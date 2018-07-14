0553 313 94 23

Oktar da “Maymundan geldik” diyor, itirazınız neye solcu akılsızlar!

14 Temmuz 2018 Cumartesi

Sol medya, kendisine yeni bir malzeme buldu..

Adnan Oktar’ın alamet-i farika olarak söyleyebileceğimiz yönlerini değil..

Ahlaksızlıklarını değil.

Kadınları istismar eden rezilce gösterilerini değil..

Bikinili kadınlarla karşılıklı oynaşmalarını değil..

Çünkü bunların hepsi, solcuların da günlük hayatta normal yaptıkları rezilliklerden.. 

Dolayısı ile..

Adnan Oktar’ın karşı çıkılması gereken yönleri üzerinden değil..

Yıllar önce evrim teorisine karşı çıkış amacı ile hazırladığı kitaplar üzerinden, karşıtlıklarını ortaya koyuyorlar..

Böylece..

Kendilerinin İslam karşıtlıklarını da ortaya koymaya çalışıyorlar..

Ne imiş?

Adnan Oktar, yıllar önce evrim teorisini çürütme amaçlı kitaplar hazırlamış..

Bu kitaplar, bilim karşıtlığı imiş..

Ne imiş?

Adnan Oktar, yıllar önce Kur’an Mucizesi diye bir kitap çıkartmış..

Eeee..

Ne olmuş, çıkartmış ise?

Tam olarak söyleyemiyorlar ama..

Adnan Oktar’ın son rezil halinden yola çıkarak..

Kur’an’ın mucize olması gerçeğini de yadsımaya kalkıyorlar..

Affedersiniz ama..

Benim kalın kafalı solcularım..

Evrim teorisine karşı çıktı diye.. Adnan Oktar’a bir düşmanlığınız var ise..

Bu düşmanlığınızı, Adnan Oktar size benzedikten sonra dillendirmeyeceksiniz..

Hatta Adnan Oktar üzerinden de dillendirmeyeceksiniz..

O düşmanlığınızı bizim üzerimizden yapabilirsiniz. “Bu Müslümanlar, yaratılışa inanıyorlar. Oysa biz ispat ettik, maymundan geliyoruz” diyebilirsiniz..

Adnan Oktar sizin hayatınıza döndükten sonra..

Onun yıllar önce derlediği bir kitap üzerinden, İslam’a karşıtlığınızı niye açığa vuruyorsunuz ki?

Yıllar sonra..

Adnan Oktar da karar vermiş.
sizler gibi olmuş..

Sizler de, “Maymundan geliyoruz” diyorsunuz..

O da..

Bunu sözle söylemese de..

Kadınları soyarak..

Kadın istismarına imza atmış..

Köleleştirdiği kadınlar üzerinden, tıpkı hayvanlar gibi çıplaklaştırdığı insanlar üzerinden..

Evrim teorisini kabullenmiş..

Maymundan gelindiğini, solcular gibi kabul etmiş..

Bu dakikadan sonra..

Siz, Adnan Oktar’a niye karşı çıkıyorsunuz ki?

O da sizden oluvermiş işte..

Adnan Oktar’ın, yıllar önce derleme şeklinde hazırladığı Kur’an Mucizesi isimli kitap, solcuların rahatsızlık sebebi .

Soralım bu solculara..

“Kur’an Mucizesi sizi niye rahatsız ediyor?”

Şunu söyleseler, oturup konuşalım: “Bu kitabın içinde, İslam dinine aykırı cümleler var!”

Böyle bir iddiaları yok.

Zaten kendilerinin İslam ile bir ilgileri de yok..

Adnan Oktar’ı kendilerine bahane ederek..

Şunu demek istiyorlar: 

“Kur’an’ı da, Kur’an’ın mucize yönünü de hayatımızdan çıkartalım.”

Sonra ne yapalım?

Solaklar gibi yaşayalım..

Nerde akşam, orda sabah..

Nerde bar, nerde pavyon, orda bitelim..

Nerde fuhşiyat; oraya demir atalım..

İyi de..

Zaten solcularla Adnan Oktar, yolun sonunda, bu noktada zaten buluşmadılar mı?

Adnan Oktar da.. Yıllar önce Kur’an Mucizesi kitabını derlerken..

O rezil hayattan uzak olunması gerektiğini söylüyordu..

Bugün geldiği noktada..

O rezil hayatın göbeğinde yer alıyor..

Şimdi Adnan Oktar ve grubunun.. Bizim de eleştirdiğimiz geldikleri noktada..

Aynen solcular gibi..

Alkollü içeceklere de fetva verdiklerini görmüyor muyuz?

Kadın çıplaklığına onay verdiklerine şahit olmuyor muyuz?

Kızlı erkekli eğlencelere imza attıklarını izlemiyor muyuz?

Adnan Oktar ve grubunun şu anki solcularla benzeşen bu yönleri gösterilip, “Aranızda bir fark yok ki” dememiz gerekir iken..

Solcular bizden önce davranıp;..

“Adnan Oktar eski yıllarda, sizin bugün de savunduğunuz davranışlara imza atmış” diyerek,  dindar camiayı hedef tahtasına koyuyorlar..

Oysa aramızdaki fark şu:

Biz dün durduğumuz yerdeyiz..

Biz, Kur’an’ın dün de mucize olduğuna inanıyorduk..

Bugün de o inançtayız..

Biz, dün de evrim teorisinin bir yalan olduğunu söylüyorduk.. Bugün de aynı inançtayız...

Biz, dün de, İslam’ın insanları fuhşiyattan men ettiğini kabul ediyorduk.. Bugün de aynısını kabul ediyoruz...

Biz, İslam’ın alkollü içecekleri yasakladığına dün de iman ediyorduk. Bugün de iman ediyoruz..

Ama Adnan Oktar grubu..

Dün kabul ettiklerini..

Belki de kabul eder göründüklerini..

Yavaş yavaş evrim geçirerek..

İnkar etmeye başladı..

Solcuların inandığı gibi inanmaya başladılar..

Alkollü içeceklerin içilmesinde bir sakınca olmadığını iddia ettiler.

Kadınların soyulmasının, bikini ile tv ekranlarında boy göstermesinin bir zararı olmadığını iddia ettiler..

Tıpkı, solcular gibi söylemler geliştirmeye başladılar....

Tıpkı İslam’ı gericilik kabul eden kesimler gibi tavırlar sergilemeye başladılar...

Dolayısı ile, Adnan Oktar ve grubunun bugün yaptıklarından utanması gereken birileri var ise..

Onlar da, dindarlar değil, solculardır..

 

YORUM YAZ

  • SelamSelam1 sa önce
    Yıllar önce evrim teorisine karşı çıkış amacı ile hazırladığı kitaplar üzerinden, karşıtlıklarını ortaya koyuyorlar kitapların bir kısmı meclis kütüphanesinde imiş kaynak N.Doğru
  • AhmetAhmet3 sa önce
    Böyle ulusal bir ekranda, "benim kalın kafalı solcularım" demek, tam bir "kalın kafalılık" olmuş.
  • erhanerhan2 sa önce
    o "solcu " dediklerinin tüm "solcu" lukları,sadece din ,islam karşıtlığı. Zaten bakınsolun diğer meseleleri prensipleri ile ilgili hiçbir dertleri ,meseleleri var mı. Müslümanlığa olan karşıtlıklarınısolculuk etiketi ile sürdürmeye çalışıyorlar, o kadar
  • MemetMemet1 sa önce
    Adnan oktarın 80 küsür şirketle karapara akladığı ortaya çıktı, bu kadar parayı koruyan kollayan hamileri vardır muhtemelen, bazıları dökülmeye başladı bile ...
  • Ibrahim akIbrahim ak3 sa önce
    Evrimi inkar edersin ne demek sayin yorumcu siz evrime mi iman ettiniz tovbe hasa sizin Allahiniz evrim mi oldu inkar edince evrim dininden mi çıkıyoruz evrim dedigin olay bu dunyadaki en sacma teori adamlar teorilerinde yuzde su kadar benziyo diyince bilimsel olmaz kardesim iddialari benziyo oyleyse bundan gelmiştir saçmalığında
  • DarbesavarDarbesavar1 sa önce
    m.isimli .... ne evrimi koçum. hangi zümanda yaşıyorsunöyle safsata hala var mı ki??? mikro makro geçiyoruz dünyanın yaşının yetmeyeceği zaman dilimini de aşıp şunu soruyoruz... hani şimşek çaktı metan gazı döndü bilmen ne ile birleşti hooop tek hücreli canlı oldu. koçum istediğin mikroskopu istediğin hassas ayarı hertürlü zamazingonu ayarla ve lab. ortamında bir tek hücreli canlı halk eyle.. ondan sonra tartışmaya gel. ...
  • Mehmet AliMehmet Ali4 sa önce
    Gericilik iyi bir şey değil. Bugün evrimi inkar edersin yarın dünyanın yuvarlak olduğunu. İnançlara saygılı olmak lazım ama bilgiye bilime sırt çevirmek olmaz.
  • adanalıadanalı42 dk önce
    AŞAĞIDAKİ MUSTAFA RUMUZLU YA,,,,,,,madem bu kadar maymunluğa inanıyorsun ,önce adını değiştir, atası maymun olanın adı mustafa olamaz,feto gibi oktar gibi kişiler üzerinden islama zarar vermeye çalışan şerefsizlerin başardığı tek şey ,senin gibi yaratıkların türemesidir.
  • hayrettinhayrettin1 sa önce
    bu devirde hâlâ evrime inananlar var, pes
  • İkrarİkrar1 sa önce
    Selam ve dua ile hayirli gunler hocam inanan inanmistir maymun kendine faydasi yok akil yok fikir yok baskasin yaydasi yok insanoglu feza caginda yarisirken nicin biri maymun dese bunu tarihini bir hayvan oldugundan anlatiriz bu gercek maymunsun desen kendinin bir hayvan oldugunu insanada saygi duyarim der insan olmasaydi bizi kesfedemezdi derdihayvan aleminde boyle bir sorun yokken biz insan neden sorun yapiyoruz bir zengine desen sen fakir yasayacaksin desek kabul edermi bir kilicdaroglukoltugundan vaz gecermi ben insansam neden hayvan olarak hayat yasayim bir maymun secim bile yapmiyor allaha kul olup tapmiyor yaratanini tanimiyor allahim aklimiza mukayet ol
  • HarunHarun3 sa önce
    Adnan Oktar hiçbir zaman evrimci olmadı. Karşı olmaya devam etti.
  • Mustafa Mustafa 1 sa önce
    Evrime inanmak mı? Bu soru aynı 2x2=4 müdür? sorusuna benziyor. Tabi sizin için hayatın anlamıinanmak yada inanmamak olunca evrim gerçeğini de hiç bir maddi ıspatı olmayan dinler gibi inanç meselesi zannediyorsunuz. Mikro biyoloji ve gen bilimi evrim teosi sayesinde bugün bulunduğu noktadadır. Bu bilimsel çalışmaları yapan ülkeler size ilaç sektöründeki ilaçları satıp zengin olurlarken siz evrimi iman meselesi zannetmeye devam edin. Dünyada bilim tüm hızıyla devam ederken başınızı kuma gömmek sizi daha imanlı yapabilir ama Adnan gibi bir adamın Allah birdir sözü bile sizi şüpheye düşürmüyorsa sizin için umut yok demektir.
  • celal Türkoğlucelal Türkoğlu26 dk önce
    16 yıldır iktidar yenimi görmüş bu ahlaksızı gündem değiştirmek için ortaya attılar
  • İkrarİkrar1 sa önce
    Bir hatira baba oglu sohbet ederken cocuk babasina baba annem bizim neslimiz maymundan geldik diyor diye sorunca baba oglum oglum bizim atamiz hz adem biz insaniz biz anneyin soyuna karismiyok der maymun olan olsun onlarin da yasadigi alem ya akir ya hayvanat bahcesi akil olmazsaanlamayana ne sekil anlatirsan anlat biz onlari insan edemedikonlarin niyeti bizi kendilerine benzetmek
  • sukrusukru2 sa önce
    Kediciklere evrim geçirtip evrimin gerçek olduğunu ispatlamaya çalıştı,ya daha ne yapsın.

Ali Karahasanoğlu

Son Yazılar

Bugünkü Yazılar

Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!
Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!
Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!
Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!
Erdoğan 'depar at' dedi, bakan talimatı verdi!
Erdoğan 'depar at' dedi, bakan talimatı verdi!