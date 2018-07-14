Oktar da “Maymundan geldik” diyor, itirazınız neye solcu akılsızlar!

Sol medya, kendisine yeni bir malzeme buldu..

Adnan Oktar’ın alamet-i farika olarak söyleyebileceğimiz yönlerini değil..

Ahlaksızlıklarını değil.

Kadınları istismar eden rezilce gösterilerini değil..

Bikinili kadınlarla karşılıklı oynaşmalarını değil..

Çünkü bunların hepsi, solcuların da günlük hayatta normal yaptıkları rezilliklerden..

Dolayısı ile..

Adnan Oktar’ın karşı çıkılması gereken yönleri üzerinden değil..

Yıllar önce evrim teorisine karşı çıkış amacı ile hazırladığı kitaplar üzerinden, karşıtlıklarını ortaya koyuyorlar..

Böylece..

Kendilerinin İslam karşıtlıklarını da ortaya koymaya çalışıyorlar..

Ne imiş?

Adnan Oktar, yıllar önce evrim teorisini çürütme amaçlı kitaplar hazırlamış..

Bu kitaplar, bilim karşıtlığı imiş..

Ne imiş?

Adnan Oktar, yıllar önce Kur’an Mucizesi diye bir kitap çıkartmış..

Eeee..

Ne olmuş, çıkartmış ise?

Tam olarak söyleyemiyorlar ama..

Adnan Oktar’ın son rezil halinden yola çıkarak..

Kur’an’ın mucize olması gerçeğini de yadsımaya kalkıyorlar..

Affedersiniz ama..

Benim kalın kafalı solcularım..

Evrim teorisine karşı çıktı diye.. Adnan Oktar’a bir düşmanlığınız var ise..

Bu düşmanlığınızı, Adnan Oktar size benzedikten sonra dillendirmeyeceksiniz..

Hatta Adnan Oktar üzerinden de dillendirmeyeceksiniz..

O düşmanlığınızı bizim üzerimizden yapabilirsiniz. “Bu Müslümanlar, yaratılışa inanıyorlar. Oysa biz ispat ettik, maymundan geliyoruz” diyebilirsiniz..

Adnan Oktar sizin hayatınıza döndükten sonra..

Onun yıllar önce derlediği bir kitap üzerinden, İslam’a karşıtlığınızı niye açığa vuruyorsunuz ki?

Yıllar sonra..

Adnan Oktar da karar vermiş.

sizler gibi olmuş..

Sizler de, “Maymundan geliyoruz” diyorsunuz..

O da..

Bunu sözle söylemese de..

Kadınları soyarak..

Kadın istismarına imza atmış..

Köleleştirdiği kadınlar üzerinden, tıpkı hayvanlar gibi çıplaklaştırdığı insanlar üzerinden..

Evrim teorisini kabullenmiş..

Maymundan gelindiğini, solcular gibi kabul etmiş..

Bu dakikadan sonra..

Siz, Adnan Oktar’a niye karşı çıkıyorsunuz ki?

O da sizden oluvermiş işte..

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Adnan Oktar’ın, yıllar önce derleme şeklinde hazırladığı Kur’an Mucizesi isimli kitap, solcuların rahatsızlık sebebi .

Soralım bu solculara..

“Kur’an Mucizesi sizi niye rahatsız ediyor?”

Şunu söyleseler, oturup konuşalım: “Bu kitabın içinde, İslam dinine aykırı cümleler var!”

Böyle bir iddiaları yok.

Zaten kendilerinin İslam ile bir ilgileri de yok..

Adnan Oktar’ı kendilerine bahane ederek..

Şunu demek istiyorlar:

“Kur’an’ı da, Kur’an’ın mucize yönünü de hayatımızdan çıkartalım.”

Sonra ne yapalım?

Solaklar gibi yaşayalım..

Nerde akşam, orda sabah..

Nerde bar, nerde pavyon, orda bitelim..

Nerde fuhşiyat; oraya demir atalım..

İyi de..

Zaten solcularla Adnan Oktar, yolun sonunda, bu noktada zaten buluşmadılar mı?

Adnan Oktar da.. Yıllar önce Kur’an Mucizesi kitabını derlerken..

O rezil hayattan uzak olunması gerektiğini söylüyordu..

Bugün geldiği noktada..

O rezil hayatın göbeğinde yer alıyor..

Şimdi Adnan Oktar ve grubunun.. Bizim de eleştirdiğimiz geldikleri noktada..

Aynen solcular gibi..

Alkollü içeceklere de fetva verdiklerini görmüyor muyuz?

Kadın çıplaklığına onay verdiklerine şahit olmuyor muyuz?

Kızlı erkekli eğlencelere imza attıklarını izlemiyor muyuz?

Adnan Oktar ve grubunun şu anki solcularla benzeşen bu yönleri gösterilip, “Aranızda bir fark yok ki” dememiz gerekir iken..

Solcular bizden önce davranıp;..

“Adnan Oktar eski yıllarda, sizin bugün de savunduğunuz davranışlara imza atmış” diyerek, dindar camiayı hedef tahtasına koyuyorlar..

Oysa aramızdaki fark şu:

Biz dün durduğumuz yerdeyiz..

Biz, Kur’an’ın dün de mucize olduğuna inanıyorduk..

Bugün de o inançtayız..

Biz, dün de evrim teorisinin bir yalan olduğunu söylüyorduk.. Bugün de aynı inançtayız...

Biz, dün de, İslam’ın insanları fuhşiyattan men ettiğini kabul ediyorduk.. Bugün de aynısını kabul ediyoruz...

Biz, İslam’ın alkollü içecekleri yasakladığına dün de iman ediyorduk. Bugün de iman ediyoruz..

Ama Adnan Oktar grubu..

Dün kabul ettiklerini..

Belki de kabul eder göründüklerini..

Yavaş yavaş evrim geçirerek..

İnkar etmeye başladı..

Solcuların inandığı gibi inanmaya başladılar..

Alkollü içeceklerin içilmesinde bir sakınca olmadığını iddia ettiler.

Kadınların soyulmasının, bikini ile tv ekranlarında boy göstermesinin bir zararı olmadığını iddia ettiler..

Tıpkı, solcular gibi söylemler geliştirmeye başladılar....

Tıpkı İslam’ı gericilik kabul eden kesimler gibi tavırlar sergilemeye başladılar...

Dolayısı ile, Adnan Oktar ve grubunun bugün yaptıklarından utanması gereken birileri var ise..

Onlar da, dindarlar değil, solculardır..