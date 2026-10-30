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Dünya Nijerya’da Boko Haram’a hava operasyonu: 44 örgüt üyesi öldürüldü
Dünya

Nijerya’da Boko Haram’a hava operasyonu: 44 örgüt üyesi öldürüldü

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Nijerya’da Boko Haram’a hava operasyonu: 44 örgüt üyesi öldürüldü

Nijerya ordusu, Borno eyaletindeki Kukawa bölgesinde düzenlenen hava operasyonunda 44 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü açıkladı. Operasyonda örgüte ait araçlar ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler de imha edildi.

Nijerya’nın kuzeydoğusunda Boko Haram’a yönelik hava operasyonunda örgütün araçları ve patlayıcı malzemeleri hedef alındı. Ordunun açıklamasına göre operasyonda 44 örgüt üyesi öldürüldü, onlarcası yaralı olarak kaçtı.

Terör örgütlerine karşı yürütülen Hadin Kai Operasyonu’nun Komutan Vekili Mohammed Musa Goni, hava harekâtının Borno eyaletine bağlı Kukawa bölgesinde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Goni, operasyonda teröristlere ait araçların ve motosikletlerin yanı sıra el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin de imha edildiğini bildirdi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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