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Yerel İzmir’de denizde ve karada 76 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

İzmir’de denizde ve karada 76 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
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İzmir’de denizde ve karada 76 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Seferihisar, Karaburun ve Urla ilçelerinde 28 Ekim’de gerçekleştirilen dört ayrı operasyonda 76 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir’de sahil güvenlik ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, Seferihisar açıklarında iki lastik bottaki 57 düzensiz göçmen ile Urla ve Karaburun’da karada tespit edilen 19 düzensiz göçmen yakalandı.

28 Ekim günü saat 03.35 sıralarında Urla ilçesinde karada tespit edilen 17 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, sahil güvenlik botu ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalandı. Aynı gün saat 08.20 sıralarında Seferihisar açıklarında görevlendirilen sahil güvenlik gemisi ve botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 28 düzensiz göçmen yakalandı. Saat 08.30 sıralarında Karaburun ilçesinde mobil kıyı gözetleme aracı tarafından karada tespit edilen 2 düzensiz göçmen yakalanırken, saat 22.05 sıralarında ise Seferihisar ilçesinde lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen sahil güvenlik botları tarafından durdurularak yakalandı.
Göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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