ BİRLEŞTİRDİ. YERLİ VE MİLLİ HERKES SN. SOYLU NUN ARKASINDA BU İŞ BEN SONUCU BİLİYORDUM AMA SÖYLEMEDİM AÇIKLAMALASINI YAPAN ANKETÇİ İŞİNE BENZEMEZ, BURDA OY DEĞİL CANLAR SÖZ KONUSU.
  • alkanalkan1 sa önce
    yeni akp dini bu olsa gerek .farz olmayan cenazenamzlarına kim hangisırada safta duracak kimler namza katılıp katılmayacağına bakan karar verecek.herhalde daha ileriki zamanlarda kimlerin cami ve mescidlerde kim hanki safta namaz kılacağını hangi yetkili emir vercek ALLAH MUHAFAZA.SİZİN SAVUNDUGUNUZ DİN İSLAM DEĞİL.İSLAMDA HANGİ NAMAZDA KİMLER HANGİ SAFTA DURACKDİYE BİR KURAL YOK.HANİ ŞAİR DERYA BİRSAFTA SULTANİLE KÖLE AYNI SAFTAAMA AKP VE SİZ DESTEKÇİLERİ BUNDAN SONRA SAFLARDA KİMLER OLACAGINA KARAR VERECEKSİNİZ.ALLAH HİDAYET VERSİN.
  • AkpliAkpli5 sa önce
    Nedensuylununsözde çözüm süresince söylediklerine bakıyorsunuz bira adaletli olun bu ülkeyi Suriye gibimi yapmak istiyorsunuz herhalde asırlardır beraber yaşıyoruz chp lilerAKP liler MHPliler hdp lileraynı mahallenin insanlarıyız yapmayın yazık o zaman chplir askere gitmesin vergi vermesinhata ülkede gitsin ya hiç olurmu yapmayın etmeyin kişisel hırslarınıizi bir toplum a mal etmeyin
  • İhsanİhsan5 sa önce
    Sn ali beyAçılım saçılımda pkk lılar bayrak indirirken resmi dairelerden T.C sökülürken neredeydiniz
  • İkrarİkrar7 sa önce
    Selam aleykum ali hocam benim anlamadigim su turk kurt bu ulkede ulkede musterek yasiyok fakat turkden suclu olsun turklerden ihtiraz eden yok eger irk sorunsa ihtiraz eden yok bu kurt den olunca dunyayi ayaga kaldiriyor kanunlar kurtkere ayrimiherturluayrimciligi yapsanki devletiyoneyiyor bu kurt millet vekillerinden baska vekilmi yok digerleri cahil onlarmi akilli milletim iyi dusunsun butun hile ve tuzak chp baska dusman arama dusman icerde tipki israil gibi belki o soydan zalime dersini vermezsen dahada azar cunku bu demokrasiden anlayan biri deyil bence mafyadan farki yok kendi kanununu uygulyyor karar sizin sayin soylu bizim ancak soylu hakindan gelir kerizin varsa haksizlik yapan devlet nezlibde ezin
  • yeneryener5 sa önce
    Sayın yazar bakanın konumunda olsanız siz ne yapardınız. Artı kaç sandıkta parti ve mhp müşahidi yoktu yada vardı da tehditlerden dolayı görev yapamadılar. Artı iki partili muşahidiniz öldürülmüş.Bu konuda sanırım bilginiz yok
  • MisafirMisafir2 sa önce
    Soylu, yerden göğe haklı. Az bile söylemiş.Geç kalan bir uygulama. Herkes dengiyle beraber ne de olsa...
  • Bilge kurt Bilge kurt 6 sa önce
    O zaman söyleyin o arkadaşa şehit olan chp li aileleri ziyaret ederse ağır küfür yiyip kafası gözü kırılırsa bozulmak yok..
  • ReisReis19 dk önce
    Ne battı bize ne oldu! Faizler % 5 altına indi bumu battı , büyüme rakamları mı battı , ülkede özgürlük arttı , terör bitsin diye çaba sarf edildi bunlarmı battı . Hayatında 5000000 usd görmemiş adam bunların ayakkabı kutusuna gireceğine inandı sonra 5000000000 eur para birkaç saat içinde taşındı ama ne gittiği yer belli ne taşıma şekli sonra bu kadar para ne kadar yer kaplar bunu bilen varmı inananlardan . Sonra reza meselesi niye battı birilerine abd yi ne alakadar eder bu mesele hiç sordukmu neymiş abd ambargo su delinmiş biliyormusunuz aslını bütün İran parasını birkaç abd Bankası yiyor hayır ! Terörden bu ülkenin kaybı trilyon dolarlar bunu kimse niye dillendirmiyor hey CHP bu paralar boşa gitsin diye Meclis’e sokuyorsun bitmiş bir terör örgütünü ey bunlara kanıp oy verenler bu güzelim ülkenin kaynaklarının teröre akmasına müsaade ettiğinizin farkındamısınız. Dolar şu kadar olacak bu kadar olacak sonra ne olacak ! Allah bu vatanı vatan hainlerinden korusun onlara toplu iğne ucu kadar fırsat vermesin . Son olarak fetö ve diğer terör örğütleri ile mücadele ye devam
  • Asil duruşAsil duruş56 dk önce
    Bir yorum yazdık sağından solundan altından üstünden kırptınız tüyleri yulunmuş tavuğa benzettiniz.. hakaret yok küfür yok sansürünüz batsın..
  • kadir yavuz YAVUZkadir yavuz YAVUZ4 sa önce
    Selamunaleykumİçişleri bakanınıak partili yazarlar bile anlamadılar yanlızlığa ittiler. içişleri bakanı çok doğru hamle yaptı ancak anlatamadı. chp yi tercih yapmaya zorladı.Chp ye pkkya destek verip şehitlrden uzaklaşcak. yada pkk hdp den desteğini çekip millettten özür dileyiphalka karışacak. chp nin kemal kılıçdaroğlu başkanlığında devletim bekasına tehlike olacağınıherkes biliyor. Cumhuriyet Halk Partinin başına MÜMTAZ SOYSAL gibimilli bir genel başkan gelmelidir.prof dr mete tunçokudemokrat bir solcu rektorumuzdu onun gıbı olmalı. şu an ortada edepli millidindar solcu kalmadı.
  • Erhak Erhak 59 dk önce
    Bu arada AKİT TV ekranlarında da yorumcuların şiddetli ve celalli bir şekilde Soyluyu kınadığını unutmuyalım.Keşke bu ithamlar karşısında Soyluyu da savunacak sunucu veya konuk olsaydı.Soylu halkın hislerine tercüman olmuştur.İçimizden geçeni yansıtmıştır.Adamlar 50 senedir üzerimize gelsinler,biz de demokrasi ve özgürlükler bağlamında öbür yanağımızı çevirelim.Bırakın HZ İSA ritüellerini.Halk susa susa bu hale geldi.Artık muhafazakarlar bu durumdan bıktı.Karşındaki barış dışı davranmaya devam ettikçe,niye barış için ısrar ediyorsun ki? Sen ılımlı okdukça adam üstüne binip tepiniyor.Bi de sırıtıyor.Böyle düşünmekte ısrar edenler Abdullah Gül,Davutoğlu yandaşı medyalara. Buyrun sizi o taraflara alalım.
  • YalnizKurtYalnizKurt3 sa önce
    Butun suclu iyiparti arkadaslar yanlis hedef gosterip durmayin,Meclis cogunlugu olsaydi bunlar konusulmuyor olacakti
  • ahmet yükselahmet yüksel4 sa önce
    HDP cenazeler için CHP yi görevlendirmişti.millet bu sahtekarlığı görünce zaten bu pkk-hdp-chp sacayağını çözdü ve chp lilerin çelenklerini parçalayıp CHP li hainleri kovdu.Sayın soylunun bu söylemi çok iyi oldu hiç olmazsa bundan sonra çıkacak arbedeleri önler. yalnız bundan sonra cenaze törenlerini provoke edemeyen CHP SAADETİ öne sürecek karamollaları piyonlayacaktır.DİKKAT!!
  • mustimusti4 sa önce
    kaya kurt atatürk sağ olsaydı ilk önce chp yi kapatır tayyibede madalya verirdi atatürkün arkasına sığınıpta terörislerle beraber hareket etmeyecen ozaman da terörislerin şehit ettiği şehitlerin cenazelerine göstermelik katılıp çifte telli oynamıcan doğru olun adam olun bu millet tayyibi onun için 17 senedir başa getiriyo siz hala atatürkün arkasına saklanın sahte atatürkcüler sizi
  • ZOMBİZOMBİ6 sa önce
    TÜRKÇÜYÜZ ATATÜRKÇÜYÜZ... GERİSİ TEFERRUAT ...
  • Muhammed25Muhammed252 sa önce
    Soylu ADAM
  • KürtogluKürtoglu2 sa önce
    Soylu adam ölümüne seninleyiz.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 2 sa önce
    HDP nin, Çoğunluk Olduğu Doğuda Oylarının Düşmesi, Azınlık Olduğu Batıda Artması, Ve CHP li Seçmenlerin Hem CHP ye Hemde Hemde HDP ye, Mühür Basılmış Geçersiz Oylarına Ne Diyeceksiniz? Kendinizi Kandırmayın. Bizi Zaten Kandıramazsınız.

Ali Karahasanoğlu

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