Sevinin CHP’liler, Tayyip Erdoğan gerçekten kaybetti!

Müthiş bir şey bu..

İnanılmaz bir sonuç..

Yok yok..

24 Haziran’dan değil..

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden de değil, milletvekili seçimlerinden de değil..

24 Haziran ile ilgili, şu ildeki, bu bölgedeki bir sonuç değil..

Türkiye’de yönetime gelmek için CHP’ye ümit olacak bir sonuç değil..

Ama olsun.

O ki Tayyip Erdoğan yanıldı..

Erdoğan’ın Dünya Kupası’nı alacağını tahmin ettiğini söylediği Almanya..

G. Kore’den uzatmalarda iki gol birden yiyerek, Dünya Kupası’na, hem de gruplardan bile çıkamayarak.. Hatta.. Grupta sonuncu olarak veda etti..

İşte buradan başlamalı, CHP işe..

Kolları sıvamalı..

“Tayyip Erdoğan yanıldı.. Dünya kupasını kimin alacağını bilemedi.. Favori gösterdiği Almanya, grubundan bile çıkamadan, kupaya veda etti... Artık bu sefer tamam.. Tayyip Erdoğan gitmeli” diyerek yola çıkıp..

İktidarı yerden yere vurmalı!

CHP’nin neyine, Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’nin yönetimi ile ilgili açıklamalarına eleştiri getirmek?..

Erdoğan’ın, dünya egemenlerine posta koyan açıklamalarına itiraz etmek?..

Erdoğan ne diyorsa, o çıkıyor..

Erdoğan’a hangi konuda itiraz ederlerse, orda haksız çıkıyorlar..

“Erdoğan artık birinci turda kazanamaz” dediler..

Olmadı...

“İkinci tur garanti.. İkinci tura kalınca da, muhalefetin adayının kazanacağı garanti” dediler..

İkinci tur falan hayal çıktı..

En yakın rakibine, 10 milyon oy fark atarak Erdoğan kazandı..

İkinci adayın oy oranı % 30.6..

Erdoğan’ın oy oranı % 52.6..

Arada..

Tam % 22 oy farkı var..

Daha neler dediler, Erdoğan’ın hangi açıklamalarına itiraz ettiler de, hepsinde haksız çıktılar..

Biraz utangaç tavırlarla..

“Cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan haklı çıkabilir ama.. Millet Meclisi’nde kesin gidiyorlar.. Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildiğine sevinemeyecek. Çünkü Meclis’te MHP ile ittifakla da olsa, artık 301 milletvekili alamıyorlar.. Muhalefet 301’i garantiledi..” dediler..

Bunda da yanıldılar..

16 senedir, girdiği her seçimden birinci çıkan AK Parti..

24 haziran seçimlerinde de.. Yine birinci çıktı..

Yetmedi..

Önümüzdeki süreçte yürütme gücünü elinde tuttuğu gibi.. Yasama organında da, kurduğu ittifak sayesinde hakimiyetini sürdürdü..

TBMM seçimi açısından da, Erdoğan amacına ulaştı. Muhalefet yanıldı..

“Bunlar seçim tahminleri. Biraz da somut verilerden örnek versen” diyebilirsiniz..

Verelim o zaman..

Mesela..

“24 Haziran’da Erdoğan cumhurbaşkanı seçilirse, dolar 5 TL olur” dediler..

Daha fazlasını da söyleyenler oldu..

“Erdoğan seçildiği takdirde, seçimin ertesi günü, dolar 6 TL’dir” dediler..

Ne oldu?

Var mı dolar kurunda bu yönde bir değişikliği gösteren emare?

Yok..

Tam aksine..

Dolar aşağılara doğru göz kırptı..

İndi inecek de..

Biraz utanıyor..

Seçim sonrasında hemen ilk günlerde, 24 Haziran öncesindeki yükselişin açık bir “dış operasyon” olduğunu gizlemeye çalışıyorlar..

Şöyle birkaç gün, olduğumuz yerde sayalım da..

“Ayıp olmasın” diyorlar..

Ekonomiye girince..

Patatesten bahsetmeden olmaz..

Seçim öncesinde, bir de baktık ki, 1 TL’lik patates soğan, 6 TL oluvermiş..

Tayyip Erdoğan bizzat kendisi bu konuya girmemişti..

Bakanları açıklama yaptı: “Spekülasyondur.. Bir haftaya kadar normal fiyatlarına geri döner.”

Nitekim..

Dün itibari ile fiyatlar kimi yerlerde 2, kimi yerlerde 3, kimi yerlerde 4 TL’ye kadar indi..

İnmeye de devam ediyor..

Oysa olayın arka planını o kadar bilimsel verilerle açıklıyorlardı ki..

Ağzınız açık dinlemek zorunda kalıyordunuz..

“Patatesin tabii ki fiyatı artacak.. Ekim alanları daraldı.. Destekler geri çekildi.. Üretim azalınca, hali ile fiyatlar da yükseldi..”

Oysa bu söylenenlerin hepsi, işkembeden sallama palavralardı..

Piyasa, üç tane karaborsacının eline teslim olmuştu..

Olay farkedilir farkedilmez.. Müdahale geldi..

Fiyatlar tekrar normale doğru inişe geçti..

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Daha birçok konuda, AK Parti’nin.. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın söylemleri ile..

Muhalefetin söylemlerini karşılaştırdığınızda..

Zaman tünelinden geçirerek değerlendirdiğinizde..

Sözleri doğru çıkan, hep AK Parti olmuş.. Hep Tayyip Erdoğan olmuş..

Yanılan ise..

Bir değil, iki değil, üç değil.. Hepsinde, muhalefet olmuş..

Onun için diyorum..

Muhalefet, böyle bir fırsatı, bir daha yakalayamaz..

Erdoğan’ın, Dünya Kupası’nda Almanya’yı favori gördüğünü belirten 12 Haziran’daki açıklamasını ellerine alsınlar..

Futboldan anlayan(!) uzman yöneticilerine yorumlatsınlar..

“Tayyip Erdoğan futboldan anlamıyor” ile konuya girip...

Bu söylemi geliştirmeliler..

Bir zamanlar Kasımpaşa’nın sokaklarında.. Sonra Fatih’te imam hatip lisesinde.. Sonra belediyede.. Yıllarca top peşinde koşmuş Tayyip Erdoğan.. “Bakın futboldan anlamıyormuş” diye propagandaya başlayıp..

Kendilerine Erdoğan’ın yanıldığını gösteren bir avuntu malzemesi bulmanın sevinci ile..

Yeri göğü inletmeliler..

Seçime bir gün kala, Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan Marmaray ile Kadıköy’e geçip. Erdoğan’ın başlayıp, Erdoğan’ın bitirdiği metro ile Maltepe’ye gelip.. Sosyal medyada birbirlerini gazlayarak, akşam da meyhanede “Şerefine Tayyip.. Şerefine Tayyip” diye bağırmakla olmuyor bu işler..

Türkiye’nin yönetimi ile ilgili bir yanlış bulamasanız da.. Futboldan bir yanlış bulmuşsunuz..

Yürüyün üzerine Erdoğan’ın.. Belki bu yoldan devirirsiniz, Erdoğan’ı!