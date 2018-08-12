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“İki papaz” kıyaslaması!

12 Ağustos 2018 Pazar

 

Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye karşılaştırması yapalım..

Bu karşılaştırmayı, artık kamuoyunda sıkça kullanıldığı üzere, “iki rahip” ekseninde yapalım..

Türkiye, Pensilvanya’da yaşayan, kendi vatandaşı olan, rahip olarak artık tanımlanan Fetullah Gülen’in kendisine verilmesini istiyor..

Öyle, “Yarın saat 18.00’e kadar” falan değil..

4 yıllık süreçte, “Buyrun yolladığımız belgeleri inceleyin. Öncelikle tutuklayın. Sonra da iade edin” talebi ile istiyor..

Türkiye’nin bu nezaketine karşılık, ABD kendi vatandaşı için ne yapıyor?

“Şu şu sebeplerle geri yollanmasını istiyoruz” demiyor.. Bir bilgi, bir belge sunmuyor.. Sunmaya gücü olsa, zaten mahkemeye sunacak, mahkemeden karar alacak..

Mahkemeden bir özgürlük kararı alamayacağını bildiği için..

Türk hükümetinden yardım istiyor..

Tamam, türk hükümeti de, kendisine yardımcı olabilir, “Bizim mahkemelerde, şu şu durumlarda tahliye kararı çıkar, şunları şunları mahkemeye sunun, tahliye kararı isteyin” diyebilir..

Bu yolda, ABD’den bir nezaket içerikli talep geliyor mu?

Hayır.

Ya ne geliyor?

Tehdit dolu ifadeler..

“Yarın saat 18.00’e kadar verdiniz verdiniz.. Vermezseniiiz..”

Böyle bir tehdit karşısında..

Tayyip Erdoğan’ı seversiniz, sevmezsiniz. Oy vermişsinizdir, vermemişsinizdir..

Kimden yana olmanız gerekir?

Kime “Haklı” demeniz gerekir?

Kime “Küstahlık yapıyor, şımarığın teki” demeniz gerekir?

Hiç tereddüt yok, ABD’ye “Küstah” demelisiniz. Trump’a “Şımarık” demelisiniz..

Bir başka açıdan iki papaz olayını kıyaslayalım..

Her ikisi de, vatandaşı oldukları ülkenin dışında yaşıyorlar.. 

Fetullah Gülen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı.. Ama ABD’de yaşıyor..

Brunson ise, ABD vatandaşı olduğu halde, Türkiye’de yaşıyor..

Bizim papaz, kendi ülkesine karşı darbe girişiminde bulunuyor..

Onların papazı ise, kendi ülkesine değil.. Misafir olarak kaldığı ülkenin aleyhine suç niteliğinde eylemlerde bulunuyor..

Dolayısı ile..

Brunson’ı istemek için..

ABD’nin yüzü olamaz..

“Sen önce, misafir ettiğin bizim vatandaşımız statüsündeki papazı ver.. Sonra, bizim ülkemizde, bize karşı suç işleyen papazı istemeye yüzün olsun” sözüne, verecekleri küçücük bir cevap olamaz..

İki papazı, bir başka açıdan daha değerlendirelim..

Fetullah Gülen halen ABD’de, kendi ikametgahında.. 

Vatandaşlık sebebi ile değil, geçici izinlerle orada yaşıyor..

ABD açısından bakarsanız, Türkiye’ye yollanmasında, kendileri açısından hiçbir sıkıntı yok. Kendi vatandaşını, bir başka devlete teslim edecek değil..

Zaten iadesi istenen kişi, iadeyi isteyen ülkenin vatandaşı..

Türkiye’den oraya gitmiş.

İsteyen de, Türkiye..

“Al bu adamı.. Ne yapıyorsan yap. Zaten bize, misafir olarak gelmiş. Zaten izinlerini zar zor uzatmış durmuşuz.. 19 yıl olmuş.. Artık kendi vatandaşı olduğu ülke de istediğine göre.. Yollayalım gitsin.. Alın da, biz de kurtulalım” demeleri gerekir..

Bunun için, aslında bir mahkeme kararını siyasi baskı ile değiştirmeye ihtiyaçları yok..

Mahkemelerine karşı bir tehdit uygulamasında bulunmalarına gerek yok..

“Kalma izninizi iptal ettik” dedikleri anda..

Fetullah Gülen skandalından kendilerini kurtarmış olurlar..

Bunu bile yapmıyorlar..

Ama.. Bunu bile yapmayan ABD..

Ne yüzle ortaya çıkıyorsa..

Pensilvanya’daki zat henüz kendilerinde el bebek, gül bebek beslenirken..

Türkiye’deki ABD vatandaşı Brunson’ın hakkında mahkeme kararı olduğu halde.. 

Mahkeme kararının değiştirilip, kendilerine yollanmasını istiyorlar..

Onlar, bir mahkeme kararını değiştirmeden, Gülen’i bize yollayabilirler.

Yollamıyorlar..

Ama bizim, Brunson’u onlara yollamamız için.. Mahkemenin “ev hapsi” kararını, “tahliye” ile değiştirtmemiz gerektiği halde...

Bu hukuki gerçeği görmezden gelip..

Hiç utanmadan, bir de saat vererek, mahkeme kararının kaldırılıp, Brunson’ın yollanmasını istiyorlar..

Kendileri 4 yılda, bir dandik ikamet iznini iptal edemedikleri halde..

Türkiye, ABD’nin Brunson ile ilgili talebini yerine getiremediğinde, ABD’ye karşı savaş açmış bir kişiyi korumuş mu oluyor?

Hayır..

Ama Amerika..

Fetullah Gülen’i, Türkiye’ye iade etmediğinde..

Türkiye’ye karşı savaş açmış bir kişiyi korumuş oluyor..

Türkiye düşmanı bir kişiyi koruyarak, kendisinin de Türkiye karşısında olduğunu, belgelemiş oluyor..

Bu açıdan da, “iki papaz” olayı, maskeleri indiriyor.

Riyakarlıkları ortaya çıkarıyor..

Gelelim, ABD’nin küstahlığının sorumluluğuna..

Türkiye’nin, “Yarın saat 18.00’e kadar verdiniz verdiniz.. Vermezseniiiz..” diye tehdit edilmesinin sorumlusu kim?

“AK Parti iktidarı” diyecekler, maalesef yanılıyorlar..

ABD’ye bu küstahlığı yapması için cesaret verenler, yıllardır Türkiye’nin siyasetini yönlendirenlerdir..

Bürokratlarıdır.

İşadamlarıdır..

Çocuklarını doğurmak için ABD’ye gidenlerdir..

AK Parti iktidarı olmasaydı..

Evet, bu kavga olmazdı..

Ama kavga olmaması demek, o tehdidin yapılmaması demek değil.

O tehdit yapılırdı..

Türkiye o tehdide boyun eğer..

Brunson’u serbest bırakır..

ABD’nin isteği olurdu..

Sonuçta da kamuoyu, böyle bir kavgadan haberdar olmazdı..

Ama Amerika bilirdi ki...

Türkiye, tehditlerine boyun eğen bir ülkedir..

Türkiye’den isterlerse, bir adamlarını alırlar..

İsterlerse, Türkiye’ye karşı suç işleyen birisini iade etmezler..

Bugün bu kavga herkesin malumu oldu ise..

AK Parti’nin dik duruşu sebebi iledir..

Bu da, hayırlı olmuştur..

Her gün ölmektense.. Her gün tehdit altında yaşamaktansa..

Gerekirse bir gün ölünür..

Ama inşaallah, bu dik duruş sayesinde, ölümü değil, onurlu yaşamayı haketmiş durumdayız..

Bunun için de, “dik duruş” sergileyen idarecilerin yanında olduğumuzu, yalnız olmadıklarını göstermemiz gerekir..

Gün gelir, tehditlere boyun eğenler, başları önde yürümeye mahkum olurlar..

Gün gelir, “dik duruş” sergileyenler, yine başları dik, onurları ile hayatlarını sürdürürler..

 

YORUM YAZ

  • Al Papazı ver KızıAl Papazı ver Kızı3 sa önce
    Penisilvanya sakinine “şeytan” nitelemesine“Nereden biliyorsun şeytan olduğunu ?” diye soran şakirt! Cevap:İcma-i millet. Malum şahıs milletin vicdanı ve kalbinde ebediyyen mahkum olmuştur. Trump’la birlikte milletine taarruz eden “Hain İblis” in ta kendisidir. FETÖ cüler bu yorumu sakın okumayın! Yoksa Penisilvanya suflesinden gelen moraliniz zayi olur.
  • Yunus 16Yunus 165 sa önce
    TAKTİK DEĞİŞTİRELİM ; FGÜLEN PAPAZINDAN VAZGEÇİP KARŞILIĞINDA İKİNCİ HAİN MUSTAFA VE PENSİLVANYA DAKİ KAÇAK HAİNLERİN TAMAMINI İSTEYELİM, BURADA Kİ CASUSU (PAPAZ değil CASUS ) VERELİM. FGÜLEN ORADA GEBERSİN HAÇLI TOPRAKLARINA GÖMÜLSÜN, HAÇLI ONA İLİŞMEZ, YAVRULARINA DA İLİŞMEMİŞTİR. HOCA KILIKLI ŞARLATAN TERÖRİST BAŞINI ALIP NE YAPACAĞIZ?? ÖCALAN A ODA ARKADAŞI MI OLACAK?? NASIL TAKTİK?? LAKİN ABD HİÇBİRİSİNİ VERMEZ.!! ONLARIN HEPSİ CIA AJANI.!! BİR TANE BİLE ALAMAYIZ. İNGİLTERE DEKİ KAÇAK HAİNLER M16 AJANI, ALMANYA DA KİLER BND AJANI.!! Tesadüfen oralarda değiller.!! Yunanistan bile hainleri vermiyor,! ABD İNGİLTERE ALMANYA AJANLARINI verir mi?? Hiçbir zaman vermez. MİT, KGB gibi CIA gibi MOSSAD gibi ÇALIŞSIN. TAK TAK TAK. TA TA TA...
  • Kore KökKore Kök5 sa önce
    Abi, Koreye savaşa gittik, o kötü Kore' nin bugün sağa sola fırlatacağı, dünyayı aylarca tehdit ettiği yığınla atomik füzeleri var; biz dünyayı .... ürkütmeye çalışıyoruz, şu işe bak yaa! Niye savaştık lan bu... Koreye karşı biz, anlamadım ki?
  • Ibrahim akIbrahim ak4 sa önce
    Rahmetli aytunç altindal in bi sozu vardi bu ulkede abdli bi ajanin ellerine kelepçe takildi mi bilin ki artik bağımsız bi ülkeyiz beyler kendinize gelin abdli ajan 2 yil yatti belki biraz daha yatacak ama bu adam ajan muebbet yatmaz bi takasa girip salinir dunyanin bi cok yerinde boyle olur bu işler onemli olan onu tutuklayip gozlerine sokmak
  • YAVUZ SELİM DEMİRKAYAYAVUZ SELİM DEMİRKAYA6 sa önce
    "......Bizim papaz, kendi ülkesine karşı darbe girişiminde bulunuyor..Onların papazı ise, kendi ülkesine değil.. Misafir olarak kaldığı ülkenin aleyhine suç niteliğinde eylemlerde bulunuyor..Dolayısı ile..Brunson’ı istemek için..ABD’nin yüzü olamaz..“Sen önce, misafir ettiğin bizim vatandaşımız statüsündeki papazı ver.. Sonra, bizim ülkemizde, bize karşı suç işleyen papazı istemeye yüzün olsun” sözüne, verecekleri küçücük bir cevap olamaz..•İki papazı, bir başka açıdan daha değerlendirelim..Fetullah Gülen halen ABD’de, kendi ikametgahında.. Vatandaşlık sebebi ile değil, geçici izinlerle orada yaşıyor..ABD açısından bakarsanız, Türkiye’ye yollanmasında, kendileri açısından hiçbir sıkıntı yok. Kendi vatandaşını, bir başka devlete teslim edecek değil..Zaten iadesi istenen kişi, iadeyi isteyen ülkenin vatandaşı..Türkiye’den oraya gitmiş.İsteyen de, Türkiye.." Alibey muhteşem tesbitler bu Küstahve Şımarık vesömürgecive de yüzsüz ABD yönetimineve onlarn içerdekitasmalilarına tokat gibi bir karşılıkolmuş.Elinize ve yureginuze ve dilinize sağlık.
  • MerakliMerakli6 sa önce
    Iki gun sonra birakilirsa ki birakilacak, ne yazacaksiniz merakla bekliyor. Herhalde kimse bu kadar dayanamamisti, bu bir dunya rekoru gibi seyler olacak. Hatta 1924 de nasil oldugu ile karsilastirmak iyi sonuclar verebilir.
  • MUŞLUADAM MUŞLUADAM 4 sa önce
    Ecnebiler, gavurlar Türkiye yi hala lozanda muhatap oldukları ezik, basiretsiz, Ver kurtul diyen zihniyet yönetiyor zannediyor. Bilmiyorlar Sultan Abdülhamid Hanın evlatları, alnı secdeli, İMANLI MÜSLÜMANLAR yönetime geçti , ALLAH tan başkasına boyun eğmezler, dik dururlar, ülkeyi üç beş soysuza peşkeş çektirmezler. Her türlü PUŞTLUK yapanlarla Milli Mücadele verilmez, VATANSEVER İNSANLARLA YAPILIR.
  • ahmetahmet2 sa önce
    ABD nin BÜTÜN AJANLARI din adamı maskeli.... çakma din adamı diğer SİYONİST-Hristiyan/evanjelik HAHAM Mike PENCE ise BAşkan Yardımcısı MASKELİ!
  • Kamil RöntgenKamil Röntgen3 sa önce
    Çok güzel bir özet. Mevcut iktidar olmasa kimse bu kadar dayılanamazdı, mahalle ağzıyla bu kadar hayt huyt yapamazdı. Ağız dalaşını ve avam ağzıyla diplomasiyi kimse böyle ustalıklı yapamıyordu önceden. Seçim öncesi (daha birkaç ay önce) mitingde "Newyork Times gazetesi senin her yerin gazete olsa ne olur" diye dayılanıp sonra aynı gazetede ingilizce makale yayınlatmak gibi sonuçlar çıkıyor ortaya. Avrupaya asarız keseriz çekip sonra gümrük birliği yenilenmeyince "şimdi dostluk zamanı, ilişkilerimizi düzeltebiliriz" diye kapılarına gitmek gibi. Dayılıkta, diklenmekte, sövmekte, kavga dövüşte bu iktidarın eline su dökemez kimse. Ah bi de gerisi gelebilse, gelmiyor maalesef. İnandırıcı değil.
  • YAVUZ SELİM İSTANBULLUYAVUZ SELİM İSTANBULLU6 sa önce
    ".....Sonuçta da kamuoyu, böyle bir kavgadan haberdar olmazdı..Ama Amerika bilirdi ki...Türkiye, tehditlerine boyun eğer bir ülkedir..Türkiye’den isterlerse, bir adamlarını alırlar..İsterlerse, Türkiye’ye karşı suç işleyen birisini iade etmezler..Bugün bu kavga herkesin malumu oldu ise..AK Parti’nin dik duruşu sebebi iledir..Bu da, hayırlı olmuştur..Her gün ölmektense.. Her gün tehdit altında yaşamaktansa..Gerekirse bir gün ölünür..Ama inşaallah, bu dik duruş sayesinde, ölümü değil, onurlu yaşamayı haketmiş durumdayız..Bunun için de, “dik duruş” sergileyen idarecilerin yanında olduğumuzu, yalnız olmadıklarını göstermemiz gerekir..Gün gelir, tehditlere boyun eğenler, başları önde yürümeye mahkum olurlar..Gün gelir, “dik duruş” sergileyenler, yine başları dik, onurları ile hayatlarını sürdürürler.. Sonuçta da kamuoyu, böyle bir kavgadan haberdar olmazdı..Ama Amerika bilirdi ki...Türkiye, tehditlerine boyun eğer bir ülkedir..Türkiye’den isterlerse, bir adamlarını alırlar..İsterlerse, Türkiye’ye karşı suç işleyen birisini iade etmezler..Bugün bu kavga herkesin malumu oldu ise..AK Parti’nin dik duruşu sebebi iledir..Bu da, hayırlı olmuştur..Her gün ölmektense.. Her gün tehdit altında yaşamaktansa..Gerekirse bir gün ölünür..Ama inşaallah, bu dik duruş sayesinde, ölümü değil, onurlu yaşamayı haketmiş durumdayız..Bunun için de, “dik duruş” sergileyen idarecilerin yanında olduğumuzu, yalnız olmadıklarını göstermemiz gerekir..Gün gelir, tehditlere boyun eğenler, başları önde yürümeye mahkum olurlar..Gün gelir, “dik duruş” sergileyenler, yine başları dik, onurları ile hayatlarını sürdürürler.. Sonuçta da kamuoyu, böyle bir kavgadan haberdar olmazdı..Ama Amerika bilirdi ki...Türkiye, tehditlerine boyun eğer bir ülkedir..Türkiye’den isterlerse, bir adamlarını alırlar..İsterlerse, Türkiye’ye karşı suç işleyen birisini iade etmezler..Bugün bu kavga herkesin malumu oldu ise..AK Parti’nin dik duruşu sebebi iledir..Bu da, hayırlı olmuştur..Her gün ölmektense.. Her gün tehdit altında yaşamaktansa..Gerekirse bir gün ölünür..Ama inşaallah, bu dik duruş sayesinde, ölümü değil, onurlu yaşamayı haketmiş durumdayız..Bunun için de, “dik duruş” sergileyen idarecilerin yanında olduğumuzu, yalnız olmadıklarını göstermemiz gerekir..Gün gelir, tehditlere boyun eğenler, başları önde yürümeye mahkum olurlar..Gün gelir, “dik duruş” sergileyenler, yine başları dik, onurları ile hayatlarını sürdürürler.. "Ali beymuhteşemtam isabetbir yazivekamuoyuehl-i idrak veehl-ibasiretve ehl-i vicdana kuvvetli bir Uyarı, tebrikler teşekkürler elinize sağlık
  • İkrarİkrar2 sa önce
    Selam ve dua ile sayin usdat papaz dedinde bize gore papaz abd , bundan aliyor haz isi gucu kavos fesat fitne kargasa cikarmak bir mafya deyince bir tek kisi gelmez aklimiza sonuna kadar hak veriyom yaziniza cete mafya zorba harac rusvet kanunsuz somuru duzen bir nevi kovboy yaninda olan devletlere yardim yapan yardim alan zamanla emir alir tepecidir neyin varsa alir istedigi yere saldirir hep bize kotuluk dusunen din uzerinden yaklasiyor birini musluman gorunumlu digeride ajan fakat papaz din adami gorunumunde bizim zayif tarafimiz fazla guvenmekonlarda bu guveni kotuye kullanmak bir secim zamani muharem inceyi gorduk her gun cuma kilmaya kalkti
  • MuradMurad7 sa önce
    Sevgili arkadaşlar; ömrüm boyunca akp oy vermedim.(41 yaşındayım) papaz ise papaz rahip ise rahip verelim kurtulalım yok olmuyorsa mavala gerek yok sayın yazarın yazdığı gibi.incirlik üstünü kapatalım Amerikan mallarına ek vergi koyalım vb gibi.eğer akp ye oy vermezsem namerttim

Ali Karahasanoğlu

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