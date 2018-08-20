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“Muhalif gazeteci mi kaldı” diyen riyakarlara bakın!

20 Ağustos 2018 Pazartesi

Gazetecileri temsil ettiği iddiasında olan..

Sorsanız, “Artık Türkiye’de muhalif gazeteci kalmadı ki!” diyecek olan..

Tüm gazetelerin ve gazetecilerin, siyasi iktidarın yağdanlığını yaptığını iddia eden..

Bu söylemine rağmen, yakın tarihlere kadar Basın İlan Kurumu’ndan milyon liraları bütçesine aktaran..

Son iki yıl için, bu para biraz azaltılınca kıyametleri kopartan..

“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti” diye bir dernek var..

Sanmayın ki, muhafazakar gazeteciler de, isminin başında “Türkiye” olan bu derneğe üyedir..

“Türkiye” ismini kullanırlar ama..

Kimliğinde “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı” yazan gazetecileri..

“Siyasi görüşün nedir?” diye sorgulamaya tabi tutarlar..

“Muhafazakar olanları” üyeliğe kabul bile etmezler..

Böyle bir dernek..

Sabah akşam küfür de etseler..

Resmi kurumlardan sağladıkları avantajlarla..

Kafalarına göre etkinlik düzenlerler..

Siyasi iktidara laf saydıran açıklamaları ardı ardına sıralarlar..

Dün büyük bir reklamları vardı, bir gazetede..

Dikkatimi çekti, bir inceleyeyim dedim..

2018 Sedat Simavi Ödülleri duyurusu imiş..

Değişik dallarda yarışma düzenlemiş, müracaatları beklerler imiş..

Yarışma ile ilgili, seçici kurullarını da isim isim açıklamışlar..

O isimler kimler mi?

Buyrun sıralayalım:

“Gazetecilik: Pınar AKTAŞ (Milliyet Gazetesi Haber Araştırma Müdürü), Niyazi DALYANCI (Gazeteci – Yazar), Sedat ERGİN (Hürriyet Gazetesi Yazarı), Orhan ERİNÇ (Cumhuriyet Gazetesi Yazarı), Tuğrul ERYILMAZ (Gazeteci, Hakan GÜLDAĞ (Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni), Vahap MUNYAR (Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni), Ayşe ÖZEK KARASU (Habertürk Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı), Şükran SONER (Cumhuriyet Gazetesi Yazarı)”

Hani insanın sorası geliyor: “Cumhuriyet’in yöneticisi var, eski yazarı var, yeni yazarı var da.. Bir tane de, muhafazakar basından bir isim var mı?”

Cevabı biz verelim: Yok..

Başka bir dalın seçici kurulunu aktarayım:

“Radyo ve Televizyon: Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN (İletişimci), Prof. Dr. Yasemin GİRİTLİ İNCEOĞLU (İletişim Akademisyeni), Göksel GÖKSU (CNN Türk Televizyonu Muhabiri), Dr. Öğr. Üyesi Gökmen KARADAĞ (İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi), Dr. Öğr. Üyesi Erkan OYAL (Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi), Doğan ŞENTÜRK (Fox TV Haber Genel Yayın Yönetmeni), Celal TOPRAK (Ekonomi Gazeteciler Derneği Başkanı ), Dr. Recep YAŞAR (TRT Strateji Uzmanı, İletişimci), İhsan YILMAZ (Habertürk TV Haber Müdürü)”

Burda da..

CHP’li belediye başkanı var.. AK Parti azılı düşmanı var.. FETÖ’ye destek vermekten cezaevine giren adamın müdürü var.. Dindar karşıtı var.. Ulusal kanalın programcısı bile var..

“Bir tanecik de, muhafazakar kesimden birisi var mı” diye sorsak..

Yine alacağınız cevap aynı: Yok..

Geçiyoruz bir başka dala: 

“Karikatür: Ercan AKYOL (Milliyet Gazetesi Çizeri), Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz Doğan EKŞİOĞLU (Çizer, Grafik Sanatçısı, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi), Piyale MADRA (Çizer, Grafik Sanatçısı), Kamil MASARACI (Cumhuriyet Gazetesi Çizeri), Akdağ SAYDUT (Çizer)”

Bu bölümde de.. Cumhuriyet’ten adam var.. Tayyip Erdoğan için hakaret çizimleri yapan var.. Başörtülü avukata, “Benim gibi olmak için senelerce okuyup ta avukat olmaya ne gerek vardı ayool kııız” diye hitap eden başörtülü bir başka hanımı çizip, tüm örtülülere ve bu arada özellikle de üniversite mezunu başörtülülere de hakaret eden isim var..

Çarşaflı kadınların başlarını cezaevi penceresi gibi çizip, aralarındaki bir sakallı Müslümanı da saç-sakal birbirine karışmış şekilde çizip, ona “Kadınların haklarını kimseye yedirmeyeceğiz. Hepsini biz yiyeceğiz” dedirtecek kadar ahlaksızlaşan isimler var..

Aslında “Hepsi Cumhuriyet çizeri” desek, yanlış söylemeyiz de.. Bir tanesini “Cumhuriyet gazetesi çizeri” diye tanıtmışlar.. Diğerlerinin Cumhuriyet çizeri olduğunu gizlemişler..

Usulen de olsa, bir tanecik muhafazakar karikatürist var mı?

Yok..

Geldik Edebiyat dalına.. “Edebiyat: Eray CANBERK (Şair, Çevirmen), Metin CELÂL (Yazar, Eleştirmen), Faruk DUMAN (Yazar), Nursel DURUEL (Yazar), Doğan HIZLAN (Eleştirmen), Ahmet ÖZDEMİR (Yazar), Hilmi YAVUZ (Şair)”

Burda da, yine Cumhuriyet gazetesi-FETÖ kardeşliğinin bir numunesini görüyoruz.. Dolayısı ile, bu başlıktaki seçici kurulda da, Cumhuriyet yazarı var.. FETÖ’ye, terör örgütlüğü suçlamasından sonra dahi, yıllarca şirinlik yapanlar var.. 

Ama bir tane, dindar kesimden yazar yok!

Geçtik sosyal bilimler seçici kurul üyelerine..

“Sosyal Bilimler: Prof. Dr. Taner BERKSOY, Gülseren ERGEZER GÜVER (Gazeteci), Prof. Dr. Sibel İNCEOĞLU (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Emre KONGAR (Sosyolog), Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ, Prof. Dr. Bertil Emrah ODER (Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. İlter TURAN.”

Yine Cumhuriyet yazarını “sosyolog” unvanı ile burada sakladıklarını söylersem..

Siz gerisini anlarsınız..

“Fen bilimleri” seçici kurul üyelerine yerim yetmedi..

Dediklerimi, o dal için de aynen geçerli sayabilirsiniz..

Şimdi gelin; onlarca seçici kurul üyesinden bir tanesini bile muhafazakar kesimden seçmeyen, Gazeteciler Cemiyeti’ni adeta Cumhuriyet gazetesinin yan kuruluşu gibi çalıştıran bu sözde gazetecilerin söylediklerine inanın.. 

Bunlara güvenin.. Güvenebilirseniz eğer!

 

YORUM YAZ

  • MemoMemo1 sa önce
    Aynen öyle
  • FarukFaruk2 sa önce
    Sürekli Hürriyetle ilgili kıyak yapılmış falan diye sizden yazılar okurduk .bu son yapılan hürriyete kıyak haberinden haberimizmi olmadı yoksa sıramı gelmedi yazmak icin ..
  • Hilmi YavuzHilmi Yavuz5 sa önce
    Terör örgütünün yayın organı, hormonlu tirajıyla maruf, 15 Temmuz da milletçe fişi çekilen mazideki Zaman yazarı Hilmi Yavuz edebiyat jürisinde. Hangi kesime yazılır bilmem? İnşallah hükümetimiz milletinin sesine kulak tıkayan bu derneğe el atar. Gelirlerine daha fazla vergi konulamaz mı?
  • EkocaEkoca1 sa önce
    Sayın hocam siz geriye övgüler çizerken o saydığınız gazeteciler Fethiye küfür etmiyorlar mıydı.simdi onlar fetocu siz antifetocu mu oluyorsunuz.siz kimi kandirdiginizi zannediyorsunuz.cevabi da ben vereyim;,%52yi . Allah'ıma bin şükür aklım başımda geçmişi unutacak değilim.siz %52yi aptal gerizekalı balık hafızalı yerine koymaya devam edin . Allah'ın adaletinden kaçış yok.
  • BatuhanBatuhan1 sa önce
    Sayin yazar tuncelinin ovacik ilce bld.baskani kominist partili gidin bakin ilceyi nasil yonetiyor akp li bld.kapak olsun
  • ottootto1 sa önce
    Burda yorum yazanlar, şu haberi baştan cümle cümle ve yavaş yavaş tekrar okuyun.İsmi geçen kişiler, ödül falan almadı.Tekrar yazıyorum. ÖDÜL AL MA DI LAR !Alıntı yapıp ekliyorum.(Yarışma ile ilgili, seçici kurullarını da isim isim açıklamışlar..)O kişiler, seçici kişi, yani jüri üyesi. Lütfen daha dikkatli okuyalım.Anlatılmak isteneni anlayalım.Daha sonra yorum yapalım.Saygılar ....
  • AHMETAHMET7 sa önce
    Muhafazakar kesim de bir dernek kurmalı, ödül dağıtmalı .
  • abdUllah uysalabdUllah uysal7 sa önce
    Hepsi din ve dandarlar düşmanı azılı kafirler. Geberince pis alkollü leşlerini kesinlikle cami avlusuna sokmamak lazım. Nasıl olsa zamanı durduramayacaksınız bir saniye bile. Ölüp gideceksiniz ve yaptığınız tüm din düşmanlığının hesabını vereceksiniz. Zaman ve afetler işinizi bitirecek.
  • MemoMemo3 sa önce
    Rakıdan vergi almayı biliyorsun amaaa.
  • masurinomasurino46 dk önce
    bu vatan haini dernekler israil ve amerikan siyonistleri tarafindan kuruluyor ve türkiyeden caldiklari paralarla emperyalisler gelismekte olan ülkeleri tehdit ediyorlartürkiye gekisirse iran gelisirse pakistan gelisirse rusya gelisirse cin gelisirse hindistan gelisirse emperyalist siyonistlerin sömürgeleri azalir ve kendileri sona gelecekleri icin bütün gücüyle saldiriyorlar gerek dolar darbesi gerek medya darbesi gerek terör darbesi yapiyorlar ve yapmaya devam edeceklerbunlarin hepsi büyük paralara mal oluyor bakalim kim nereye kadar dayanak.
  • AliAli2 sa önce
    muhalif gazete ve gazeteci kalmadı malesef, sebepsiz hapse tıkıldılar, gazeteler zorla el değiştirildi, kocaman havuz medyası oluşturuldu ama okuyan yok, hastanelerde bedava dağıtılıyor
  • DarbesavarDarbesavar3 sa önce
    bu çamuriyet gemç subaylar rahatsızın hesabını vermedi. bu çamur daha mit tırlarının hesabını vermedi. bu çamur başöntüsü koku yaparın hesabını hiç vermedi. bu çamur hergün millete dine imana yaradana inanana hakaretin hesabını vermeden utanmadan hala devam edebiliyor.hukukçularımız da seyrediyor. sizler tabii ki hariç. iyi ki de varsınız. rabbim razı olsun hepinizden. amin...
  • Ramiz KantarcıRamiz Kantarcı2 sa önce
    Ödül verseler koşa koşa gider alırsın da yaptığın iş gazetecilik kriterlerine uymadığı için sana ödül vermeleri mümkün değil. Goebbels Ödülü adıyla bir iktidar propagandası ödülü verilseydi kesin sen alırdın ama şüphe yok.
  • KocasolakKocasolak1 sa önce
    Ali bey kardeşim senin yazdıklarını okuyup da yazılmış yorumlara bakıp, vaz geçme sakın. Bu tip mankurtlar bizi yıldırmak için yazıyorlar, okuduklsrını ANALİZ edecek iradeleri KİRADA olduğu için robot gibi yazıyorlar. Bu okyanus medyasının suyu çekildikçe kudurmaya devam edecekler, bunların dini imanı para. Hak etmedikleri paraları pay pay etmeye alışmış bu lüks hayat sürüp emek, alın teri edebiyatı yapsn RİYAKARLAR artık suyu ( para ) bitmiş balıklar gibi ağızları açık kala kalacaklar.
  • AyhanAyhan10 sa önce
    ...ödül alanlara bakıyorum da sadece bugün köşem dolsun diyenlerden değiller ...
  • Sabri GÜÇSabri GÜÇ1 sa önce
    Gazete okumamak bizim insanımızın problemi alışkanlık meselesi de diyebiliriz..bunun bir nedeni de sosyal medya..ama muhalif gazeteci kalmadı dersen halt edersin..sen yıl boyunca islama ve inananlara her tütlü hakareti giydireceksin utanmadan kurban bağışı isteyeceksin..senin muhalif gazete ve gazeteciler bunlar..utanmaz arlanmaz para için karakterini satan adi alçaklar...bir numaralı amerikan destekçisi, pkk destekçisi avrupa hayranı budalalarısız..sözde sermaye düşmanı ama bir numaralı kapitalist ve zevkinizden ödün vermeyen terbiyesizler..isin garibi bu yorumumu bu yayınlamaya camlar bile..vah ülkem
  • İkrarİkrar7 sa önce
    Selam ve dua ile degerli ali hocam almanyada gece sifir ,dort arefe gunun mubarek olsun bizde uc bes capulcuyapapuc birakmakyakismaz bize allahin selami olsun uzerinize bir kac kisinin yazilari bahane ederek yildirmaya calisanlari okudukcayazmamak olmaz dost dost,dan ayrilmaz ve kirilmaz vatan icin calis,sada yorulmaz pes etmek yok yola devam
  • Mert kayaMert kaya4 sa önce
    Basın kurumundan önce buyrun ic ler acisi halimize kanunlarımız hristiyan kanunu takvimimiz hristiyan takvimi hatta tatil günümüz hristiyan tatili hatta yazımız kahramanlarımız alkolik hep çakma ekonomimiz faizle bagli hep hristiyansistemi sonra dolar gene artıyor deriz herkes kafasını gommus bunlar degismeden aslına dönmeden biz huzura donemeyiz
  • İkrarİkrar7 sa önce
    Sayin hocam turkiye gazeticiler cemiyeti,mi var bu odul alanlarineyin karsiliginda oldul almislar bir zamanlar almanyada neler var bir turku dinlemistim turku ile almanyayi tanitiyor at eti it, etikablumbaga tosbaga dangoschen bittescon afedersin cuust diyorlar diye yari almanca yari turkce boyle severek dinlemistim demek cemiyetin adi var hizmet hazimetyetmez gibi hakaret etkarsisinda yeni akit var bereket
  • Unutmuşsun AbiUnutmuşsun Abi5 sa önce
    Unutmuşsun abi millet tarafından şarteli indirilen, hormonlu tirajıyla maruf 25 Temmuz’da buharlaşmış Zaman yazarı Hilmi Yavuz edebiyat jürisinde. Hangi kesime yazılır bilmem?
  • AbdulAbdul10 sa önce
    Susarak bu davaya hizmet edilmez.!!!!!Sadece çöküsu hizlandirisiniz......

Ali Karahasanoğlu

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