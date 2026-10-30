Mersin’de tütün dolu antrepo alevlere teslim oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mersin’in Akdeniz ilçesinde çıkan yangın, kısa sürede tütün dolu antreponun tamamına yayıldı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, TOMA’lar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Mersin’de gece saatlerinde bir tütün antreposunda başlayan yangın, tüm depoyu sardı. Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar Mahallesi’ndeki yangının, yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin ediliyor.
Gece saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'ndeki tütün dolu antrepoda yangın çıktı. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangında alevler, kısa sürede antrepoyu sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da çalışmalara destek verdi. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.