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Nerde Milli Eğitim, nerde Diyanet, nerde Zümrüt?

08 Kasım 2018 Perşembe

Televizyonlarda bir algı..

Solak gazetelerde bir algı..

CHP’li politikacıların konuşmalarında bir algı..

Sözde çağdaş geçinen dernek ve vakıfların açıklamalarında algı..

Nedir o algı?

“İslam dini, kadına ikinci sınıf varlık gözü ile bakar.. Sabah akşam dövülmesini önerir.. Toplumdaki kadına karşı şiddetin de kaynağı, aslında İslam dinidir.”

Kimi açıktan bunu söylüyor.

Kimisi de, çaktırmadan...

Kamuoyunda tartışılıyor..  Bir erkek oyuncu, bir kadın  şarkıcı ile didişmiş..

Laf dönüp dolaşıp, “İslam dininde kadının yeri”ne geliyor..

Dindar insanlara mesafeli bir televizyonun önemli elemanlarından birisi, ikinci karısına şiddet uygulamış..

Söz dönüyor dolaşıyor, “Bizim toplumumuz bu kardeşim. Ataerkil toplumlarda başka ne bekleyebiliriz.. Toplumun manevi değerlerinde de, şiddetin önerildiğini görüyoruz”a geliyor..

Ve nihayet..

Bunların hepsini ve en aşırısını..

PKK’lılar ile FETÖ’cüleri gazeteden temizlediklerini iddia eden Cumhuriyet’in yeni yönetimi yaptı..

Ne imiş?

“Ders kitapları kadına düşman” imiş..

“Ders kitaplarında, Atatürk ilkeleri kaldırılarak yeni bir tarih anlayışı yaratılıyor. Laik hukuk yerine şeriat hukukuyla insan onuru, kadının özgürlüğü ortadan kaldırılıyor” imiş..

Dayağı attı ise.. Atan oyuncu Ahmet Kural..

Dayağın muhatabı, şarkıcı Sıla..

Ama, gazete sayfalarından dayak atılmak istenilen, İslam dini..

Dayağı atan İsmail Küçükkaya..

Dayağı yiyen, onun çağdaş eşi!

 Ama o şiddet üzerinden dayak atılmak istenilenler, İslam’a inanmış insanlar..

Böyle bir tabloda..

Konunun direkt muhataplarından, o ders kitaplarının hazırlanmasından baskısına kadar tüm aşamalarında kontrol görevi yürüten Milli Eğitim bakanlığı çıkıp, tek kelime etmiyor..

Ders kitabı üzerinden, İslam dinine saygısızca hakaretler edenlere, Diyanet bir şey demiyor..

Veee..

Sıla dayak yediğinde, acilen kendisini arayıp, “Geçmiş olsun” diyen, Aile Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk halkın önüne çıkıp, “Dindar insanlarımıza geçmiş olsun diyorum. Böylesine pervasız., böylesine ahlaksızca dindar insanları kötüleyen bir yayını kabul etmiyorum.. Ailenin içine dinamit koyan bu söylemi, kınıyorum..” demiyor..

Veya..

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı’yı arayıp, “Diyanet’te başkan yardımcısı koltuğuna oturan ilk kadın sizsiniz.. Aile Bakanlığı olarak bundan mutluluk duyduk. Bir kadın olarak, Diyanet’te bu önemli makama gelmiş olmanıza rağmen, piyasadaki bazı art niyetlilerin, din karşıtlarının, kadın hakları konusunda İslam dinine yaptıkları saldırıları gördükçe, üzülüyoruz.. Tüm dindar insanlara yönelik olarak kabul ettiğimiz bu saldırılardan dolayı, sizin şahsınızda tüm müslümanlara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum”  demiyor..

Devamında da..

“Şu din karşıtları ile mücadelede neler yapabiliriz, kadına şiddet üzerinden, İslam’a sövenlerle hangi mücadeleleri yapabiliriz konusunu tartışmak üzere, en kısa sürede bir çalıştay düzenlemek isteriz!” demiyor..

Sıla’ya geçmiş olsun diyor da..

Kadın hakları üzerinden.

Kadının şiddet görmesi söylemi üzerinden..

İslam dinine saldıranlara tepki vererek..

Tüm dindar erkeklere saldırılmasından dolayı..

İslam inancında kadınların, aslında ikinci sınıf insan görüldüğü ve bunu kabullendikleri söylemi ile dindar insanlara saldırılmasından dolayı..

Kimseye “geçmiş olsun” dileğinde bulunmuyor..

“Biz yürütme makamında, bakanlık koltuğunda oturuyoruz.. Dindar insanlara yapılan haksız saldırıların da müsebbibi bir anlamda biziz.. O saldırıların gerektiği şekilde cevaplandırılması bizim üzerime düşen bir görevdir.. Bunu yapamadığımızda da hatamızı görmeliyiz, haksız saldırıya uğrayanlardan özür dilemeliyiz” denilmiyor..

**

Milli Eğitim, kendi ders kitaplarını savunmuyor..

Diyanet, bu din karşıtlarının hakettiği netlikte bir cevabı yüzlerine vurmuyor..

Zümrüt hanım, dindar kadınların toptan suçlanmasına, dindar erkeklerin bütün olarak tahkir edilmesine karşılık bir “geçmiş olsun” dileğinde bulunmuyorsa..

Bu din karşıtları cevapsız mı kalacak?

Tabii ki kalmayacak. Kalmamalı..

Milli Eğitim’in, Diyanet’in, Zümrüt hanımın işini yapabildiğmiz kadarı ile biz üstlenelim..

Cevabını verelim..

“Şeriat hukuku” diye saldırdığınız, siz de biliyorsunuz ki İslam dini..

“Kadın meselesinin ilk basamağı olarak Adem’in yaratıldığı ve ardından eşi Havva’nın, yani kadının Allah tarafından var edildiği ifade edilir. Aslında evrim gerçeği de elenip inkâr edilerek insanlığın başladığı iddia edilmekte ve Adem’in eşi vurgusuyla kadın, daha en baştan ikinci pozisyona indirilmektedir” diyerek, ancak sizler kendi kafanızdaki sınıflamayı söylemiş olursunuz..

Kadının çıplak vücudu üzerinden para kazanmayı normal gören zihniyetten, bizim öğrenecek hiçbir şeyimiz yoktur..

Para karşılığı, kadının vücudunun satıldığı genelevlerin kapanmasına karşı çıkan ahlaksızlardan, müslümanların öğrenecekleri hiçbir şey yoktur..

Kadını ikinci sınıf da değil, sıradan bir madde gibi görenler, bize “kadının değeri”ni öğretmeye kalkışamazlar..

İslam dinine olan kinlerini, “Ders kitaplarında, kadın erkek ilişkilerindeki flört gibi tercihlere radikal İslamcı gözüyle bakılmış” ifadeleri ile açığa vuranlar, Milli Eğitim’den cevaplarını almasalar da.. Diyanet’ten tokadı yemeseler de.. Zümrüt hanımdan bir zılgıt işitmeseler de.. 

Biz burdan kendilerine hatırlatmış olalım..

Sizin “flört” dediğiniz, övdüğünüz, desteklediğiniz ilişkinin sonu, İşte Ahmet Kural-Sıla ilişkisindeki şiddettir..

O ilişkinin ara dönemindeki Sıla-Onur ilişkisindeki pespayeliktir..

Kadınların kullanılıp, sanki bir çamaşırı çıkartıp atmış gibi, kenara atılmasındaki ahlaksızlıktır..

Kadını ikinci sınıf varlık olarak görme zihniyetindeki vicdansızlıktır..

Kadına hiçbir hak tanımayan, onu kullanan ve işi bitince sokağa atan namussuzluktur..

İslam, kadın ile erkeğin ilişkisine, mutlaka ve mutlaka bir nikah ile izin verir..

Nikahın ne demek olduğunu da, erkeğin üzerine yüklediği sorumlulukları da, öğrenmek isteyen var ise..

Milli Eğitim’in okullarda okuttuğu ders kitaplarına bir bakıp öğrensinler..

Kimse.. Kendi ahlaksızlığını, İslam’a yamamaya çalışmasın.. İslam’ın kadın hakkındaki tanımı şudur: “Cennet annelerin ayakları altındadır.”

Gerisi boş laftan ibarettir.

 

YORUM YAZ

  • türkkızıtürkkızı38 dk önce
    Ali bey SILA VE VE AHMET KURALçok büyük bir yanlış yapıp nikahsız beraberlik yaşamışlardır .Bence önce vatandaşlıktan çıkarılıp gerekirseşeriata göre recm edilmelilerdir.Ali bey İBRAHİM TATLISES ,ORHAN GENCEBAY ,SEDA SAYAN ,SAFİYE SOYMAN,ACUN ILICALI V.S TOPLUMA MAL OLMUŞAK PARTİLİ OLDUĞU BİLİNENÜNLÜLERİMİZ HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ .BAZILARI ALLAH MUHAFAZA NİKAHSIZ ÇOCUK BİLE YAPTILAR ,BUNLARA CAİZMİDİR MUHTEREM HOCAM:)
  • ŞEVKİ İNCEŞEVKİ İNCE42 dk önce
    dün internet haber de bir sözüm ona başı kapalıyazar da bu sıla olayında akit gazetesinin yazarlarını topa tutup belli yerlere şirin görünmeye çalışmış.İyiki akit yazarları varda böyle konularda müslümanların sesi oluyor. O bayana da yazınızla hak ettiği cevabı verirseniz seviniriz.
  • Ali KOÇAli KOÇ48 dk önce
    Bir "sağlak" gazeteci olarak bilinmek nasıl bir duygudur, ..Hayatımda hiç "SAĞLAK" olmadım da...
  • ORHAN İNANORHAN İNAN1 sa önce
    ellerine sağlık
  • SevdaSevda1 sa önce
    Allah razı olsun sizin gibi islamı zalim sapkın kimselere ezdirmeyenlerden ağzını eğip bükenlerdende allah hesap soracaktır alimallah
  • Yunus16Yunus161 sa önce
    DİYANET DİYANET? BİR KERE FETÖ DEN TEMİZLENDİ Mİ??? ÜÇ BEŞ GARİBAN İMAM VE BİR KAÇ MEMUR İLE BU TEMİZLİK YAPILDI MI? MESELA BİZİM MAHALLE CAMİİ DE BAYAN KURAN KURSU HOCASI CAMİİ ADINDAN RAHATSIZ OLUYOR. 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ CAMİİ
  • Mustafa KöseMustafa Köse1 sa önce
    Diyanet , Allah'a ve Rasulune kufredenlerin namazını kıldıkca borçlu ölenlerin namazını kıldırdıkca .imamlar, bakara suresi 159_ 174 de uymadikca daha çok imandan itikaddan bu milleti koparırlar . Nur suresi 1_2_3_4 anlamadikca daha çok insan zinaya koşar. Oku emri kime geldi neden Müslümanım diyen oku emrini üzerine alınmıyor.
  • Osman ÖzkanOsman Özkan1 sa önce
    ali kardeşim çoooooook doooooru şeyler yazıyorsun çooookgüzzzel gaaaaz veriyorsundacan kardeş kafirlerin münafıkların vede vatan haini şerefsizlerin pezoların beyaz kadın ve beyaz toz tüccarlarının ise bin odalı sarayda yaşayan tayyip diye 24 saat tiye aldıkları uğrunda can verdiğimiz canımız ve kanımız pahasına koruyup kolladığımız reisimiz ne acidirki hakikati söyleyen söylemeye çalışan zaten yetişmiş bir elin parmakları kadar az bir avuç insanımızın söylemlerini, yine bu şerefsiz taifenintahrif ederek gündeme oturtup saldırıya geçince reisimiz ve mahiyetindeki çok bilmişler hemen görevden alıp soruşturmalar başlıyor sonrada bu insanlar kendi kaderleriyle baş başa kalıyor elde yok avuçta yok gitdiğin yerde selam veren bir dostun bile kalmıyor hal böyle olunca pezoların beyaz kadın beyaz toz tüccarlarının saltanatı devam ediyor vede etmeye devam edecek sen yazacaksın bizde okuyarak ahlarla vahlarla ömurlerimizi tüketiyoruz vesselam.
  • MetinMetin2 sa önce
    Diline Sağlık
  • Yunus 16 Yunus 16 2 sa önce
    ÖĞRETMENLER VE İMAMLARIN KALİTESİ (LİYAKAT) ARTMADAN İNSANIMIZ DÜZELMEZ. (TOHUMLAR YÜZYIL ÖNCE ATILMIŞ) BİZİM AHLAKIMIZ İSLAM DAN GELİR, KUR'AN-I KERİM DUVARDA ASILI YA DA DOLAPTA SAKLI KALMIŞ!! KUR'AN-I KERİM DEN KOPARILMIŞ, İSLAM IN BEŞ ŞARTI NI SAYAMAYAN, KELİME İ ŞEHADET İ SÖYLEYEMEYEN, ALLAHÜEKBER İN MANASINI BİLEMİYEN BİR TOPLUMDAN BAHSEDİYORUZ. BÖYLE BİR TOPLUMUN AHLAKI ŞEYTAN OLUR. ( Japonya 5 yaşına kadar anne ile beraber çocuğu takip ediyor, beş yaşından sonra DEVLET yetiştiriyor) BEŞ YAŞINA KADAR MÜSLÜMAN TÜRK ANNESİ, 5 YAŞINDAN SONRA, DEVLET İN LİYAKATLI ÖĞRETMENLERİ VE İMAMLARI MÜSLÜMAN TÜRK İNSANINI YETİŞTİRSİN. ÖNCE ÖNCE DEVLETİMİZ DİYANET VE MİLLİ EĞİTİM DE REFORMLAR YAPSIN. (15 TEMMUZ da Bursa müftüsü istifa ediyor, Devlet yerine FETÖ ye bulaşmamış LİYAKATLI birisini arıyor, YOK. Koskoca BURSA DA ÜÇ MİLYONLUK BURSA YİRMİ CİVARINDA İLÇE MÜFTÜSÜ VAR!!! ( hiç değilse üç dört tane ilçe müftüsü İL Müftüsü olacak kapasitede olması gerekmez mi???) DEVLETİN BAŞI DOĞRU ADAM ARIYOR BURSA DA BULAMIYOR, AYLAR SONRA DÜZCE MÜFTÜSÜ ATAMA YAPILIYOR. MALESEF LİYAKATLI İNSANIMIZ ÇOK AZ. HALİMİZ İÇLER ACISI. RECEP TAYYİP ERDOĞAN IN ELİNE BİR SİHİRLİ DEĞNEK YÜZ YILLIK KOKUŞMUŞLUĞU DÜZELTSİN. ALLAH SONUMUZU HAYIR ETSİN.
  • Mustafa Köse Mustafa Köse 2 sa önce
    Bir kitapta şöyle bir yazı okumuştum . Çıplak kadın resimlerini gazete ve mecmualarda yayınlayanlara "suret pezevengi" diye yazmıştı.! Meclisteki diz altı etek tartışmalarında , Bir gazetede bir bayan yazar şöyle öz eleştiride bulunmuştu ben muzır, seksi (çıplak) giyiniyorum yakıştığı için değil yakışmıyor ama erkeklerin öküzün trene baktığı gibi bakmaları beni tahrik ediyor ,diye bir yazı köşesinde yayınlamıştı. (H. Gazetesi)nde
  • CanCan2 sa önce
    Kadına şiddeti emreden Kuran değil nefistir. Çünkü nefis güçlü olan haklı der
  • Durmuş başpınarDurmuş başpınar2 sa önce
    Aile bakanı o makamda kalması ne kadar doğru.abi biz bunlara oy verdik.aileyi yıkan zihniyeti arayıp destek olmakta nesi
  • MustafaMustafa2 sa önce
    Ali bey Allah sizden razı olsunMaalesef şu gün olmuş hala Dinsiz İmansız Namussuz Dine İmana İslama Havlayan köpeklere Hoşt diyecek bir yetkili ağız yokNeyin adamısınız siz be
  • asımın nesliasımın nesli2 sa önce
    Malum kişiler bir yerlerden görevlendirilmişler bunun için de büyük paralar almaktadırlar. sürekli dinimiz kültür ve medeniyetimizi kötü gösterici aşağılayıcı eylem ve söylemler yapmaktadırlar. bunu yaparken de doğrudan bunları hedef alamamakta bunları temsile ettirdiği sahte kendi görevlendirdiği kişiler üzerinden yapmaktadırlar. bu 200 yüz yıldır yapılmakta malum bu konuda en etkin mücadeleyi Abdülhamid yapmak istedi. Onlar tarafından oynanmadık oyun kalmadı. Arkalarına halktan destek bulmak için sin adına yaptılar. Abdülhamid’in hal fetvası verenin kitapları hala el üstünde tutulur. bunlaridareyi ala alıp bunu devlet imkanlarını kullanarak yaptılar. Hep de dini kullanarak sanki din elden gidiyor onlar kurtaracak mış gibi göründüler. İyileri kötü, kötüleri iyi, kahramanları hain, hainleri kahraman gösterdiler. 31 mart vakasını şeriat getirmeyi kullanarak yaptılar, patrona halili matbaa için kurguladılar, bitmedi hala devam ediyor, dış maşa 28 şubatçılar kalkancı Fadime şahin, hızbullah, aczi mendiyi, vs bu şekilde görevlendirdiler.Susurluk raporunda bu şekilde faaliyet gösteren 58 dini lider ve grup olduğu yazılıydı, başbakanerbakan doğruladı. Sadece feto adını verip diğerlerini söylersem rejim zara görür demişti, demek rejim bu tür faaliyetler mi içinde? Devlet bir an önce bunları ve bağlantılarını açıklayıp halkı ve ülkeyi bunlardan kurtarması gerekirken açıklanmıyor, onlarda devam edip ülkeyi kausa doğru götürüyorlar. Hiç uğruna reisi dindar olduğu için ceza evine koydular. Acaba devlet bunlardan ne kadar temizlendi, yeni atamalarda bu na ne kadar dikkat diliyor.???????maalesef böyle bir tedbir ve endişe yok. Sizde açıklamışsınız bu işe tepki vermesi gereken makam ve kişiler sessiz yanı zımnen destekliyor gibi, Sukut ikrardan gelir. Ancak bir gerçeği birisi açıklarsa bu sessizler hemen konuşmaya başlayıp tepki verebiliyor. Hala okullardaki din eğitimi içi boş . Bazen idarecilerde etraflarında yerleştirdikleri yanlış danışmanlar nedeniyle bu tuzağa düşebiliyor. Düşmanlarımız bu ülkenin kalkınmasının dine bağlı olduğunu biliyor dini tam öğrenmemenin tedbirlerini önceden almış. Karşılığında bu ihtiyacı karşılamak için, kendi sistemini cemaatlar ve tariaktlar şeklinde kurup her şeyi tüm İslam ülkelerinde elinde kontrolünde tutuyor. Fulbragiht gibi eiğimi ve diyaneti elde tutan gizli anlaşmalar var. Avrupada politikalar, eğitimve çalışmalar İslam karşıtlı üzerine kurulmuş. Bu kadar din adamlarını ahlaksızlığı, bilim dışılığı, insanlık düşmanlığı hoş gösterilir. Hiçte aleyhlerinde bir şey yazılmaz. İşin en acısı bu dönemin buna son vermesi, düzeltmesi gerekirken ne atamalarda, ne din de nede eğitimdealınan hiç tedbir yok, hala onlar istediklerini yapıyor. Seçtiklerimizde onlar dan gelecek tepkilere göre hareket ediyor. Durum O kadar vahim ki Sadece sizin gibi sesimiz olmaya çalışanların yazılarından ibaret kalıyor. Onun için geleceğimiz parlak görünmüyor. Vel hasıl Nice fetolar çıkacağa benziyor. Rabbım düne kadar muhafaza eylediği gibi bundan sonrada muhafaza eylesin.
  • selamselam3 sa önce
    Tesekkur ederiz yapmasi gerekenlerin yapmadigi bir cevabi dile getirdiginiz icin
  • AyşeAyşe3 sa önce
    Kimsenin islama birşeyler yamama algı yapma gibi derdi yok hadleride değil olan şey sözde islamcı özde dinci gerçek islam düşmanlarının iftiralarının yüzlerine vurulması
  • bir müslümanbir müslüman3 sa önce
    kızma birader memleketi tek adamlaristibdat ile yönetirse,ortak akıl olmaz ise ,her şey makamda kalmak için ise başka ne bekleyebilirsin?Hem de niye kızıyorsun yere göğe sığdıramayanlar,oy verip başa getirenler başka memleketten mi geldiler?Başkanlık gelir bütün dertler biterdi hani?Hey zavallılar hey.
  • vatandas bekirvatandas bekir3 sa önce
    Sayin yazarım .bunları adam yurduna koyup cevap dahi yazılmazkalemine zamanına yazik .bunlar ud kavminin2000 yılı versiyonları .hak ile batıl savaşı devam ediyor .bunlar varsillandikca Sapkinlasacak .saptikca ahlaksız olacaklar .bizler sağlam duracağiz.feto denilen çakaldabunların 2000 yılı versiyonu . Selamlarımı sunuyorum allaha emanet olun .
  • Osman papatyaOsman papatya4 sa önce
    Ali bey Allah razı olsun.
  • ŞenolingŞenoling5 sa önce
    Kadını 2. Sınıf vatandaş yapan ve şiddeti meşru gören islam dini değil Arap kültürüdür.Ne yazık ki biz Türkiye’de islamdan çok Arap kültürünü yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Onlara özeniyoruz. Ülkemizde Arapların islamla alakası olmayan çağ dışı uygulamaları dinin gereği olarak sayan bir zihniyet var
  • M. İzzetM. İzzet6 sa önce
    Dikkat edin, bu söylediklerinizi laikliğin sibobu bir kurumdan bekliyorsunuz . Ayrıca Ak partinin de böyle konularala ilgilenecek zamanı ve enerjisi yok. Kadınları camiye çekmek gibi hayati mevzularla ilgileniyor.

Ali Karahasanoğlu

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