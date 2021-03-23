Gaylerden, lezbiyenlerden Fenerbahçe’ye ne?

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili fesih kararı, Mor Çatı’yı morarttı da..

Gayleri, lezbiyenleri, homoseksüelleri morarttı da..

Ali Koç’un başkanlığındaki Fenerbahçe’ye ne oldu, anlayamadım.

İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinden, size ne, Ali Koç?

Size ne, Fenerbahçe Yönetim Kurulu?

Hani bir araştırma yapılacak olsa..

Kadın cinayetlerine imza atanların spor klüpleri ile ilişkileri incelenecek olsa.

Katillerin hemen hepsinin, bir takımı tuttuğu ortaya çıkacaktır..

O halde..

Taraftarlarınızı eğitin..

FB’si ile, GS’si ile, BJK’sı ile, TS’si ile..

Eğitin taraftarlarınızı ki, kadın cinayetlerine imza atmasınlar..

“Yok, biz taraftarlarımızı eğitemeyiz. Buna ayıracak vaktimiz yok” diyorlar..

Tribünlerde kadın merkezli küfürleri engellemek için hiçbir çaba sarfetmiyorlar..

Sonra İstanbul Sözleşmesi feshedilince..

Hemen kafayı çıkarıp, itiraz ediyorlar..

Hodri meydan..

Kadına karşı şiddete karşı iseniz..

Bunda samimi iseniz..

Fenerbahçe’nin şahsında, tüm spor klüpleri olarak, tribünlerde küfürü yasaklayın da göreyim sizleri..

“Görmedim, duymadım, bilmiyorum” diyerek, kafanızı kuma gömerek, gerçekleri yok edemezsiniz..

Kadına karşı şiddeti önleme ile ilgili kanun yürürlükte iken..

Gayliği, lezbiyenliği, homoseksüelliği meşrulaştırma amaçlı İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesini, sanki kadına karşı şiddet serbest bırakılmış gibi yorumlarsanız..

Sorarlar adama: “Gaylerden, lezbiyenlerden, homoseksüellerden beklentiniz nedir?”

Daha bir hafta önce, Ali Koç, Külliye’de idi..

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ağırlandı..

Ford ile Koç ortaklığında gerçekleştirilecek yatırımın tanıtımı yapıldı..

Erdoğan’ın Koç’a karşı sergilediği sıcak ev sahipliğine bakın.

Bir de..

Daha düne kadar FETÖ’nün ele geçirmek için sızmaya çalıştığı Fenerbahçe’nin sergilediği, boyundan büyük işlere yönelik açıklamasına bakın..

Ne imiş?

“Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi ile ilgili aldığı kararın gözden geçirilmesini talep ediyoruz” imiş..

Hani, herkes her şey ister de..

Bir de istediğiniz şeyle ilginizi söyleseniz..

Futbol ile.. Basketbol ile.. Voleybol ile..

Daha başka hangi alanlarda faaliyetiniz var ise..

Söyler misiniz, İstanbul Sözleşmesi ile ilginiz nedir?

Aslına bakarsanız, İstanbul Sözleşmesi’ne en başta, spor klüpleri karşı çıkması gerekir..

Niye?

Çünkü o sözleşme ile, hem kadın-erkek ayrımı ortadan kaldırılmak isteniyor..

Hem de gaylere, eşcinsellere, lezbiyenlere, yaradılıştaki kadın ve erkek cinsleri için tanınan haklar verilmeye çalışılıyor..

O zaman buyrun, basketbol erkek takımını kapatmaya..

Voleybol Kadın takımını kaldırmaya..

Futbolda erkekler ve kadınlar diye ayrımlarla takımlar kurmaya son vermeye..

İstanbul Sözleşmesi, sözümona öyle bir kafa ile karşımıza çıkıyor ki..

Toplumsal yapının getirdiği her türlü farklılaşmaların, ortadan kaldırılmasını öneriyor..

Dolayısı ile, erkek takımı diye bir şey olmamalı..

Kadın takımı da olmamalı..

Sonra ne olacak?

Kurulan takımlarda, 5 futbolcu erkek ise, 5 futbolcu da kadın olmalı..

11’incisini de ya gaylerden ya lezbiyenlerden alırlar artık..

Sözlerim uçuk sanılmasın.

İstanbul Sözleşmesi’nin içeriği, tam da bunu emrediyor.

Ama bunlar öyle riyakarlar ki..

İşin bu safhasına henüz gelmediklerini düşünerek..

Sözleşme bunu emrettiği halde..

Bu konuyu hiç gündeme taşımıyorlar..

Neyi konuşuyorlar?

“Kadına Şiddet Suçtur! Ortak Olma Seyirci Kalma!”

Fenerbahçe’nin resmi açıklamasında böyle deniyor..

Devam ediyorlar çarpıtma açıklamalarına: “ ‘Kadına Şiddet Suçtur! Ortak Olma Seyirci Kalma!’ diyen Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, sözleşmenin yürürlükten kaldırılmasının toplumsal sonuçlarından endişe duyduğumuzu vurgulamak istiyoruz.”

Affedersiniz beyler..

Siz aklınızı başkalarına kiraya mı verdiniz?

Kadına şiddet, İstanbul Sözleşmesi ile yasaklanmıştı da, sözleşme feshedilince, kadına şiddet serbest mi oldu?

Öyle mi sanıyorsunuz?

Buna gerçekten inanıyor musunuz?

İnanıyorsanız, sorayım size:

İstanbul sözleşmesi 2011 yılında kabul edildiğine göre.. Türkiye’de, 2011 yılına kadar, kadına şiddet serbest miydi?

Ki, o yılların içinde, Atatürk’ün hayatta olduğu ve ülkenin başında bulunduğu 1923-1938 yılları arası da var..

O tarihlerde, kadına şiddet serbest miydi?

Ki, böyle absürt bir itiraz ile, kamuoyunun karşısına çıkıyorsunuz?

Türk Ceza Kanunu’ndaki müessir fili ile ilgili cezaları, kadın-erkek ayrımı yapılmadan verilmesi düzenlenmiş cezaları nereye koyuyorsunuz?

6284 sayılı kanunda, bazı yanlış uygulanan maddeler olmakla birlikte..

Yine de..

Kadına şiddet konusunda, Türk Ceza Kanunu’ndan daha öte düzenlemeler içerdiği gerçeğine, ne diyorsunuz?

Fenerbahçe kulübü, böyle bir açıklama yapar da..

Ekrem İmamoğlu, bu fırsatı hiç kaçırır mı?

Fenerbahçe kulübü adına, başındaki ananas muhabbetinin tarafı olan, Türkçe olimpiyatlarına sponsor olmasının hesabını henüz daha vermeyen Koç; nasıl ki “İstanbul Sözleşmesi kadına şiddeti önlüyormuş gibi algı oluşturma” çabasına soyunuyorsa..

Ekrem İmamoğlu da, aynı algıyı oluşturmaya çalışıyor:

“Kadına yönelik şiddete karşı duruşundan dolayı Fenerbahçe Spor Kulübü’müzü tebrik ederim.”

Haydi bakalım şimdi, Saadet Partili abilerimiz, kardeşlerimiz bir açıklama yapsınlar..

Ekrem İmamoğlu’ndan başlayıp..

İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine itiraz eden, ittifak ettikleri CHP hakkında bir kelime etsinler..

Erdoğan’a “Vebalin büyüğü onda” diye suçlama yaparken..

Son 8 ay içinde..

Ayasofya’yı açan..

Şimdi de İstanbul Sözleşmesi’ni fesheden Tayyip Erdoğan’a saldırmaya bir dakika ara verip, CHP’ye de hakkettiği eleştiriyi bir yapıversinler..

Şimdi tekrar sözlerini gözden geçirsinler: “Vebalin büyüğü kimde?”

Ve söylesinler, “İstanbul Sözleşmesi’ni tekrar geri getireceğiz” sözü veren CHP ile yapılacak ittifak, insanın ahiretini ne yapar?

Sadece soruyorum..

Verecekleri cevabı da bekliyorum..