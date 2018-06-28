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Sevinin CHP’liler, Tayyip Erdoğan gerçekten kaybetti!

28 Haziran 2018 Perşembe

 

Müthiş bir şey bu..

İnanılmaz bir sonuç..

Yok yok..

24 Haziran’dan değil..

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden de değil, milletvekili seçimlerinden de değil..

24 Haziran ile ilgili, şu ildeki, bu bölgedeki bir sonuç değil..

Türkiye’de yönetime gelmek için CHP’ye ümit olacak bir sonuç değil..

Ama olsun.

O ki Tayyip Erdoğan yanıldı..

Erdoğan’ın Dünya Kupası’nı alacağını tahmin ettiğini söylediği Almanya..

 G. Kore’den uzatmalarda iki gol birden yiyerek, Dünya Kupası’na, hem de gruplardan bile çıkamayarak.. Hatta.. Grupta sonuncu olarak veda etti..

İşte buradan başlamalı, CHP işe..

Kolları sıvamalı..

“Tayyip Erdoğan yanıldı.. Dünya kupasını kimin alacağını bilemedi.. Favori gösterdiği Almanya, grubundan bile çıkamadan, kupaya veda etti... Artık bu sefer tamam.. Tayyip Erdoğan gitmeli” diyerek yola çıkıp..

İktidarı yerden yere vurmalı!

CHP’nin neyine, Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’nin yönetimi ile ilgili açıklamalarına eleştiri getirmek?..

Erdoğan’ın, dünya egemenlerine posta koyan açıklamalarına itiraz etmek?..

Erdoğan ne diyorsa, o çıkıyor..

Erdoğan’a hangi konuda itiraz ederlerse, orda haksız çıkıyorlar..

“Erdoğan artık birinci turda kazanamaz” dediler..

Olmadı...

“İkinci tur garanti.. İkinci tura kalınca da, muhalefetin adayının kazanacağı garanti” dediler..

İkinci tur falan hayal çıktı..

En yakın rakibine, 10 milyon oy fark atarak Erdoğan kazandı..

İkinci adayın oy oranı % 30.6..

Erdoğan’ın oy oranı % 52.6..

Arada..

Tam % 22 oy farkı var..

Daha neler dediler, Erdoğan’ın hangi açıklamalarına itiraz ettiler de, hepsinde haksız çıktılar..

Biraz utangaç tavırlarla..

“Cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan haklı çıkabilir ama.. Millet Meclisi’nde kesin gidiyorlar.. Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildiğine sevinemeyecek. Çünkü Meclis’te MHP ile ittifakla da olsa, artık 301 milletvekili alamıyorlar.. Muhalefet 301’i garantiledi..” dediler..

Bunda da yanıldılar..

16 senedir, girdiği her seçimden birinci çıkan AK Parti..

24 haziran seçimlerinde de.. Yine birinci çıktı.. 

Yetmedi..

Önümüzdeki süreçte yürütme gücünü elinde tuttuğu gibi.. Yasama organında da, kurduğu ittifak sayesinde hakimiyetini sürdürdü..

TBMM seçimi açısından da, Erdoğan amacına ulaştı. Muhalefet yanıldı..

“Bunlar seçim tahminleri. Biraz da somut verilerden örnek versen” diyebilirsiniz..

Verelim o zaman..

Mesela..

“24 Haziran’da Erdoğan cumhurbaşkanı seçilirse, dolar 5 TL olur” dediler..

Daha fazlasını da söyleyenler oldu..

“Erdoğan seçildiği takdirde, seçimin ertesi günü, dolar 6 TL’dir” dediler..

Ne oldu?

Var mı dolar kurunda bu yönde bir değişikliği gösteren emare?

Yok..

Tam aksine..

Dolar aşağılara doğru göz kırptı..

İndi inecek de..

Biraz utanıyor..

Seçim sonrasında hemen ilk günlerde, 24 Haziran öncesindeki yükselişin açık bir “dış operasyon” olduğunu gizlemeye çalışıyorlar..

Şöyle birkaç gün, olduğumuz yerde sayalım da..

“Ayıp olmasın” diyorlar..

Ekonomiye girince..

Patatesten bahsetmeden olmaz..

Seçim öncesinde, bir de baktık ki, 1 TL’lik patates soğan, 6 TL oluvermiş..

Tayyip Erdoğan bizzat kendisi bu konuya girmemişti..

Bakanları açıklama yaptı: “Spekülasyondur.. Bir haftaya kadar normal fiyatlarına geri döner.”

Nitekim..

Dün itibari ile fiyatlar kimi yerlerde 2, kimi yerlerde 3, kimi yerlerde 4 TL’ye kadar indi..

İnmeye de devam ediyor..

Oysa olayın arka planını o kadar bilimsel verilerle açıklıyorlardı ki..

Ağzınız açık dinlemek zorunda kalıyordunuz..

“Patatesin tabii ki fiyatı artacak.. Ekim alanları daraldı.. Destekler geri çekildi.. Üretim azalınca, hali ile fiyatlar da yükseldi..”

Oysa bu söylenenlerin hepsi, işkembeden sallama palavralardı..

Piyasa, üç tane karaborsacının eline teslim olmuştu..

Olay farkedilir farkedilmez.. Müdahale geldi..

Fiyatlar tekrar normale doğru inişe geçti..

Daha birçok konuda, AK Parti’nin.. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın söylemleri ile..

Muhalefetin söylemlerini karşılaştırdığınızda..

Zaman tünelinden geçirerek değerlendirdiğinizde..

Sözleri doğru çıkan, hep AK Parti olmuş.. Hep Tayyip Erdoğan olmuş..

Yanılan ise..

Bir değil, iki değil, üç değil.. Hepsinde, muhalefet olmuş..

Onun için diyorum..

Muhalefet, böyle bir fırsatı, bir daha yakalayamaz..

Erdoğan’ın, Dünya Kupası’nda Almanya’yı favori gördüğünü belirten 12 Haziran’daki açıklamasını ellerine alsınlar..

Futboldan anlayan(!) uzman yöneticilerine yorumlatsınlar..

“Tayyip Erdoğan futboldan anlamıyor” ile konuya girip...

Bu söylemi geliştirmeliler..

Bir zamanlar Kasımpaşa’nın sokaklarında.. Sonra Fatih’te imam hatip lisesinde.. Sonra belediyede.. Yıllarca top peşinde koşmuş Tayyip Erdoğan.. “Bakın futboldan anlamıyormuş” diye propagandaya başlayıp..

Kendilerine Erdoğan’ın yanıldığını gösteren bir avuntu malzemesi bulmanın sevinci ile..

Yeri göğü inletmeliler..

Seçime bir gün kala, Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan Marmaray ile Kadıköy’e geçip. Erdoğan’ın başlayıp, Erdoğan’ın bitirdiği metro ile Maltepe’ye gelip.. Sosyal medyada birbirlerini gazlayarak, akşam da meyhanede “Şerefine Tayyip.. Şerefine Tayyip” diye bağırmakla olmuyor bu işler..

Türkiye’nin yönetimi ile ilgili bir yanlış bulamasanız da.. Futboldan bir yanlış bulmuşsunuz.. 

Yürüyün üzerine Erdoğan’ın.. Belki bu yoldan devirirsiniz, Erdoğan’ı!

 

YORUM YAZ

  • HarunHarun11 sa önce
    Lan Sami soner’in bilgisi ne de doğruları yazacak.Yalçın Küçük kulağına üflüyor o da ben yazdım diye hava atıyor.Senin gibi sazanlar da üstüne atlıyor.
  • MertMert16 sa önce
    Abi kralsın, harika bir makale...
  • PatatesPatates19 sa önce
    Siz de biliyorsunuz ki secim neticesi ilan edildigi gibi degil. Secim gecesi olanlar hala mechul..Gercekten kazanan kim? Neden bu yola gidildi de Akp ve Erdogan kazandirildi? Elbet bir gün cikar gercekler ortaya...AHMET adli yorumcuya: Köyde konustugun kisiler dogru diyor, destek var ama iste bu destekten dolayi insanlar tembellige ve yalana alistilar.Bizim köyde de yazin 15 aile ama kis oldu mu 1 aile kaliyor. Kimse tarlayi ekmiyor, ama onbinlerce lira tarlayi ekmedigi halde para aliyor devletten...
  • CHDPKKCHDPKK18 sa önce
    Chdpkk = yalan,iftira,bölücülük,kavga ,şiddet ve terör
  • KanuniKanuni16 sa önce
    İsrail mahkemesi suçsuz ebru õzkan'ı tahliye etmiyor bizim mahkeme ağırlaştırılmış müebbet cezası onanmış Mehmet altan' ı tahliye ediyor siz halamasal anlatıyorsun uz. Yazık Niyazi şehitlere. Biri ip atíyordu diğeri masamda görürsem imzaları m diyordu. Yuh olsun bana ki bunlara oy verdim. Yuh ki ne yuh!
  • ErdoğanErdoğan19 sa önce
    AĞZI OLAN KONUŞUYOR AK PARTİYİ ELEŞTİRMEK İÇİN İŞKEMBEDEN ATMAYA DEVAM EDEN BAZI EMBESİL BEYNİ ARTIK SÜNGER HALİNE GELMİŞ BEYNİNİN ÇEPERİNİ DSİKTİM.DALLAMALARI BURDA YORUM YAPMAYA DEVAM EDECEK KADAR UTANMAZ ARLANMAZLAR ULAN Bİ DEFOLUN GİDİN YOK SA HEPİNİZİ TEKER TEKER ...
  • habil sünbülhabil sünbül11 sa önce
    üç beş karaborsacı stokçuyu devletimiz bulup ifşa etsin ve gereken ceza verilsinibreti alem için ki bir daha başka kimselerde bu işlere kalkışmasın derim ben bir garip vatandaş olarak...
  • OzkanOzkan14 sa önce
    Ali bey secim bitmis kazanan kazanmis. Secimlerin kazanani zaten parti ya da sahis degildir her zaman Ulkedir. Simdi ulkemizin sorunlari varken cocuk gibi chplileri kizdiran tahrik eden yazilar yazmanizi ne islama ne ulkemize ne de yazarliga... hicbir yere koyamiyorum.
  • can ugurcan ugur15 sa önce
    ALMAN YEŞİLLER PARTİSİNDEN cem özdemir mal ı ( almanya erdoğan yüzünden kaybetti' demiş. şimdiden dediğini yapmış ali bey.:))))
  • samisami16 sa önce
    bir tanede soner yalcin gibi bilgi verici yazi yazdigini okuyamadan göcüp gidecez dünyadan. resmen dedikodu yazarisin. capsiz vizyonsuz bilgisiz. incir cekirdegini doldurmaz, güya hiciv yapmissin aklinca. yaz ekonomimiz ne olacak suriyeye irak a girdik nedir son durum, bob bittimi devammi, ne olacak bundan sonra?
  • İkrarİkrar19 sa önce
    Selam ve dua ile hayirli gunler mubala bir gun hocayi dilerken doyle sohbet ediyordu mubala olmasin sordum o an hocya hocam nedir mubala dedi kadir mubala fazla abarti oldugundan cok buyuk bir misal verirken tam aynisi benzeri olmaya bilir gercekden cok olmayan tahmini dinleyeni yaniltmakbu secimde oyle de oldu tahmin yurutenler hayalini kafadinda buyutenlersonuc kocamsn bir balon ici bos hava civa genelde avcilar palavra atar yuz kus vardi 99 ,nu vurdum birtanesini kacirdim chp bir akil hocasi lazim hatalarini gorsunler diye sucu baska yerde aramaz ince baskasina yenilgisini anlatirken sanki kendisi farklilaf becerisini avukatlarda yapiyor nafile kazanirim diye aliyor oda benim gibi allaha yalvariyor geriye ne kaliyor kimisi agliyor kimi dert yaniyor kimi de care ariyor
  • HakHak18 sa önce
    S.s.aleykùm. kardesim benim yorumum dunku akit tv de baro ve avukatlar uzerine.neden devlete hainlikedenler saldiranlar MILLETVEKILIAVUKATSAVCI DOKTORYNIVERSITE OGRENCISIASKEROluyor.Vatana millete yamukluk yapan askerden kacan Devlet kadrolarina alinmasin.Er ve aileleri canini ortaya koyarken sivil hayatta adeta surunuyor.ama onlar yuksek maasla veihanetle yasiyorlar.Sizden duyuyoruz.kac tane avukat onlardan.ondan sonra omur boyu ceza alanlar tek tek serbest kaliyor...
  • LeyiLeyi23 sa önce
    ali kardeş seçim oldu bitti reise ve arkasındakilere hayırlı olsun. Şimdi çalışma zamanı. Böyle gereksiz yazılar yazacağına patates ithalatını yaz çiftçinin çıkmazlarını yaz israille devam eden ticareti yaz memlekete ümmete bir hayrın olsun, arkandan hayır dua edilsin
  • AHMETAHMET22 sa önce
    Yorumcu Leyi, şehirde masa başında utanmadan çiftçiyi yaz diyorsun. Her yıl köyüme gidiyorum ziyarete. Konuştuğum kişiler" yemde destek var, sütte var, mazotta var. Kredi de çekebiliyoruz. Allaha şükür" diyorlar. Herkes kooperatife süt satıyor. Köye kanalizasyon yapılmış ve sokaklara taş da döşenmiş.SadeceKahvehanedeoturup, hayvanlarla uğraşmayıp lak lak yapan , iş bilmez bir kaç kişi var. Köyümde en fazla oy AK Partiye çıktı.
  • ademadem16 sa önce
    almanya salağı yine erdoğanı suçlamış neymiş mesut onunla birliktte fotoğraf çektirmiş bu kadar rezalet aptallık görülmemiştir
  • erginergin18 sa önce
    AKP nin oy kaybındaki etkenlerden biri de:AKP mensuplarından herhangi birinin bazı yanlışlarının tüm partiye mal edilmesi ,şaibeli bir parti algısının yaygınlaştırılması. Hadi muhalifler, muhalifliğiniyaptı diyelimAmagüya AKP yanlılarınında bu teraneye katılması.güya " uyarı, iyiliği için "ayakları ile bunu yaptılar. Oysa sen "uyardım" diyorsun ama aslında suç yüklüyorsun ve insanlarda nasıl bir algı oluşturduğunun farkında mısın …(hele de seçim öncesinde)
  • Yılmaz Yılmaz 20 sa önce
    Ey benim gibi Tayyib Erdoğana oy verenler bakın bize neler diyorlar onları mahvetmişiz dünya onlara dar olmuş rabbim onlara iktidar yüzü göstermesin https://odatv.com/elveda-benim-seyh-ucuran-halkim--27061821_m.html
  • ahmet ceylanahmet ceylan18 sa önce
    evet ak partiliyim ama yinede kılıçdaroğlu kazandı nedeni pkklıları meclise taşıdı ben burdan soruyorum şimdi cumhur başkanımıza acaba mahalli yerel seçimlerde ne vaat edecek 31bir yıllk devlet memuruyum ek göstergem 1100 ama seçim vadinde 3600 ek göstergeyi kime verdi.polis hemşire .öğretmene herhalde yerel seçime bu memurlarla gidecek görüşürüz zamanı geldiğinde
  • Mehmet AliMehmet Ali19 sa önce
    Patatese nasıl müdahale edildi! İthalata izin verilerek. Daha önce hayvan ithalatına, pirinç ithalatına da izin verilerek fiyatlar indirildi. Beyler, büyük resmi görelim. Senin çiftçin rekabet edemez global dev gıda firmaları ile. Tek tek bütün gıda üretimimizi baltalıyorlar ve bunun farkına varamayan bir hükümetimiz var. Herkes hakkettiğini yaşar.
  • evetevet12 sa önce
    Pinokyo kemal ı chp liler başa getirmediki chp lilerde gönderebilsin. DERİN GÜÇLERGÖREVE GETİRDİ. PORNO KASETİ İLE.artık kılıçdaroğlunun gitmesinede yine derin güçler karar vereir. kimse boşunauzülmesin yada sevinmesin. Pinokyayatahammül edinbaşak çare yok.
  • fgumusfgumus14 sa önce
    almanya elenir tabi. iyi de oldu. avrupada yükselen aşırı milliyetçi ve islam düşmanı akımlar oturup düşünsünler. böyle giderse ekonomileri de bozulacak.takımın çoğu alman olmamasına rağmen, milliyetçilikten dem vurup sırf Tayyip Erdoğanla poz verdiler diye Türk futbolcuları tefe koyup morellerini bozdular. Tunuslu, portekiz, ispanyolve diğer ülkelerden futbolcuları da bu akımdan etkilenip maça konsentre olamadılar
  • AliAli16 sa önce
    Ya biraz da özeleştiri.Patates soğanı stoklayanlar ifşa edilsin.PKK Meclis’te ise öv vekillerinin bir gecede maaşı artıyordu şimdi düşsünler,ne de olsa bizimkiler milletvekilliğini Allah rızası için yapıyor(!)Madem doğudaki yatırım yerlerinde hdp yüzde 80 alıyor besle kargayı oysun gözünü oluyor kaçak elektrik vergi vs konularında devlet işine baksın beleşçilik bitsin.
  • Güney DoğuluGüney Doğulu12 sa önce
    SAMİ rumuzlu şahıs algı operasyonundan başka birşey bilmeyen ve senaryo yazarı soner'i okumana devam et. Anlaşılan bilgi dağarcığın onunla besli. Buralara kadar gelipte yorum yaptım sanma kendini. CumhurunBaşkanı seçildi, yasamada emin ellerde. FETÖ'sü, PKK'sı, hainlerin başlarına neler gelecek, neler? . Uykularınız kaçtı değilmi. Geceleri altınıza kaçıracaksınız. Lastik bezlerinizi hazır edin. Meskenlerinize girilmez artı pis kokudan. Anca gidersiniz CHP KK ince FETÖ İP meral SP ingiliz temel, HDP -PKK bebek katilleri selo -katil Amerika, emperyalist siyonist AB, işgalci çocuk katili İsrail ve sizin gibi hain işbirlikçiler haydi bakalım ikileyin....
  • erhanerhan15 sa önce
    bu nasıl bir psikolojik ve patolojik bir hal ki,bu iktidar döneminde kimsenin yaşam tarzına karışma, müdahale, kısıtlama yapılmadığı gibi herkes kendi yaşam tarzına göre yaşadığı hatta ağzına gelen her türlü lafları ettiği ,her türlü itham, iftira ,isnatlar da, tehditlerde bulunduklarıhalde, Hala kalkıp "diktatörlük" diyorlar.Niye çünkü onlar, muhafazakarlara onların oyu ile gelenlere tahammülleri yok. bunu bir türlü hazmedemiyorlar, kabullenemiyorlar. Ve çünkü alışmışlar bir kere bu kesimleri küçümsemeye
  • serdar61serdar6119 sa önce
    .....İki üç tane karaborsacıya devlet hükmedemiyorsa bizim günahımız ne..BU ÇİFTÇİYE DESTEKTEN BAHSEDİP HER YIL KÖYÜNE GİDEN AHMET SENE BUNDAN 20 YIL ÖNCE DÜNYANIN 7 ÜLKESİNDEN BİRİYDİK KENDİ KENDİNE YETEBİLEN ŞİMDİ HERŞEYİ İTHAL EDİYORUZ..
  • Güney DoğuluGüney Doğulu12 sa önce
    SAMİ rumuzlu şahıs algı operasyonundan başka birşey bilmeyen ve senaryo yazarı soner'i okumana devam et. Anlaşılan bilgi dağarcığın onunla besli. Buralara kadar gelipte yorum yaptım sanma kendini. CumhurunBaşkanı seçildi, yasamada emin ellerde. FETÖ'sü, PKK'sı, hainlerin başlarına neler gelecek, neler? . Uykularınız kaçtı değilmi. Geceleri altınıza kaçıracaksınız. Lastik bezlerinizi hazır edin. Meskenlerinize girilmez artı pis kokudan. Anca gidersiniz CHP KK ince FETÖ İP meral SP ingiliz temel, HDP -PKK bebek katilleri selo -katil Amerika, emperyalist siyonist AB, işgalci çocuk katili İsrail ve sizin gibi hain işbirlikçiler haydi bakalım ikileyin....
  • MEMLEKETİMMEMLEKETİM19 sa önce
    AHMET ÇİM GÖZÜNÜ SEVEYİM.ÜLKEDE TRAKTÖR SATIŞLARI ARTMIŞ.ÇİTÇİYE HERTÜRLÜ DESTEK VAR.REİSE KİMLER DÜŞMAN HDP PKK İSRAİL FETÖ DEAŞBUNLAR BİTMEK ÜZERE.BUNLARIN ELEMANLARI DEVAMLI REİS İ KÖTÜLÜYOR
  • Yunus 16Yunus 1611 sa önce
    MİLLET ERDOĞAN I SEVİYOR, İNANIYOR. % 52.5 AK PARTİ % 42.4 DEMEKKİ KAPI KAPI OY TOPLANMIYORMUŞ. O ESKİDENDİ 80 Lİ YILLARDA KALDI. KİMSE KİMSEYİ KANDIRMASIN. TEŞKİLATLARDA ÇALIŞIYORUZ DİYENLER EŞİNİN YA DA ÇOCUĞUNUN NEREYE OY VERDİĞİNDEN EMİN Mİ?
  • abçabç11 sa önce
    Adamlar her seçimde yanılmasına rağmen ille de gezici denen ankete inanıyor kılavuz ediniyorlar. Erken kutlamaya başlıyorlar. Uyanınca...

Ali Karahasanoğlu

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