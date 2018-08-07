Hesap kusurlu fizikçi, CHP’de genel başkan gibi!

Biri; partinin genel başkanı..

Üniversite mezunu..

Hemi de, hesap uzmanı..

Diğeri fizikçi..

O da üniversite mezunu..

“Ben yıllarca liselerde fizik öğrettim” diyordu..

Şimdi bu ikili, birbiri ile yarışıyor..

Birisinin yaptığı toplamayı, diğeri kabul etmiyor.

Diğerinin hesabını, önceki yanlış buluyor..

Oysa seçim öncesinde öyle bol keseden hesaplar yapıyorlardı ki..

“Biz hesap adamıyız” deyip..

Kimin maaşında hangi iyileştirmeleri, nasıl yapacaklarını, ardı ardına anlatıyorlardı..

“Yalandan kim ölmüş” hesabınca..

İşkembeden sallıyorlardı..

“Maaşlarda bu iyileştirmeleri yapma imkanı var ise.. Partinize ait belediyelerde bunları hayata geçirin.. Ondan sonra da, merkezi yönetimde halk sizi seçip, iktidara getirsin” diyorduk..

Duymazlıktan geliyorlardı..

Şimdi ikisinin de hesabının, birbirinden beter olduğu ortaya çıktı..

Önce CHP’nin tüzüğündeki kuralı hatırlatayım..

Tüzüğün 48. maddesinde, olağanüstü kurultayın genel başkanlık seçimi yapılacak şekilde toplanması için, toplam delege sayısının salt çoğunluğunun noter tasdikli imzasını arıyor..

Bir şart daha var..

Gündem konusunda da, bu delegeler imzalarında mutabık kalmış olmalılar..

Ağızlarını kerpetenle açarak dün öğrendik ki..

Toplam delegeleri, CHP genel merkezinin açıklamasına göre, 1242 imiş.

Günlerdir gizleniyordu, devlet sırrı gibi..

Neyse ki, açıklanmış oldu..

Seçimli kurultay için, tüzükteki maddeye göre kaç delegenin imzası gerekli?

Hesap uzmanı olmaya, fizik öğretmeni olmaya gerek yok..

İlkokulu bitirdiyseniz..

1242 sayısını 2’ye bölüyorsunuz.. Yarısını buluyorsunuz..

Ona bir eklediniz mi, salt çoğunluk bulunmuş oluyor..

Yani salt çoğunluk kaç: 622..

CHP genel merkezi de, yaptığı açıklamada bu sayıyı doğru olarak tutturmuş..

“Tebrikler” diyelim..

Devama gerek var mı?

Bence yok..

Çünkü CHP Genel Merkezi’nin yaptığı açıklamaya göre, mükerreri ile, geri çekeni ile, dandik fotokopilisi ile, noterden posta ile gelenler hariç, muhaliflerin verdikleri belge sayısı, toplam olarak 618.

Noterden posta ile gelenleri hiç hesaba katmayalım.

Diğer eksiltmeler hariç sayı 618 olduğuna göre..

Kurultay için de 622 imza gerektiğine göre..

Geri çekilen dahil, dandik fotokopi olanı dahil, hepsi hepsi zaten 618 imza olduğu CHP Genel Merkezi tarafından açıklandığına göre..

Artık başka bir açıklama yapmaya gerek var mı?

Kafa karıştırmaya ihtiyaç var mı?

Bence yok.. Ama işin içinde bir çapanoğlu olmalı ki..

Açıklamayı burda bitirmiyor.. Sürdürüyor.. Kafaları bulandırıyor..

“Geçerli başvuru sayısının 569 olduğu görülmüştür” diyor..

Bakalım hesap uzmanı Kemal Kılıçdaroğlu, 618 belgeyi, gereksiz yere ayrıntılamak isterken..

569 sayısını nasıl buluyor?

Dünkü genel merkez açıklamasından alıntılıyorum:

“2 Ağustos Perşembe gününden önce Genel Merkezimize noter tebligatıyla gelen talep sayısı 8’dir.”

Hemen devamında, bu 8 delege sayısını dikkate almamak gerektiğini, şöyle ifade ediyorlar:

“2 Ağustos Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edilen toplam belge sayısı 618’dir. Daha önce noter tebligatıyla gelen 8 talep de bu sayının içinde tekrar sunulmuştur.”

O halde?

O halde noterden posta ile gelen, bir de elden getirildiğine ve bunların sayısı 8 olduğuna göre..

Elden teslim edilen 618 sayısını esas alıp, noterden posta ile gelenleri hiç dikkate almamalıyız..

Yani, rakam yine 618.

Devam ediyor, genel merkez açıklaması:

“Teslim edilen 618 belgenin 4 tanesi mükerrerdir. Ayrıca 4 tanesi ilgilisinin dışında, suret tasdiki yaptırılmış fotokopidir. 5 belgedeki imza ise kurultay delegesi olmayan kişilere aittir. Gelen taleplerden 5’i ise Tüzüğümüzün 48/4 maddesi uyarınca zorunlu olan gündem birliğini sağlayamamıştır.”

18 imzayı da bu paragraftaki açıklama ile düşeceğiz..

618-18=600’ü bulduk mu? Bulduk..

“Tüzüğümüze göre 15 günlük imza toplama süresi içerisinde 31 delegenin noter onayıyla imzalarını geri çektiği görülmüştür” açıklamasındaki 31 imzayı da çıkartalım: 600-31=569.

Bu rakam, Kemal Kılıçdaroğlu’nun hesap uzmanı olarak bulduğu sayı..

Ya fizikçi ne buluyor?

Onun kafası biraz karışık..

“Olağanüstü kurultayı yapmamak için sayılarla oynanmaktadır” diyor..

Devam ediyor:

“Tüzüğümüzün belirlediği süre içinde, yeterli sayıda imza (630 belge ve bilgi) Genel Merkezimize teslim edilmiştir. Olağanüstü kurultayı yapmamak için sayılarla oynanmaktadır. Mevcut MYK’nın değiştirilmesi sorunları bir kez daha halı altına süpürülmesi olacaktır. Olağanüstü kurultay talebi sayıların gölgesinde kalamayacak kadar güçlü ve haklı bir taleptir, bir çığlıktır. Amasız ve fakatsız olağanüstü kurultay kararı alınmalıdır.”

Gördüğünüz gibi, sayı falan verilmeden.. Global bir anlatım ile..

“Biz haklıyız” diyerek..

Ama mükerreri, dandik imzalısı ile genel merkezin “Toplam 626” dediği belge sayısını, 630’a çıkartarak, “Olağanüstü kurultay toplanmalı” diyor.

Sonuçta bir kurultayı, beceremiyorlar..

Kurultay hesabını, muhataplarının itiraz edemeyeceği netlikte izah edemiyorlar..

•

Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz..

Muharrem İnce, genel merkezin de kabul ettiği üzere, 569 delegeden imza aldı ise..

Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğunun altından kaymasının artık vakti gelmiştir..

Çünkü genel başkanlık için, zaten 622 oy gerekli..

569 delege, “Kurultay toplansın, biraz şenlenelim” amacı ile değil..

Muharrem İnce’yi genel başkan yapmak için imza verdiklerine göre..

Kemal Kılıçdaroğlu için, ortada destek belirten net bir sayı olmadığına göre.

Kararsız hesabı ile olaya baktığınızda..

Hesap yapmasını bilmeyen fizikçi Muharrem İnce’nin, CHP genel başkanlık koltuğuna oturmasına, kesin gözü ile bakabiliriz..

•

Bir vahim durum daha var..

15 gün gibi kısa bir sürede..

600 delegeden 31’i, önce imza veriyor.. Sonra imzasını geri çekiyor..

Niye ki acaba?

CHP gibi bir partide.

Aradan yıllar geçmemiş. Aylar geçmemiş.. Topu topu 15 günde..

Partinin gidişatını etkileyecek önemde bir karar için..

31 kişi imzayı verip, sonra geri çekiyor..

CHP’liler, bunu da bir izah etmeliler..

Yarın kazaen iktidara falan gelirlerse, hangi kararlar için imza verip..

Sonra “Biz vazcaydık” derler.

Samimi şekilde anlatmalılar..

Ki.. 2019 Mart ayındaki mahalli seçimlerde de.. Bu millet bunlara güvensin!