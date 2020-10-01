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Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
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01 Ekim 2020

“Hepimiz Azerbaycanlıyız” niye diyemiyoruz?

Hatırlıyorsunuz değil mi?

Hrant Dink öldürüldüğünde, bizim mahallenin suluları dahil olmak üzere, solcuların tamamı..

Sokaklara dökülüp, “Hepimiz Ermeniyiz” sloganları atmışlardı..

Sokaklarda atılan sloganlarla kalınmamış, gazetelerin manşetlerine de, “Hepimiz Ermeniyiz” yazılmıştı..

“Bunun anlamı şudur, değildir” tartışmasına girmeyeceğim.

Ama..

Bugün Ermenistan’ın saldırısı ile başlayan ve Azerbaycan’ın “Yeter artık, işgal ettiğiniz şu Karabağ’dan da bir çıkıverin” dediği konjonktürde..

Solcuların bir tanesinden, “Hepimiz Azerbaycanlıyız” çıkışı duydunuz mu?

Bir solcu gazetede, “Hepimiz Azerbaycanlıyız” manşeti gördünüz mü?

Yok..

Ne sokaklarda böyle haykıran var..

Ne de gazetelerine bu manşeti atan var..

Oysa Hrant Dink öldürüldüğünde, ne de güzel bahaneler üretiyorlardı.

Attıkları slogana ne de ayrıntılı gerekçeler sunuyorlardı..

“Biz ‘Ermeniyiz’ demekle, Ermeni olmuş değiliz. Dayanışma için bu sloganı atıyoruz.. Türklüğümüzden, Müslümanlığımızdan vazgeçmiş değiliz” diyorlardı..

O zaman haydi buyrun, “iki millet, tek devlet” bakış açısından hareketle, “Hepimiz Azerbaycanlıyız” dediğinizde, aslında Türklükten de çıkmazsınız. 

Azerbaycan da Müslüman olduğuna göre..

O sloganı attığınızda, Müslümanlıktan da çıkmazsınız.

Haydi buyrun, atın şu sloganı..

Atın şu manşeti de göreyim..

Bir tanesinde, buna dair küçücük bir muştu yok..

Ne Cumhuriyet’inde, ne Birgün’ünde.. 

Ne Agos’unda, ne Şalom’unda..

Tam aksine..

Kılçıklık yapmaya çoktan başladılar..

Yok Azerbaycan’a Türkiye silah yardımı yapıyormuş..

Yok, Azerbaycan’a Türk uçakları yardıma gitmiş..

Yok, Azerbaycan’a, Türkiye tarafından organize edilen cihatçılar gönderilmiş..

Bu kılçıklıkların karşılığı, Hrant Dink olayında nedir?

“Hrant Dink de, ‘Türk’ten boşalacak o zehirli kan’ diye başlayan sözler etmeseydi kardeşim” söylemidir..

Öyle ya..

Hrant Dink’in öldürülmesine bahane arayacak olursanız..

Mutlaka bir şeyler bulursunuz..

Ama o bulunacak şeyleri, bireysel olarak bizlerin kimseyi öldürme hakkımız olmadığının bilinci ile..

Biz kabul etmedik..

“Hepimiz Ermeniyiz” sloganı atanlar, birilerinin cinayete gerekçe gibi sunduğu o verileri, hiç ciddiye bile almadılar..

İyi de..

Peki şimdi niye, Ermenilere destek vermek için, Azerbaycan’dan yana tavır almamak için, “Cihatçılar Azerbaycan ile birlikte savaşıyor” yalanlarının arkasına saklanıyorsunuz?

Niçin, Türkiye’yi de mahkum etmek için, uyduruk iddialarla, “Silah yardımı yapılıyor” iftirasında bulunuyorsunuz?

Siz, cinayetlere karşı olduğunuz için mi “Hepimiz Ermeniyiz” diyordunuz?

Yoksa, gönüllü olarak mı, “Hepimiz Ermeniyiz” diyordunuz?

Son olaylar gösteriyor ki, “gönüllü olarak” o sloganı atıyordunuz..

Tablonun başka izahı olabilir mi?

Yorumlanması gereken, samimiyet testi içeren tabloya şunu da ekleyelim..

Silah üreticisi ülkeler, başka ülkelere silah satıyor mu?

Satıyor..

Bu silahlar, salah kahvaltılarında yenilmek için satılmıyor..

Sonuçta, ya savaşta, ya güvenliğin sağlanmasında kullanılmıyor mu?

Kullanılıyor..

O halde, ABD, Arabistan’ından başlayın, Irak’ına, Mısır’ına kadar, hem de şantajlarla silah satarken..

Türkiye de, Azerbaycan’a silah sattı ise, bunda anormal ne var?

Veya..

Suriye’de Rus varlığının sebebi ne?

“Suriye’deki yönetimin, Rusya’yı kendi ülkesine davet etmesi” diyorlar..

Aynı mantıkla, Azerbaycan’ın da, Türkiye’ye kendi ülkesine davet etme hakkı yok mu?

Böyle bir talep olmamasına rağmen, teorik olarak soruyorum..

Suriye’ye tanıdığınız hak, niçin Azerbaycan’da olmasın ki?

Dahasını söyleyeyim..

ABD askerlerinin, Suriye’deki varlığının hangi meşru gerekçesi var?

Hiçbir gerekçesi yok, olması da mümkün değil.. Arada 14 bin kilometre mesafe var..

Ama..

ABD askerleri, gelip Suriye’de boy gösteriyor..

Fakat sıra Azerbaycan’a gelince, solcular hemen ayaklanıyorlar, “Türkiye’nin Azerbaycan’a destek verdiği iddia ediliyor!”

Şu an vermiyor ama..

Gerekirse verir de..

Rusya’nın yaptığını.

ABD’nin yaptığını..

Türkiye yaparsa, niye karşı çıkıyorsunuz?

Ya hepsine karşı çıkın..

Ya da tutarlı olun..

FETÖ’cülerdeki takıyyeyi aratmayan solcuların bir çelişkisi de..

1992’de işgal edilen Karabağ topraklarının geri alınması aşamasında..

“Barış istiyoruz” diye ortalıkta dolaşmaları..

“Biz de barış istiyoruz, bey abi..  Barış istiyoruz da.. Önce şu işgal edilen toprakları sahibine bir verseniz..”

Öyle ya..

Barışı kim istemez?

Savaşı kim ister?

Savaşı istemek için, insanın aptal olması gerekir..

Ama siz gelip, Azerbaycan’ın toprağını işgal ederseniz..

28 yıldır defalarca hatırlatmalar yapılmış olmasına rağmen..

O işgali sonlandırmamışsanız..

Bir gün gelir, “İşgali bitirmek” için..

“Savaş” da, ihtimaller arasında yerini bulur..

Buldu da..

“İşgal devam etsin. Savaş da olmasın” demek..

“Ben senin toprağını alayım.. Ama barışık kalmaya devam edelim” demektir.

O zaman tersini yapalım..

Biz sizin topraklarınızı işgal edelim.

Ama buna rağmen, siz bize savaş açmayın..

Varsa böyle enayi bir ülke, söyleyin de, topraklarını alıp, keyfimize bakalım..

Sol kafanın mantığı, nereden bakarsanız bakınız, tutarsız..

Tamamen menfaate dayalı..

Ve ilkesizce..

Tekil olaylarda, bu tutarsızlıkları, ilkesizlikleri bir şekilde gizliyorlar..

Ama tarihi süreç içinde, farklı olayları birbiri ile kıyaslayarak masaya yatırdığınızda..

Tutarsızlık da, ilkesizlik de, bas bas bağırıyor..

 

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Yorumlar

Babanın Oğlu

Senelerce bu sorular soruldu, ama muhalefet bir milim kendini düzeltmeye yanaşmadı.Yanaşmaz da! Hdp vekili Ermeni asıllı biri açıkça Ermenistan’ı kollayan laflar ediyor, ittifak partileri CHP-İp-sp’ den çıt yok.Demek utanma da yok. Hrant Dink otuz sene önce açıkça Ermenistan’ın işgaline karşı çıkmış ve onu kara listeye almışlardı. Sonunda fetö köpekleri onu yok ettiler. Bugün Azerbaycan’a ülkemize düşman olan içimizdeki ler Hrant’ın tırnağı olamazlar...
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