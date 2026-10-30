DİYARBAKIR KARAYOLLARI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğünden:

Aşağıda adı, tahmini keşif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati, yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 35.a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü artırma ile satışa çıkarılmıştır. Artırma Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda ihale komisyonunca yapılacaktır. Bu taşınmaza ait ihale dokümanı aşağıda belirtilen adreste görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü (İhaleler Başmühendisliği) Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü Büyükalp Caddesi Yenişehir / DİYARBAKIR



İhale dokümanı satış bedelleri (vergi dahil): 2.400,00 TRY (İkibindörtyüz Türk Lirası)

Bu taşınmazlara, teklif vermek isteyenlerin, Taşınmazlar Başmühendisliğinden; taşınmazın hali hazır durumunu gördüklerine dair yer görme belgesi alması, “Alıcı taşınmaz malı mevcut durumu (elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve lojman olarak tahsis, işgal, hasar, hisse, alan (m²) imar, iskan, sit, vefa hakkı, bilumum şerhler v.b. durumlarını) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.



İLİ İLÇESİ MAHALLE/KÖYÜ ADA NO./PARSEL NO CİNSİ İDARE HİSSESİ İMAR DURUMU TAHMİNİ

BEDELİ

(TRY) GEÇİCİ

TEMİNATI (TRY) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ MARDİN MİDYAT GÖLCÜK MAHALLESİ 1040 ADA 4 PARSEL ARSA 146539/581660 Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (E=0,75) 41.030.920,00 1.230.927,60 05.11.2026

11:00



1-Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin;

A- Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Kanuni ikametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlık)

b) Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlık)

c) Noter tasdikli imza beyannamesi

d) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon ve fax numarası, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP))

B- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı ( varsa telefon ve fax numarası, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP))

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından veya benzeri bir makamlardan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ticaret sicil gazetesi,

c)Noter tasdikli imza sirküleri.

C- Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

a) Geçici teminata ait alındı belgesi (Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü IBAN Numarası:TR TR 79 0001 0016 2248 1082 1950 32 veya banka teminat mektubu (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.) Geçici Teminat Mektubu Süresiz Olacaktır.

b) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

c) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

d) İhale Dosyası alındı belgesi

e) Yer görme belgesi (idare ve iştirak eden tarafından imzalı)

D- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

a) İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir.

b) Ayrıca, şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

2- Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf (İÇ ZARF) geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır (DIŞ ZARF) Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü (İhaleler Başmühendisliği) Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü Büyükalp Caddesi Yenişehir / DİYARBAKIR adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

3-Satış bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi, damga, resim, harç ile ulaşım giderleri alıcıya aittir.

4- İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5- Uygun olarak düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

Adresi : Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü (İhaleler Başmühendisliği) Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü Büyükalp Caddesi Yenişehir / DİYARBAKIR

Telefon ve Faks Numarası : 04122410200 -04122410282

Elektronik Posta Adresi : [email protected]

İlan olunur.

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Basın No: ILN02572490