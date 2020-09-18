Macron’un yargısı karar verdi, Türk medyası alkışladı!

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İngiltere gidiyor, Rusya geliyor..

O gidiyor ABD geliyor..

Fransa geliyor..

Akdeniz’deki çakallık ile kalsalar neyse..

Dört koldan saldırıyorlar..

Bakın, Türkiye’deki iki önemli medya patronu, Fransa’nın kanatları altında yaşıyor..

Sözcü’nün patronu Burak Akbay Fransa’da..

Eski dönem Star’ın patronu Cem Uzan, Fransa’da..

Veee..

Macron’un, Türkiye ile yaptığı kavganın uzantısı olarak..

Fransız yargısı, dün bir karar açıklıyor..

Hortumcu Cem Uzan’ın, Paris’teki evinde arama yapılıp, borcuna karşılık olarak, kaçırdığı hisse senetlerine TMSF’nin el koyması, hukuka aykırı imiş!

Hukuka aykırı der iken..

Sanmayın ki..

“TMSF’nin böyle bir hakkı yok.. Alacağı yok, hisse senetleri de Cem Uzan’ındır, geri iade edilmeli” demiş olsun..

O kadarını demeye, onların yüreği de yetmez.

Ya ne diyorlar?

“TMSF temsilcilerinin Uzan’ın Fransa’daki evindeki 2 milyar euro değerindeki hisse senedine el koyması özel hayatın mahremiyetine aykırıdır!”

Haayyyt.. Sizin özel hayatınızı yesinler!

Adam, Türkiye’yi 15 milyar dolar hortumlamış..

Bankada çifte hesap açıp, bir resmi, bir de gayrı resmi kayıt tutmuş..

Devlete vergi borcunu boşverin, “devletin hazine bonosu” diye, milyarlarca liralık sahte devlet kağıdı satıp, komisyonunu değil, tamamını cebine indirmiş.

Hortumunun, devlet malına el koymasının haddi hesabı yok..

“Bu adamın Türkiye’den kaçırdığı paralardan biraz da biz yiyelim” mantığı ile..

Fransa’da bir mahkeme..

Özellikle de son günlerdeki gündem tartışmalarında da, Macron’a destek vermek için..

Bir karar almışlar..

Cem Uzan’ın evine girip, çalıntı hisse senetlerinin, tekrar Türkiye’ye geri götürülmesi işlemini, hukuka aykırı bulmuşlar..

Peki, “Böyle bir alacak yok ki, bu hisse senetlerine el koymuşsunuz” demişler mi?

Diyebilmişler mi?

Hayır..

Alacak kesin..

O hisse senetlerine el konulması, kesinkes hukukun emri..

Cem Uzan’ın, o hisse senetlerini çaldığı tartışmasız..

Ama..

Fransız mahkemesinin, Macron emri ile verdiği karara göre, “Bu işin bir usûlü vardır.. Usule aykırı davranılmış!”

Vay canına sayın seyirciler!

Karşınızdaki bir hırsızdan, hakkınız olan, malınızı geri alıyorsunuz..

Bunu yaparken, “Bu işin yolu yordamı var” diyerek, hırsıza sahip çıkan, devletlerle karşılaşıyorsunuz..

Macron işini yapıyor..

Macron’un hakimleri, işlerini yapıyor..

Onlar sadece, Türkiye’nin milyar dolarlarını kaçıran Cem Uzan’a destek çıkmıyorlar.

Verdikleri karar ile, Türkiye’nin Akdeniz’deki etkinliğini de kırmaya çalışıyorlar..

Hani “Siyasi baskı ile yargı kararı verme” diyorlar ya..

Akdeniz tartışmaları sırasında Fransa’da verilen bu yargı kararı, tam da “siyasi baskı ile verilen kararlar”a dört dörtlük bir örnek..

Bu böyle de..

Türkiye’deki sol medya..

İlkelilik iddiasındaki internet siteleri..

Belki bugün basılacak olan solcu gazeteler..

Soldan çarklı televizyon ekranları..

Hangi akla hizmet ederek, bu haberi, “Cem Uzan dava kazandı” diye verebiliyorlar?

Ne davası kazanmış, Cem Uzan?

18,5 yıllık hapis cezasını mı bozdurmuş, üst mahkemede?

Hırsız olmadığını mı kanıtlamış?

Hortumcu olmadığını mı belgelemiş?

Türkiye’ye milyarlarca dolarlık borcu olmadığını mı ispatlamış?

Türkiye’deki onlarca vergi dairesine, milyarlarca liralık vergi borcu olmadığını mı kanıtlamış?

Yurtdışına kaçışının üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçtiği halde, maliyenin açıkladığı “En yüksek vergi borcu olan mükellefler listesi”ndeki ilk sıraları işgal etmesinin yanlışlığını mı ortaya koymuş?

Yoo..

Bütün suçlar ortada..

Mahkumiyet kararları, Yargıtay’dan geçerek, onaylanmış..

Ama beyefendi, yürüttüğü paraları harcayarak, şu yabancı mahkemeden, şu ilgisiz karar ile.. Bu dandikten hüküm ile.. Ortaya çıkıp, “Dava kazandım” diyor..

Bizim solcu medya da, hortumcu bankacının propagandasını yapıyor.

“Sahi ya.. Adam dava kazanmış” diye, haberler üretiyorlar..

 Şu rezalete bakar mısınız?

Türkiye’de suç işleyen işlemeyen tüm patronlara karşı olan solcu medya..

İş dönüp, dolaşıp, hortumculuk yapan, suçu sabit bir patrona sıra gelince..

Ona sahip çıkıyorlar..

Hortumcunun sözcülüğünü yapıyorlar..

Alnı size, Odatv’den, dün akşam saatlerinde ana manşete çıkan bir cümle:

“Deutsche Welle Türkçe’den Beraat Gökkuş’un haberine göre, iş insanı ve Genç Parti’nin kurucusu Cem Uzan Fransa’da Türkiye’ye karşı bir dava daha kazandı. Fransız Temyiz Mahkemesi, TMSF temsilcilerinin Uzan’ın Fransa’daki evini basarak 2 milyar euro değerindeki hisse senedine el koymasını özel hayatın mahremiyetine aykırı bularak ‘yasa dışı’ şeklinde değerlendirdi.”

Rezalete bakın.. Cem Uzan, 18.5 yıl hapis cezası alan bir hortumcu değilmiş de..

“İş insanı” imiş.

Türkiye’ye milyarlarca lira borcu olan bir vergi kaçakçısı değilmiş de, “Genç Parti’nin kurucusu” imiş..

Ahlaksızlığı görüyor musunuz?

“TMSF, ev basmış..”

“El koymuş..”

“Özel hayatın mahremiyetine aykırı davranmış..”

“Yasadışı iş yapmış..”

Affedersiniz, Cem Uzan ne yapmış?

O her işini dört dörtlük yasal yapmış, ama TMSF mi, yasadışı iş yapmış?

Ah ah..

Türk yargısı, Fransa’daki yargı kadar, ülkesinin menfaatlerine sahip çıkacak olsa..

Bu Odatv’ye, “Siz hortumcunun avukatı mısınız” der, iki dakikada hesabını sorar.. 

Ama nerde?

Fransız yargısı, sırf Türkiye’yi zora düşürmek için, Macron’un elini güçlendirmek için, böyle kıytırık kararlarla, safını belli ediyor..

Türkiye’deki hortumcu uzantıları da, kafayı çıkarıp, bu gavurların sözcülüğüne soyunuyor..

Adı da, “Türkiye’de yargı bağımsız değil, Fransa’da bağımsız” oluyor!

 

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Yorumlar

Mutmaine

Ülkemin ahlak ve dini ayarlarıyla oynadılar....şimdi oturup seyrediyorlar....uyduruk fransız laikliğinin sonucu bunlar..taparcasına savunan özümseyen....öyle çok ki ! ALLAHUTEALANIN kanunları yerine onu tercih ettiğinin farkında! değiller....zaten fransız gibi yaşıyor,fransız gibi düşünüyor, fransız gibi giyiniyoruz........fransız yargısı yanlış yapar mı!!....aman sakın kutsallarına dokunmayın ..onlar modern biz yobaz olur...geri kalırız....bugün CUMA namazı var farzdır....cuma namazıda layıklığa aykırı mı ! Zarar veriyormu ? Alnı secde görmeyen basitlere anlatın, birgün bunuda yazın lütfen ALİBEY.
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Mehmedim

Öncelikle TMSF.ile diğer devlet yetkililerini tebrik ederim.İngiltere de kaçak A.ipek gibi hainlerin de kaçırdıklarını getirmelerini dilerim. Ayrıca kapandığı söylenen Oda tv. ve benzeri vatan haini sitelerin kaçak olarak yaptığı yayınların da durdurulmasını bekliyoruz...
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