“Muhalif gazeteci mi kaldı” diyen riyakarlara bakın!

Gazetecileri temsil ettiği iddiasında olan..

Sorsanız, “Artık Türkiye’de muhalif gazeteci kalmadı ki!” diyecek olan..

Tüm gazetelerin ve gazetecilerin, siyasi iktidarın yağdanlığını yaptığını iddia eden..

Bu söylemine rağmen, yakın tarihlere kadar Basın İlan Kurumu’ndan milyon liraları bütçesine aktaran..

Son iki yıl için, bu para biraz azaltılınca kıyametleri kopartan..

“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti” diye bir dernek var..

Sanmayın ki, muhafazakar gazeteciler de, isminin başında “Türkiye” olan bu derneğe üyedir..

“Türkiye” ismini kullanırlar ama..

Kimliğinde “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı” yazan gazetecileri..

“Siyasi görüşün nedir?” diye sorgulamaya tabi tutarlar..

“Muhafazakar olanları” üyeliğe kabul bile etmezler..

Böyle bir dernek..

Sabah akşam küfür de etseler..

Resmi kurumlardan sağladıkları avantajlarla..

Kafalarına göre etkinlik düzenlerler..

Siyasi iktidara laf saydıran açıklamaları ardı ardına sıralarlar..

Dün büyük bir reklamları vardı, bir gazetede..

Dikkatimi çekti, bir inceleyeyim dedim..

2018 Sedat Simavi Ödülleri duyurusu imiş..

Değişik dallarda yarışma düzenlemiş, müracaatları beklerler imiş..

Yarışma ile ilgili, seçici kurullarını da isim isim açıklamışlar..

O isimler kimler mi?

Buyrun sıralayalım:

“Gazetecilik: Pınar AKTAŞ (Milliyet Gazetesi Haber Araştırma Müdürü), Niyazi DALYANCI (Gazeteci – Yazar), Sedat ERGİN (Hürriyet Gazetesi Yazarı), Orhan ERİNÇ (Cumhuriyet Gazetesi Yazarı), Tuğrul ERYILMAZ (Gazeteci, Hakan GÜLDAĞ (Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni), Vahap MUNYAR (Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni), Ayşe ÖZEK KARASU (Habertürk Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı), Şükran SONER (Cumhuriyet Gazetesi Yazarı)”

Hani insanın sorası geliyor: “Cumhuriyet’in yöneticisi var, eski yazarı var, yeni yazarı var da.. Bir tane de, muhafazakar basından bir isim var mı?”

Cevabı biz verelim: Yok..

Başka bir dalın seçici kurulunu aktarayım:

“Radyo ve Televizyon: Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN (İletişimci), Prof. Dr. Yasemin GİRİTLİ İNCEOĞLU (İletişim Akademisyeni), Göksel GÖKSU (CNN Türk Televizyonu Muhabiri), Dr. Öğr. Üyesi Gökmen KARADAĞ (İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi), Dr. Öğr. Üyesi Erkan OYAL (Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi), Doğan ŞENTÜRK (Fox TV Haber Genel Yayın Yönetmeni), Celal TOPRAK (Ekonomi Gazeteciler Derneği Başkanı ), Dr. Recep YAŞAR (TRT Strateji Uzmanı, İletişimci), İhsan YILMAZ (Habertürk TV Haber Müdürü)”

Burda da..

CHP’li belediye başkanı var.. AK Parti azılı düşmanı var.. FETÖ’ye destek vermekten cezaevine giren adamın müdürü var.. Dindar karşıtı var.. Ulusal kanalın programcısı bile var..

“Bir tanecik de, muhafazakar kesimden birisi var mı” diye sorsak..

Yine alacağınız cevap aynı: Yok..

Geçiyoruz bir başka dala:

“Karikatür: Ercan AKYOL (Milliyet Gazetesi Çizeri), Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz Doğan EKŞİOĞLU (Çizer, Grafik Sanatçısı, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi), Piyale MADRA (Çizer, Grafik Sanatçısı), Kamil MASARACI (Cumhuriyet Gazetesi Çizeri), Akdağ SAYDUT (Çizer)”

Bu bölümde de.. Cumhuriyet’ten adam var.. Tayyip Erdoğan için hakaret çizimleri yapan var.. Başörtülü avukata, “Benim gibi olmak için senelerce okuyup ta avukat olmaya ne gerek vardı ayool kııız” diye hitap eden başörtülü bir başka hanımı çizip, tüm örtülülere ve bu arada özellikle de üniversite mezunu başörtülülere de hakaret eden isim var..

Çarşaflı kadınların başlarını cezaevi penceresi gibi çizip, aralarındaki bir sakallı Müslümanı da saç-sakal birbirine karışmış şekilde çizip, ona “Kadınların haklarını kimseye yedirmeyeceğiz. Hepsini biz yiyeceğiz” dedirtecek kadar ahlaksızlaşan isimler var..

Aslında “Hepsi Cumhuriyet çizeri” desek, yanlış söylemeyiz de.. Bir tanesini “Cumhuriyet gazetesi çizeri” diye tanıtmışlar.. Diğerlerinin Cumhuriyet çizeri olduğunu gizlemişler..

Usulen de olsa, bir tanecik muhafazakar karikatürist var mı?

Yok..

Geldik Edebiyat dalına.. “Edebiyat: Eray CANBERK (Şair, Çevirmen), Metin CELÂL (Yazar, Eleştirmen), Faruk DUMAN (Yazar), Nursel DURUEL (Yazar), Doğan HIZLAN (Eleştirmen), Ahmet ÖZDEMİR (Yazar), Hilmi YAVUZ (Şair)”

Burda da, yine Cumhuriyet gazetesi-FETÖ kardeşliğinin bir numunesini görüyoruz.. Dolayısı ile, bu başlıktaki seçici kurulda da, Cumhuriyet yazarı var.. FETÖ’ye, terör örgütlüğü suçlamasından sonra dahi, yıllarca şirinlik yapanlar var..

Ama bir tane, dindar kesimden yazar yok!

Geçtik sosyal bilimler seçici kurul üyelerine..

“Sosyal Bilimler: Prof. Dr. Taner BERKSOY, Gülseren ERGEZER GÜVER (Gazeteci), Prof. Dr. Sibel İNCEOĞLU (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Emre KONGAR (Sosyolog), Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ, Prof. Dr. Bertil Emrah ODER (Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. İlter TURAN.”

Yine Cumhuriyet yazarını “sosyolog” unvanı ile burada sakladıklarını söylersem..

Siz gerisini anlarsınız..

“Fen bilimleri” seçici kurul üyelerine yerim yetmedi..

Dediklerimi, o dal için de aynen geçerli sayabilirsiniz..

Şimdi gelin; onlarca seçici kurul üyesinden bir tanesini bile muhafazakar kesimden seçmeyen, Gazeteciler Cemiyeti’ni adeta Cumhuriyet gazetesinin yan kuruluşu gibi çalıştıran bu sözde gazetecilerin söylediklerine inanın..

Bunlara güvenin.. Güvenebilirseniz eğer!