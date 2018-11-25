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Soğan doğramadık ama gözlerimiz yaşardı!

25 Kasım 2018 Pazar

AK Parti’nin 40 ildeki belediye başkanlarının açıklandığı günde..

“Soğan” konusunda yazacağız diye..

“Sen de ‘soğan’ı amma da mesele ettin” demeyin.

Soğan bir konu..

Diğerleri de “soğan”ın tekrarı..

Bir konuda ahlaksızlığı deşifre edecek olursak..

Bir konuda oynanan oyunları açıklığa kavuşturursak..

Diğerlerindeki ahlaksızlık da anlaşılmış olur..

Onun için..

Ben “soğan” diyeyim..

Siz “patates” anlayın..

Ben “soğandaki stok” diyeyim..

Siz..

Enflasyonu yükseltmek için, ahlaksızların her türlü malda yaptıkları numaraları anlayın..

¥

Buyrun başlayalım..

Ne diyorlar, 2 TL’ye satılan soğanın iki haftada 5 TL’ye çıkması hakkında?

Ne diyorlar, tonlarca soğanın depolarda tutulduğuyla ilgili yapılan tespitler konusunda?

“Soğanın tamamı piyasaya verilecek olursa, bugün için belki fiyatlar düşer ama.. İki ay sonra, stokta soğan kalmayacağı için, bu sefer 10 liradan da soğan bulamazsınız!”

Ne kadar güzel..

Ne kadar insancıl..

Ne kadar toplumu düşünen bir bakış açısı değil mi? 

Gözlerimiz yaşarıyor..

Yok yok..

Soğan doğradığımızdan değil..

Stokçuların insaniyetinden..

¥

Sakın yanlış anlamayın..

Kendi yüksek kârları için soğan stoklanmıyor.

Birkaç karaborsacının daha fazla kâr etmesi için soğanın depolandığını falan zannetmeyin..

Yapılan, halkın menfaati için..

Şimdi depolanıyor ki..

İki ay sonra.. Üç ay sonra, piyasada soğan tükenince, vatandaş hepten soğansız kalmasın..

Hilal-i Ahmer mübarekler..

Tam bu noktada..

Bu soytarıların hepsinin yüzüne haykırasımız geliyor:

Size ne kardeşim, iki ay sonra vatandaşın soğan bulamamasından? Siz hükümet misiniz? Siz vatandaşın soğan bulma memuru musunuz? Siz önünüzdeki işi yapın.. Şu an markette, pazarda soğan fiyatları normalin üzerine çıkmışsa.. Elinizdeki tüm soğanları yollayın piyasaya..

Düşsün fiyatlar..

Depodaki soğanlar biterse..

Üç ay sonra Türkiye soğansız kalırsa..

Onu da hükümet düşünsün..

Size ne?

¥

Mevzuyu çakmışsınızdır..

Halkın menfaatine iş yapılıyormuş gibi gösterilip..

Soğanlar saklanıp..

Şu an 5 TL’ye..

Sonrasında da..

10 TL’ye fırlatmanın hesaplarını yapıyorlar..

Yoksa..

Stokçuya ne, vatandaşın soğansız kalmasından..

31 Mart belediye başkanlığı seçimlerinde.. Soğan stokçuları mı vatandaştan oy isteyecek?

Bıraksınlar, seçime girecek olanlar düşünsün, ülke soğansız kalırsa, oylar kime gider diye..

Hemen pratik bir uygulama sonucunu vereyim..

Ankara’daki depolara yapılan baskınlar sonucu..

5 TL’ye satılan soğan..

Bir haftada 3,5 TL’ye inivermiş..

¥

Stokçuların “Üç ay sonra piyasada soğan kalmayınca, insanları soğansız bırakmamak için depoluyoruz” gerekçelerinin arkasında fahiş kâr yoksa..

Sormak gerekir bu depoculara:

“Soğanı piyasaya verme yerine, depoya koyunca.. Depo sizden kira almıyor mu? Alıyor.. Bu kira, soğanın maliyetine eklenmeyecek mi? Eklenecek.. Eğer fiyatlarda artış olmazsa, siz soğanı üç ay sonra depodan çıkardığınızda, bugün çıkardığınıza göre, daha az kâr etmeyecek misiniz?”

Stokçular bu soruya ne cevap verirler bilmiyorum?

Sözcü’sü, Cumhuriyet’i, Birgün’ü.. Soğan muhabirlerini alsınlar..

Soğan profesörlerini de çağırsınlar..

Bir toplantı yapsınlar..

Bu arada, soğan üzerinden genel enflasyonu etkilemek istediklerine göre..

Ekonomi profesörlerini de davet etsinler..

“Eğer depodaki soğanlar üreticininse.. Üreticinin kâr etmesini istediğimizde.. Soğanın hemen piyasaya arzedilmesi kendisinin lehine değil mi? Bu ihtimal, üreticinin üç aylık depo kirasından kurtulması demek değil mi?”

¥

Polatlı’da depolarda 200 bin ton soğan bulununca..

CHP kafalılar hemen hesap yapmışlardı..

Netice ne çıkmıştı?

“Depolarda, Türkiye’nin ihtiyacını karşılayacak sadece 40 günlük soğan kaldı!”

Yani diyorlardı ki..

41. günde..

İşler mafiş!

Artık soğan moğan kalmayacak..

Ya 10 liradan alacaksınız.

Ya da hiç alamayacaksınız..

Depo baskınları artınca..

Bir de baktık ki..

Depolar soğan kaynıyor..

Muğla’da şu kadar ton soğan..

Mardin Artuklu’da şu kadar ton soğan..

Eee.

Bunları da eklediğimizde..

Şöyle kabaca bir hesap yaptım..

Sadece tespit edilen soğan miktarı..

500 bin tona çıkmış..

Allah bereket versin..

Felaket tellallarının.

Daha doğrusu karaborsacıların Sözcü’sünün hesabına göre..

60 günlük daha soğanımız bulunmuş..

40 gün de evvelden vardı..

Oldu mu 100 günlük soğan..

Ohh..

Daha baskın yapılmayan depoları da hesaba katarsak..

Artık biz de soğan profesörü olduğumuzdan, şu bilgiyi de verelim.. Soğan yılda bir defa, eylül ayında hasata başlanıp, ekim ayında bitirildiğine göre..

Gelecek sene eylül ayında, yeni hasat başlayacağından..

Şunun şurasında zaten 10 ay kaldığından..

Problem kalmadı demektir...

İşin esprisi bir kenara..

Olaylar bu kadar basit, bu kadar sığ, bu kadar acemice, gazete sayfalarında tartışıldığına göre..

Tarım Bakanlığı bu işe bir el atmalı..

Atmalı ve sadece karaborsacıları değil.

Onların yanı sıra..

Karaborsacıların medyadaki uzantılarını da..

Deşifre etmeli.. 

 

YORUM YAZ

  • ismetismet34 dk önce
    Mhp veya akp den biri açıklama yaptıgında bu açıklamaya chp den en az 3 yetkilinin ip den en az bir yetkilinin bazende hdp ve sp den bir yetkilinin tekrarlanan cevaplı eleştiri tenkitleri hatta hakaretleri veriliyor. Bazende çarşı pazarda sokakda menfi konuşanlarla desteklenerekde akp ve mhp nin söylemleri itibarsızlaştırılmaya çürütülmeye çalışılıyor. Tıpkı foxtv de yapıldığı gibi
  • alkanalkan39 dk önce
    ah be alibey imf memuru kemal dervişin 15 günde çıkardıgı 15 kanunla bu ülke 16 yıl idare edilmiyormu...
  • haydar MUMCU haydar MUMCU 44 dk önce
    sevgili kardeşim uzun yıllardır gazete ve köşenizi takip ederim. bu soğan konusu maalesef sizin anlattığınız gibi değil. bu konuyu hiç ama hiç bilmiyorsunuz. soğan üreticileri kimlerdirle başlayalım.. 1- sulu ve geniş arazisi ve maddi güçü yerinde köylü. bir yil bugday ektigi sulak arazisine ikinci yıl kotası varsa pancar veyasoğan eker. hasat yapınca ambarda depolar ve fiyatı istediği düzeye gelince tüccara toptan satar. yaklaşık %30 böyledir.2- az veya çok sulu arazisi olan ama ekiliş, sulama, çapa ve urun toplama masraflarını karşılayamayan köylü. bu gurup yillik rekoltenin yarısını uretir. basta sogan tuccarlari olmak uzere, ogretmen, doktor, esnaf, muteahhit vs parasi olan herkes bu sahislardan hayali sogan alip ekilisten once parasini koyluye oder. koylu de aldigi bu pesin para ile uretimi gerceklestirip hasat zamaninda urunu hayali olarak sattigi musteriye teslim eder. alan sahis ya tuccara toptan satar ya da depolar. 3- yüzde otuzluk kısım ise ürettiği soğan için masrafları veresiye yapar, ürünü hasat edince borçlarını ödeyecek kadarını hemen satar kalanını deposuna koyup uygun fiyat bulana kadar bekletir. yanı şu anda depolarda bulunan soğan sadece üreticiden ucuza kapatılmış ürün değil. rekoltenin %30 dan fazlasi bizzat ureticinin malı olup kalanın çoğu da üretim başlamadan peşin satılmış üründür. ayrıca yılın hangi döneminde soğan almak isteyen olursa mutlaka istediği kadar urun satıştadır. h
  • sefersefer47 dk önce
    Tıpkı sogan çürüdü haberlerinden sonra 1500-2000tl arası olan soğanın birden 6-7tl ye çıkması gibi az önce foxtv de fasulye nohut-mercimek hastalık rekolte düşük haberleri ziraat odalarındandan bir yetkilininde desteklenir açıklaması ile verildi. Bu kadar devlet üstüne gitmesine rağmen stokçularda ne bu cüret
  • DenizDeniz1 sa önce
    Sayın reisimiz ve tarım bakanımız ne dedi" halkımız zenginleşti et tüketimi arttı o nedenle fiyatlar artıyor".Soğan tüketimi de bundan olmasın?
  • m ali km ali k1 sa önce
    birde devletin yaptığı zamları anlatsan ya Ali Bey.
  • ÇiftçiÇiftçi1 sa önce
    ... Bakın hükümet lisanslı depoculuğu(stokçuluk) kendisi destekliyor. Bunun için teşvik veriyor. Stok yapma suç değildir. O dediğiniz depolara ceza kesilebildimi yok. Göstermelik bir kaç depo. Sadece popilizm yapılıp kominist despotlukla insanların mallarına çökülüyor. İnsanlarda adaletin olmadığı bu düzende korkudan ses edemiyor. İsteyen malını depolar karışamazsın. Bilinçsiz yaparsa zaten iflas eder. Hele çürüme olan gıda da bu risklidir. Dahası bunun da bir oyun olduğunu düşünüyorum. İnsanları kandırıp batırdıkları ekonomiden oy kaybedecekleri için suçlu icat ediyorlar. Orta da stokçu varsa o da akpartili zaten. Çiftçiyi bitirdiniz. İtlal edecek dolar kalmayınca ağlamayın. Amerikan şirketlerinin adamını tarım bakanı yapıyorsunuz. Adam çiftçiyi batırmak için elinden geleni yapıyor.O kadar kolaysa gelin siz çiftçilik yapın. Şu an Konyada toplulaştırma adıyla zulüm yapılıyor. İnsanların arazileri ekilemez hale getiriliyor. Çiftçi para kazanamayınca ürtimi bırakıyor. Gübre,mazot,tohum,elektirik fiyatlarını ve buradaki soygunu neden dile getirmiyorsun. Şehirdeki bedavacı yiyip,içip çiftleşmekten başka birşey bilmeyen kitleleri kandıra durun bakalım, nereye kadar...
  • AndızAndız1 sa önce
    Ali bey her ne kadar "Olaylar bu kadar basit, bu kadar sığ, bu kadar acemice, gazete sayfalarında tartışıldığına göre.." dese de iki gündür soğanla yatıyor soğanla kalkıyor maaşallak!.. Ne de olsa soğana karşı verilen "kurtuluş savaşını" iktidar kazandı!.. Stokçu mıtokçu hikaye, bu olay tamamı ile "dış güçlerin" bir tezgahı!?.. Allah hem yazara hemde iktidardakilere akıl fikir versin.
  • ottootto2 sa önce
    İlhan Bey, neden önce ithalata başlansın ki? Madem depolar dolu. Neden durup dururken döviz harcayalım? O depolar boşalsın ki fiyatlar gereksiz şişmesin. Böylece hem fiyatlar düşecek, hem de ithalata dövizimiz gitmeyecek. Ha şu olur. Üretim yetersizdir ve ihtiyaç vardır, o zaman eyvallah mecburen ithalat yapılır.
  • İkrarİkrar2 sa önce
    Benim sozum Nevsehirliye ,sogan saticilar hep akp ,imis vaybe sansa bak neden kapatilsin varsa hata hatirlatilsin,neden yetkilere ihbar edilmiyor .birde israfi dizginlemek lazim gecen videolari dinledikce bizim bildigimiz fakir insanlarin aclikdan oldugunu duyariz fakat obezite olanlar hem hastliklarla ugrasiyorfakir bildiklerimizden,daha cok oluyormus.istastik.gecen bir vatandas is bulamadiginisimdi erkek is bulamazken kadini da isci yapmak tipki erkege inat bak senden bir eksigi yok sana muhtac deyil gibi calismaya zorlaniyor kadin erkek calisinca disaridan ,hazir yemek zorunda kaliyor.evde bilasik camasir utu, bir kahve icecek olsa kocasina bir kahve yap da icelim diyor cocugu kireyse verilip gecen gorduk susturmak icin ustune kapanip suuuus diye bagiriyor boyle aile hayatini kim benimser yorgun gelen ciftler ne hevesi kaliyor gecen isyerinde mudur calisaniyla ask yasiyor is sshibi kovuyor is kurallarina sadakatsizlik, calisma ahlakini kotuye kullaniyor hani bir suyu yudum icmek gibi bir lokmayi yavas hazmeder gibi hayatida depereme deyil guzel ahlakli hayat yasamayi yetkililer fikkate alir da guzel yasamak bize.kalir.
  • Ilhan taşdelenIlhan taşdelen2 sa önce
    Sayın ali bey bu durumda hükümetin harekete geçmesi Lazım değilmi hemen ithalat kartıni kullanması gerekmezmiÇok yavaş hareket ediyorlar önümüzde birde seçim var
  • İkrarİkrar2 sa önce
    Herkese iyi bir gun dilegile,bazen duyariz ulkeyi medya,ve zenginler yonetir diye.niye zengin yonetimi kotulemek icin misal sogani,stok eder onun haber kolu duyurur, piyasada sogan yok pazarda 5tl.gibi birbirinin,destekcisi bir zaman ecevit hukumetini karalamak icin halka benzin olmadagini ulkenin iflaz ettigini.fakat benzini belirli kisiler benzini sehire sokmuyor onlar sehir disinda benzini paylasiyorbunu kemal sunal filiminde anlatiyor filimin adi deli deli kupeli.evet haset cekememezlik basariyi hazmedemek bunu yapan kendi halkimiz.halkimiz vatan mudafasinda uc ovun yiyecegi yoktu vatan icin dusman,icin yemesede karni tokdu cunku baskada imkani yoktu.sunu unutmatin eskiya dunyaya hakim olamaz benim icin stokcusu da onlara destek olanlarda ayni konumda sogan insanin temel gidasidir insan hayatini yasantisini zorlastiran,yaratilis hatasidir iste Akitin ozelligi burda halkinin menfati sozkonusu oldugunda gozu sogandan yasarmasada yapilan haksiz kazanc veyaihtidari kotuleme yapanlari sorguluyor aglamasibu millet bunu hak etmiyor.
  • NurullahNurullah2 sa önce
    Süper. Bravo. Helal ya işte bu. Bu hassasiyeti aynı şekilde diğer konularda da bekliyoruz. Tek endişem; bu hassasiyet ve bu takip seçime kadar yapılıp sonrasında yine başıboş eski düzene mi dönecek?
  • emiremir2 sa önce
    Soganin dusmesi bir yildaki dolar kuru farkinida dusurdumu
  • ali telliali telli3 sa önce
    Bence bu sogan işi chpkk nın işi.
  • HaticeHatice5 sa önce
    Tuvalet kagitlari ve buna benzer kagitli urunler cok pahali satiliyor ayni zamanda etiketle kasa ayni degil bu tur yerlerden dar gelirliler alisveris yapiyor bunlarin cok iyi denetlenmesi gerekir
  • HaticeHatice5 sa önce
    Bu is soganla bitmiyor tabide 2018 ocak ayindan bu ayakadar doviz yukselmeden secimler olmadan once herseye zam yaptilar ve tayyip bey bunu farketti sonra secim karari aldi allahtan tayyip bey ulkemizdeki olaylari cabuk kavriyor veya farkediyor diyelim sorunlarin ne oldugunu buluyorda cevresibdekiler onlem almakta zorlaniyor secimden sonra zaten fiyatlar yukselmeden once kk ve surekasi buyukelcilerle bir gizli gorusme yapmisti bu gorusmede bir suru hukumeti zorda birakacak kararlar almisti sonra bu kararlari uygulamayabasladilar once fiyatlari yukselttiler sonra doviz sonra stokculuk basladi ve hala hic bir yerde gercek anlamda indirim yok A101 Bim kucucuk bir tandir ekmegine durmadan zam yapiyor firinlarda ekmek fiyatlari ayni Bim A 101 fiyat artislarini durdurmuyor tjvalet
  • NevşehirliNevşehirli6 sa önce
    Bizim ilçede doğan tüccarlarının hepsi AK PARTILI.Kapatın AK PARTİ'YIsoğan 0.5tl'ye hemen iner.
  • tuzcutuzcu7 sa önce
    Sadece et tüketimi değil soğanı da fazla kaçırmaya başladık galiba....Belki nüfus aniden artmış da olabilir....Turistleri pek hesaba katmıyoruz ne yer ne içerler hesap eden var mı? Ne bulursak yemeye başladık sanki....Yedikçe yiyoruz bu kadar yemeye hiç bir şey yetişmez ki....

Ali Karahasanoğlu

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