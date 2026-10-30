  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hukuk kararına zorbalıkla yanıt verdiler! Maslak'ta taksici terörü: Trafiği kilitleyip halkı çileden çıkardılar! "Türkiye, İsrail'deki seçimlere müdahale etti mi?" Ankara'dan resmi açıklama geldi Muhalif Golan ittifaka kapıyı kapattı: Netanyahu’yu evine göndereceğiz Filistin davasında maske düştü! Kerem Aktürkoğlu boykotlu Adidas’ın reklam yüzü oldu! Katar ve ABD arasında dev anlaşma! 20 yıl boyunca sürecek Seçim sonuçlandı şimdi ne olacak? İşte İsrail'de masadaki 5 seçenek Mide bulandıran olay! 38 kişiyi öldürüp yiyen yamyam yakayı ele verdi İşte tahliye edilen Twerkçi Sinem’den ilk görüntüler! Türk dünyasında tarihi buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye’de Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi! Şamil Tayyar’dan siyasete ilginç terapi önerisi! ‘Liderler ayda bir bilemedin üç ayda bir…’
Yerel Mersin’de tütün dolu antrepo alevlere teslim oldu
Yerel

Mersin’de tütün dolu antrepo alevlere teslim oldu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Mersin’de tütün dolu antrepo alevlere teslim oldu

Mersin’in Akdeniz ilçesinde çıkan yangın, kısa sürede tütün dolu antreponun tamamına yayıldı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, TOMA’lar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Mersin’de gece saatlerinde bir tütün antreposunda başlayan yangın, tüm depoyu sardı. Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar Mahallesi’ndeki yangının, yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'ndeki tütün dolu antrepoda yangın çıktı. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangında alevler, kısa sürede antrepoyu sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da çalışmalara destek verdi. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23