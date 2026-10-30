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Dünya Misilleme yaptılar! Husiler petrol tesislerini hedef aldı
Dünya

Misilleme yaptılar! Husiler petrol tesislerini hedef aldı

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Misilleme yaptılar! Husiler petrol tesislerini hedef aldı

Yemen’deki Husiler, Suudi Arabistan’ın hava ve füze saldırılarına karşılık petrol tesisleri, iki havalimanı ve bir askeri merkeze saldırı düzenlediklerini duyurdu. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, operasyonlarda balistik füze, roket ve İHA kullanıldığını belirtti.

Suudi Arabistan’ın doğusundaki enerji tesislerinden başkent Riyad’daki havalimanına kadar farklı noktaların hedef alındığını açıklayan İran destekli Husiler, toplam 6 saldırı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, X hesabından yaptığı açıklamada, saldırıların Suudi Arabistan’ın Yemen’de düzenlediğini öne sürdükleri bombardımanlara yanıt olduğunu söyledi. Seri, söz konusu bombardımanlarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere onlarca kişinin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını ileri sürdü.

PETROL TESİSLERİNE BALİSTİK FÜZE İDDİASI

Seri’nin açıklamasına göre, Suudi Arabistan’ın doğusundaki Ras Tenura Rafinerisi ile Abkayk bölgesindeki Aramco tesisleri balistik füzelerle hedef alındı. Ülkenin batısında bulunan Rabığ petrol rafinerisine de balistik füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.

RİYAD VE DEMMAM’DAKİ HAVALİMANLARI HEDEF ALINDI

Başkent Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na roket salvosuyla saldırı gerçekleştirildiğini belirten Seri, Demmam’daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı’na yönelik saldırıda ise insansız hava araçlarının kullanıldığını aktardı.

Seri, hedeflerin isabetle vurulduğunu savunarak Kral Fahd Havalimanı’nda uçuşların aksadığını iddia etti.

Necran bölgesindeki yığınak ve intikal yönetim merkezinin de hedef alındığını açıklayan Seri, buradaki saldırıda Suudi Arabistan askerleri arasında ölü ve yaralılar bulunduğunu öne sürdü.

HUSİLER BİR GÜN ÖNCE 101 SALDIRI BİLDİRMİŞTİ

Husiler, bir önceki gün yaptıkları açıklamada, Suudi Arabistan’ın son 24 saat içinde başkent Sana ve Yemen’in birçok vilayetine toplam 101 hava ve füze saldırısı düzenlediğini ileri sürmüştü.

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Bu husiler neden İsrail'e saldırmıyorlar çok ilginç
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